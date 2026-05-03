La escapada cerca de Buenos Aires a unas termas preciosas con una entrada que sale $15.000

- Las Termas del Salado están ubicadas en General Belgrano, a 162 km de Buenos Aires, y ofrecen piscinas con temperaturas de entre 34 y 40 grados en un entorno natural a orillas del río.
- La entrada general cuesta $15.000, con tarifas reducidas para jubilados y menores, y el complejo suma servicios de spa, gastronomía, espacio para niños y enfermería.
- El predio Terra Spa ofrece tratamientos de bienestar corporal y mental, posicionándose como una opción completa para quienes buscan descanso y recuperación muscular.
- Se llega por las Rutas Provinciales 41 y 29, a aproximadamente 90 minutos de la Capital Federal y 75 minutos de La Plata.
Las Termas del Salado, en General Belgrano, es una de las alternativas más elegidas para quienes quieren aprovechar un fin de semana largo sin alejarse demasiado de la ciudad. El complejo está junto al río, en un entorno natural que potencia la sensación de descanso desde el momento en que se llega. Sus piletas, con temperaturas que oscilan entre los 34 y los 40 grados, están pensadas para aliviar contracturas, liberar tensiones y recuperar energías en pocas horas.
Más allá de las piletas termales, el predio ofrece una propuesta integral que incluye spa, gastronomía, área recreativa para los más chicos y servicio de enfermería con profesionales en guardia permanente. La entrada general cuesta 15 mil pesos y tiene descuentos para jubilados y menores, lo que la convierte en una opción concreta para distintos perfiles de visitantes sin necesidad de planificar un viaje complejo.
El destino se ubica a unos 162 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, lo que permite organizarlo como una escapada de un día o extenderlo durante todo el fin de semana. La cercanía, la variedad de servicios y los precios relativamente accesibles explican por qué este tipo de propuesta termal en la provincia bonaerense sigue creciendo entre quienes buscan cortar con la rutina sin gastar de más.
Termas del Salado, General Belgrano
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Dónde quedan las Termas del Salado
Las Termas del Salado se encuentran en la ciudad de General Belgrano, en la provincia de Buenos Aires. Su ubicación, a tan solo 90 minutos de Buenos Aires y 75 minutos de La Plata, la convierte en uno de los destinos termales más accesibles del interior bonaerense para una escapada de fin de semana.
Qué puedo hacer en las Termas del Salado
El complejo ofrece una propuesta variada pensada tanto para quienes buscan relax como para familias con chicos:
- Disfrutar de las piletas termales con temperaturas de entre 34 y 40 grados, ideales para relajar la musculatura y descomprimir el cuerpo lujego de una semana agitada.
- Acceder a los servicios del Terra Spa, donde se ofrecen tratamientos de belleza y bienestar corporal y mental para potenciar la experiencia de descanso.
- Utilizar el espacio recreativo destinado a los más pequeños, diseñado para que los niños disfruten mientras los adultos se relajan.
- Disfrutar de las propuestas al aire libre que ofrece el entorno natural a orillas del río, que complementan la experiencia termal con espacios de descanso y contacto con la naturaleza.
Cómo llegar a las Termas del Salado
La manera más cómoda de llegar es en auto desde Buenos Aires, recorriendo la Ruta Provincial 29 hasta General Belgrano, un trayecto de 162 km que lleva aproximadamente 90 minutos. Desde La Plata, el acceso también es sencillo y demora alrededor de 75 minutos por la misma ruta. El complejo también es accesible por la Ruta Provincial 41, que atraviesa la ciudad desde otro punto cardinal.