La escapada cerca de Buenos Aires a unas termas preciosas con una entrada que sale $15.000 A poco más de hora y media de la Ciudad de Buenos Aires, este complejo termal bonaerense tiene para ofrecer aguas con propiedades terapéuticas, atención profesional y espacios de recreación para toda la familia. Por + Seguir en







Precios accesibles y fácil acceso por ruta. Facebook Termas del Salado

Las Termas del Salado están ubicadas en General Belgrano, a 162 km de Buenos Aires, y ofrecen piscinas con temperaturas de entre 34 y 40 grados en un entorno natural a orillas del río.

La entrada general cuesta $15.000, con tarifas reducidas para jubilados y menores, y el complejo suma servicios de spa, gastronomía, espacio para niños y enfermería.

El predio Terra Spa ofrece tratamientos de bienestar corporal y mental, posicionándose como una opción completa para quienes buscan descanso y recuperación muscular.

Se llega por las Rutas Provinciales 41 y 29, a aproximadamente 90 minutos de la Capital Federal y 75 minutos de La Plata. Las Termas del Salado, en General Belgrano, es una de las alternativas más elegidas para quienes quieren aprovechar un fin de semana largo sin alejarse demasiado de la ciudad. El complejo está junto al río, en un entorno natural que potencia la sensación de descanso desde el momento en que se llega. Sus piletas, con temperaturas que oscilan entre los 34 y los 40 grados, están pensadas para aliviar contracturas, liberar tensiones y recuperar energías en pocas horas.

Más allá de las piletas termales, el predio ofrece una propuesta integral que incluye spa, gastronomía, área recreativa para los más chicos y servicio de enfermería con profesionales en guardia permanente. La entrada general cuesta 15 mil pesos y tiene descuentos para jubilados y menores, lo que la convierte en una opción concreta para distintos perfiles de visitantes sin necesidad de planificar un viaje complejo.

El destino se ubica a unos 162 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, lo que permite organizarlo como una escapada de un día o extenderlo durante todo el fin de semana. La cercanía, la variedad de servicios y los precios relativamente accesibles explican por qué este tipo de propuesta termal en la provincia bonaerense sigue creciendo entre quienes buscan cortar con la rutina sin gastar de más.

Termas del Salado, General Belgrano Facebook Termas del Salado

Dónde quedan las Termas del Salado Las Termas del Salado se encuentran en la ciudad de General Belgrano, en la provincia de Buenos Aires. Su ubicación, a tan solo 90 minutos de Buenos Aires y 75 minutos de La Plata, la convierte en uno de los destinos termales más accesibles del interior bonaerense para una escapada de fin de semana.