Los mejores horarios para comer durante el día sin aumentar de peso Saber cuándo comer es tan importante como elegir alimentos saludables. Mantener una rutina todos los días favorece la digestión y ayuda a quemar grasas.







Es importante comer todos los días a la misma hora. Freepik

Una alimentación balanceada, variada y nutritiva es clave para mantenerse saludable y bajar de peso. Pero, así como lo que comemos es importante, también influye cuándo lo hacemos. De hecho, distintos estudios señalan cuáles son los mejores horarios para comer durante el día sin aumentar de peso.

Los expertos recomiendan, en la medida de lo posible, comer todos los días a la misma hora y elegir momentos que coincidan con nuestro ritmo de vida. Si nuestro cuerpo se acostumbra a una rutina alimenticia, el metabolismo funcionará mejor y la digestión se verá favorecida.

Otro hábito fundamental para mantener un peso saludable es hacer ejercicio y evitar el sedentarismo. Se aconseja hacer al menos media hora de actividad física cada día. No hace falta que se trate de algo muy intenso: salir a caminar es suficiente para mantenerse activo y en movimiento.

Cuáles son los mejores horarios del día para comer sin aumentar de peso Desayuno: entre las 6 y las 9:45. Según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, consumir un desayuno rico en proteínas antes de las 10 ayuda a reducir la grasa corporal y a tener menos hambre durante el día. La recomendación general es que no debe pasar más de una hora entre el momento de levantarse y el desayuno.





Almuerzo: entre las 12 y las 15. Un estudio publicado en The American Journal of Clinical Nutrition señaló que las personas que consumían la mayor parte de sus calorías antes de las 15 tenían más probabilidades de bajar de peso y evitar enfermedades cardiovasculares.





Colaciones: entre 2 y 4 horas después del desayuno o el almuerzo. La misma regla sirve para media mañana o media tarde, ya que es el tiempo que el organismo tarda en digerir y absorber los nutrientes después de cada comida.





Merienda: entre las 17 y las 19. Un snack saludable ayuda a mantener estables los niveles de azúcar en sangre y permite llegar con menos hambre al momento de la cena.





Cena: entre las 20 y las 22. Según distintos estudios, lo ideal es comer al menos dos horas antes de acostarse. Esto le da tiempo al cuerpo para digerir los alimentos y bajar el azúcar en sangre antes de dormir, lo que a su vez facilita el descanso.