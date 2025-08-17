17 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Este ejercicio de fuerza es ideal para hacer después de los 50 años y beneficia la longevidad

Mantener los músculos activos después de los 50 es muy importante para la salud. Este movimiento llama la atención por su capacidad de mejorar el equilibrio y la movilidad.

Por
Este ejercicio aumenta la probabilidad de llegar a la vejez con mayor autonomía

Este ejercicio aumenta la probabilidad de llegar a la vejez con mayor autonomía, menos dolor y mejor calidad de vida.

FREEPIK

Mantener un cuerpo fuerte después de los 50 es muy importante no sólo por un tema de cuidado de estética, sino también para cuidar la fuerza muscular. Este es uno de los principales indicadores a la hora de tener una buena salud y una mejor y mayor autonomía en la madurez. La pérdida natural de masa muscular que comienza alrededor de los 30 años se acelera con la edad, afectando la movilidad, la resistencia y la calidad de vida. Sin embargo, incorporar ciertos ejercicios de fuerza puede revertir parte de este proceso y ofrecer beneficios que van mucho más allá de lo físico.

Cómo se puede aprovechar las cáscaras de cebollas.
Te puede interesar:

Si tenés cáscaras de cebolla, no las tires: por qué puede fortalecer tu salud

Cada vez más investigaciones señalan que entrenar la fuerza no solo ayuda a conservar masa muscular, sino que también reduce el riesgo de enfermedades crónicas, mejora la densidad ósea y favorece la salud cardiovascular. Entre todas las opciones posibles, hay un movimiento que destaca por su capacidad para trabajar múltiples sistemas del cuerpo y, según expertos, marcar la diferencia en la longevidad: las sentadillas.

Este ejercicio funcional, fácil de adaptar a cualquier nivel de condición física, no requiere equipamiento muy elaborado y puede practicarse en casa o en el gimnasio. Además, su versatilidad permite que personas que nunca hicieron entrenamiento de fuerza puedan empezar de forma segura, con progresiones que mejoran la técnica y el rendimiento con el tiempo.

sentadillas

Cuál es el ejercicio que beneficia la longevidad si se hace después de los 50 años

Las sentadillas son uno de los movimientos más completos para quienes buscan mantenerse activos después de los 50. Al realizarlas de forma regular, se fortalecen glúteos, cuádriceps y core, se cuida la movilidad de cadera, rodillas y tobillos, y se contribuye a prevenir afecciones como la osteoporosis o la artrosis. También mejoran el equilibrio, la postura y la sensibilidad a la insulina, factores clave para un envejecimiento saludable.

Un metaanálisis publicado en BMJ en 2018 confirmó que la debilidad muscular, especialmente en las piernas, está asociada a un mayor riesgo de mortalidad y a una pérdida acelerada de independencia. Las sentadillas, al activar grandes grupos musculares y estimular el sistema cardiovascular, neuromotor y óseo, se ubican como una herramienta eficaz para contrarrestar esos riesgos.

El famoso test de sentarse y levantarse del suelo sin apoyo de las manos, difundido por un estudio brasileño, mostró que quienes lo superaban con facilidad tenían más probabilidades de vivir más tiempo. Practicar sentadillas de forma regular entrena patrones de movimiento similares y desarrolla las capacidades físicas necesarias para rendir bien en esta prueba.

sentadillas.webp

Para quienes no tienen experiencia en entrenamiento, se recomienda comenzar con ejercicios guiados en máquinas o guiados por alguien, para luego progresar a la ejecución con el propio peso o con cargas libres. Otras opciones complementarias para potenciar la fuerza y la estabilidad son el peso muerto, el press de hombro, el remo con barra y las zancadas, además de ejercicios unilaterales, de agarre y de pies.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los cambios en la contracción del miocardio asociados a ciertos edulcorantes podrían comprometer la salud general de quienes los consumen habitualmente.

Un cardiólogo advirtió por un alimento que muchos usan para el desayuno: afecta al corazón

La enfermedad de Coats afecta principalmente a niños.

La enfermedad poco conocida que puede causar ceguera en un ojo: los síntomas y tratamientos

Un experto en longevidad explica las precauciones ante las caídas de las personas mayores.

Por qué aumentar la densidad ósea puede ser clave para la longevidad según un experto

Estos alimentos hacen que te sientas hinchado y pesado.

Soy nutricionista y estos son los 3 alimentos que tenés que evitar para no dañar el metabolismo

El mejor momento para tener relaciones sexuales de la semana.

Cuál es el mejor día para tener relaciones sexuales, según un estudio

Tener tiempo y estar tranquilos es clave para la intimidad.

Cuál es el peor día para tener relaciones sexuales, según un estudio

Rating Cero

Ambos ingresaron por separado al lugar del concierto y se encontraron en la zona de palcos.

Lola Indigo reveló quién es su nueva pareja tras mostrarse en un recital: de quién se trata

La serie, compuesta por ocho episodios de 45 minutos, se adentra en los recovecos psicológicos de sus personajes a través de una estructura narrativa caleidoscópica, en la que se entrelazan voces y perspectivas diversas. Esta complejidad narrativa, heredada de la novela original publicada en 2004.
play

Esta serie basada en una novela de Laura Restrepo sobre misterio y violencia es de lo más visto en Netflix: de cual se trata

Ahora llegó Luna de miel en familia, la película de Adam Sandler ideal para disfrutar en familia este fin de semana de agosto 2025, se trata de un film de comedia y mucha diversión de 2014, que actualmente se encuentra en el top ten de las más vistas en la gran N roja. 
play

Luna de miel en familia es la película de Adam Sandler que sigue causando risas en Netflix: de qué se trata

Una terrible historia real, que se transformó en una de las mejores series de Netflix.
play

Tiene pocos capítulos, está en Netflix y muestra el lado más oscuro de un asesino serial

La irónica respuesta de Jey Mammón a Mirtha Legrand cuando le preguntó por la denuncia de abuso
play

La irónica respuesta de Jey Mammón a Mirtha Legrand cuando le preguntó por la denuncia de abuso

Lit Killah y Tuli Acosta confirmaron su separación tras 3 años y medio de noviazgo

Lit Killah confirmó su separación de Tuli Acosta, pero dejó la puerta abierta para una reconciliación

últimas noticias

El 80% de los argentinos cambió sus hábitos de consumo en medio de la crisis económica

El 80% de los argentinos cambió sus hábitos de consumo en medio de la crisis económica

Hace 10 minutos
Licitación de deuda y ventas en supermercados: las claves económicas de la semana

Licitación de deuda y ventas en supermercados: las claves económicas de la semana

Hace 27 minutos
Javier Milei cuestionó al juez Kreplak quien investiga la causa del fentanilo contaminado. 

Milei sin brújula judicial

Hace 34 minutos
Fuerte retroceso de la industria en Argentina: sumó cuatro meses de caída y retrocedió a niveles de hace 18 años.

Fuerte retroceso de la actividad industrial: sumó cuatro meses de caída y retrocedió a niveles de hace 18 años

Hace 42 minutos
Trágico accidente en una obra en construcción en Santa Fe: murieron cuatro obreros y uno está grave.

Trágico accidente en una obra en construcción: murieron cuatro obreros y uno está grave

Hace 1 hora