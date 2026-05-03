Turismo en Argentina: este pueblo es perfecto para los amantes de las opciones rurales y gastronomía de campo

En el circuito de pueblos bonaerenses, este emblemático polo gastronómico se consolida como el rey de los almuerzos de domingo, con salames artesanales, parrillada y pasta casera como protagonistas.

En esta época del año, las escapadas de cercanía son la mejor opción para desconectar por un día o un fin de semana de la rutina. Visitar pueblos bonaerenses es la opción preferida de aquellos que buscan aire puro y sabores auténticos sin alejarse demasiado de la Ciudad de Buenos Aires.

Entre todos los destinos que ofrece la provincia, hay uno que se ha convertido en un rito ineludible a la hora de hacer una escapada gastronómica. Se trata de un rincón al oeste de la Ciudad donde las tradiciones rurales se mantienen intactas y el aire puro y la tranquilidad del campo invitan a un descanso obligatorio.

Tomás Jofré es el nombre de este paraje reconocido por sus parrillas, estancias y su paisaje rural . Ubicado en el partido de Mercedes , con apenas unas pocas cuadras de extensión, la localidad alberga una variada oferta culinaria y artesanal.

Este pintoresco pueblo se encuentra en el partido de Mercedes , al oeste de la provincia de Buenos Aires. Está ubicado a unos 100 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , lo que lo convierte en un viaje de aproximadamente una hora y media.

Se sitúa muy cerca del cruce de la Ruta Nacional 5 y la Ruta Provincial 41, formando parte de un circuito de pueblos rurales que conservan la arquitectura típica de principios del siglo XX.

Qué puedo hacer en Tomás Jofré

La actividad principal, y la que convoca a gran parte de los visitantes, es el almuerzo de campo "tenedor libre". La mayoría de los restaurantes locales ofrecen un menú fijo que comienza con la famosa tabla de fiambres, donde el Salame Quintero de Mercedes es la estrella indiscutida, seguido de galleta de campo, quesos y empanadas fritas.

Tomás Jofré Welcome Argentina

Luego, la experiencia continúa con un plato de pastas caseras —los ravioles son un clásico— o, para los más carnívoros, con cortes de parrilla al carbón, todo servido en antiguos almacenes de ramos generales o casonas recicladas con mesas para disfrutar del aire libre.

Los fines de semana, el pueblo ofrece una encantadora Feria de Artesanos que se despliega alrededor de la plaza principal donde se pueden comprar desde productos regionales como dulces, conservas y escabeches, hasta trabajos en cuero y platería criolla. Es el lugar ideal para dar un paseo sin prisa y llevarse un recuerdo.

Para completar la tarde, se puede visitar la estación de tren o hacer un picnic en uno de sus amplios espacios verdes y disfrutar de una ronda de mates al sol. Es un destino ideal para los amantes del turismo rural ya que hay muchas estancias para pasar el día y disfrutar de la naturaleza con paseos y cabalgatas.

Cómo llegar a Tomás Jofré

Llegar a Tomás Jofré en auto es sumamente sencillo. Desde la Ciudad de Buenos Aires, se debe tomar el Acceso Oeste (Ruta Nacional 7) hasta la intersección con la Ruta Nacional 5 (en dirección a Mercedes). A la altura del kilómetro 91.5, se encuentra el acceso señalizado que lleva directamente al pueblo tras recorrer unos pocos kilómetros por un camino pavimentado.

Además, diversas líneas de micros de larga distancia llegan hasta la terminal de Mercedes, desde donde se puede completar el trayecto con transporte local o servicios de traslados privados.