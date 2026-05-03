3 de mayo de 2026 Inicio
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El duro momento de Julián Weich: el conductor anunció el cierre de su empresa de alimentos por la caída del consumo

El conductor aseguró que el negocio dejó de ser viable en un contexto de caída de las ventas y reconoció que ya no puede sostener el esquema solidario que lo caracterizaba.

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El duro momento económico de Julián Weich: el conductor anuncio el cierre de su empresa de alimentos por la caída del consumo

El duro momento económico de Julián Weich: el conductor anuncio el cierre de su empresa de alimentos por la caída del consumo

El conductor Julián Weich atraviesa un complejo presente económico y en las últimas horas anunció que cerrará su empresa de alimentos tras 16 años de actividad. Lo contó durante su participación en Almorzando con Juana, el ciclo que conduce Juana Viale.

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“Estoy a punto de cerrar mi empresa porque no funciona más. Se acabó el consumo”, sostuvo el conductor al explicar el escenario que enfrenta su marca, dedicada a productos de primera necesidad como agua, arroz y puré de tomate. Según detalló, el desplome en las ventas volvió inviable el modelo de negocio que durante años combinó actividad comercial con un fuerte perfil solidario.

Weich explicó que durante 15 años donó el 50% de las ganancias, pero que esa dinámica ya no pudo sostenerse en el último tiempo. “El año pasado no doné y este año tampoco voy a poder hacerlo. Me parece vergonzoso vender productos diciendo que dono la mitad de la ganancia cuando no es así”, afirmó. En ese marco, decidió avanzar con el cierre definitivo de la empresa.

El conductor también remarcó que el contexto económico impactó en toda la cadena: desde la caída del consumo hasta la dificultad de sostener redes de colaboración. “Incluso quienes me ayudaban ya no tienen ganas de hacerlo porque están preocupados por otros temas”, señaló.

El caso se da en medio de un escenario económico adverso. Durante la gestión de Javier Milei, hasta marzo de 2026 cerraron más de 22 mil empresas y se perdieron cerca de 300 mil puestos de trabajo, en un contexto marcado por la inflación, la caída del poder adquisitivo y la apertura de importaciones.

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