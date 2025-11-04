4 de noviembre de 2025 Inicio
Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires que tienen unas pastas caseras inigualables

Desde la clásica cocina italiana hasta una propuesta pionera y disruptiva. Se trata de paradas obligatorias si estás por la ciudad.

Por
  • A la hora de comer pasta en la Ciudad de Buenos Aires, la oferta es muy amplia, con propuestas innovadoras que tienen en cuenta las nuevas tendencias gastronómicas.
  • Ambrosia Ristorante ya es un clásico de Puerto Madero para comer platos de pasta abundantes.
  • Tita La Vedette sorprende con pastas elaboradas solo con sémola, agua y sal, apta para veganos y con sabores diferentes.

La pasta es, quizás, la huella más visible que dejó la inmigración italiana en la gastronomía argentina. Desde los fideos caseros del domingo hasta los ñoquis del 29, este plato se ganó un lugar indiscutible en los nuevos polos gastronómicos de la Ciudad de Buenos Aires.

Estos comercios proponen una convivencia interesante: los locales que rinden culto a la receta de la nonna y los que apuestan por reinventarla.

Desde los clásicos ravioles caseros frente al río hasta las pastas de colores 100% veganas en La Paternal, Buenos Aires demuestra que la pasta no pasa de moda, pero sí se reinventa. Dos propuestas opuestas revelan cómo la tradición y la innovación conviven en la mesa porteña.

Ambrosia

En el corazón de Puerto Madero, Ambrosia Ristorante se consolida como una opción distinguida dentro del circuito gourmet porteño. Detrás del proyecto hay una familia de italianos que, hace dos años, decidió darle un giro contemporáneo a las clásicas recetas.

Ambrosia Ristorante

Las pastas son el alma del menú. Elaboradas con materia prima de nivel, destacan por su equilibrio entre tradición y sofisticación. Entre los platos más celebrados figuran los ravioles Rivera: van cubiertos con una tapa de masa de pizza que hay que cortar para revelar el manjar que se esconde debajo. Una recomendación final: dejarse lugar para probar alguno de sus postres.

Más allá de su menú bien ejecutado, ofrece una atmósfera elegante con vistas al dique, que en algunas ocasiones se complementa con música en vivo. Esto lo convierte en un espacio ideal para citas o para celebrar un momento especial.

Tita La Vedette

Tita La Vedette irrumpió como un fenómeno desde su primera apertura en Chacarita en 2022, hasta consolidarse en su actual local de La Paternal, en la llamada “Isla de la Paternal”. Fundada por Mena Duarte e Inés La Torre, esta fábrica se presenta con una premisa tan simple como disruptiva: ser la primera casa de pastas artesanales 100% veganas de Buenos Aires.

Las pastas, elaboradas solo con sémola, agua y sal, prescinden del huevo sin perder textura ni sabor. Además, logran colores vibrantes usando ingredientes como remolacha, cúrcuma o espinaca.

fideos (titta la vedette)

Entre los platos más destacados y buscados se encuentran los Cavatelis, unos ñoquis de sémola acompañados con salsas como la de manteca cítrica con ajo frito y la icónica “Rosetita”, una pasta con forma de flor rellena de ricota de almendras. Todo a base de ingredientes frescos y orgánicos.

En el segmento de pastas rellenas, sus Agnolotis o Ravioles rellenos de boniato y berenjena (o combinaciones creativas similares que varían con las estaciones) son elogiados por su sabor reconfortante sin necesidad de derivados animales.

Tita La Vedette

Su estética colorida y su ambiente relajado reflejan una cocina que apuesta por lo natural y lo inclusivo. La cualidad más notable de Tita La Vedette es su capacidad de revolucionar la mesa dominguera con una propuesta innovadora, accesible y consciente, gestionada por un equipo de mujeres y disidencias que promueven un nuevo ambiente de trabajo.

