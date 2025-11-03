El restaurante donde la cocina árabe-sefaradí mantiene viva una historia centenaria En el corazón del barrio de Monserrat, Liliana Helueni continúa con una tradición familiar que comenzó hace más de 100 años, ofreciendo platos árabes sefaradíes artesanales, sabores genuinos y un servicio amable y cercano. Por







Elaboración propia con ingredientes naturales y materia prima de excelencia.

En un rincón de Monserrat, lejos de los polos gastronómicos más transitados, Liliana Helueni sostiene un legado que atraviesa generaciones. Desde su abuelo, con un almacén de frutas secas y especias, hasta su padre, quien continuó el camino con un local de comida árabe, hoy Liliana, junto a su hija Mariel, mantiene vivo ese legado con su restaurante, abierto hace ya 24 años.

El espacio, ubicado en Santiago del Estero y Alsina, conserva el espíritu familiar y una decoración sencilla, de estilo bodegón porteño con detalles en clave árabe. Allí, Liliana, Mariel y su equipo reciben a los comensales en un clima amable y cercano para ofrecerles una carta variada y extensa, con opciones para picar, principales y postres árabes de elaboración propia con ingredientes naturales y materia prima de excelencia.

Liliana Helueni 1 Qué pedir en Liliana Helueni Para comenzar, nada mejor que los lahmayin abiertos, kibbe frito, falafel, muarrak de queso, boios, sembusak, knishes, además de tentadores dips como hummus y babaganush, además de sándwiches caseros de hummus, falafel y tabulé, o de salayan con hummus y tomate, servidos en pan pita artesanal.

En cuanto a los principales, su especialidad son los platos de olla. Entre ellos, el yabrak de parra (niños envueltos en hoja de parra con carne y arroz), el mejshi cusa (zucchinis rellenos con carne y arroz), el pollo persa con arroz pilaf, los alcauciles rellenos, salayan con guarnición (fierritos de carne a la parrilla con guarnición), la bame fresca o el pastrón al horno son algunos de los favoritos de la casa, ideales para disfrutar en el salón o para take away.

Liliana Helueni 2 Para cerrar, los postres árabes son una cita obligada: el tradicional mamul, un dulce creado a base de manteca, relleno de nueces y especias, damasco y almendras o pasta de dátiles y nuez; la baklava, distintas capas de masa fila rellena con nueces y embebido en almíbar, y los dedos de novia, un dulce de masa filo mezclada con frutos secos. La mejor compañía para cada ítem es el café a la turca o el té de menta, dos bebidas típicas.

Liliana Helueni 7 Además, de lunes a viernes de 9 a 19, y los domingos de 10 a 16 ofrecen take away y delivery propio, recomendado para llevarse delicatessen, como su famosa jalá dulce o salada, pan árabe, queso feta o labán, y seguir disfrutando de su cocina en casa. Liliana Helueni 9 Liliana, junto a su hija Mariel, mantiene vivo el legado. Dónde queda Liliana Helueni Dirección: Santiago del Estero 244, Monserrat.