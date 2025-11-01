1 de noviembre de 2025 Inicio
Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires para comer bife con papas fritas

Dos lugares se destacan por mantener viva la tradición de este plato: combinan historia, abundancia y el auténtico sabor del asado argentino.

Entre los sitios más destacados para disfrutar de un buen bife con fritas

Entre los sitios más destacados para disfrutar de un buen bife con fritas, se encuentran dos que sobresalen por su calidad.

  • Dos bodegones porteños destacan por su versión del clásico bife con papas fritas, combinando tradición, calidad y ambiente familiar.
  • San Cayetano es un ícono de Villa Celina, con una carta extensa que rescata la esencia del bodegón argentino y porciones abundantes.
  • A Raja Cincha es una muy buena opción en la Ciudad de Buenos Aires por su ambiente y sus platos típicos con un toque moderno.
  • Ambos locales representan la mejor expresión de la cocina casera porteña, donde la parrilla y la abundancia son protagonistas.

El bife con papas fritas sigue siendo uno de los platos más representativos de la gastronomía argentina. Su sabor clásico y la mezcla de texturas lo convierten en una elección que nunca falla en cualquier bodegón. En Buenos Aires, existen lugares donde este plato es la principal estrella del menú.

Lo que cambia no es el ritual, sino la forma de ejecutarlo.
Los bodegones porteños son más que simples restaurantes. Estos son espacios de encuentro, tradición y sabor. Con el paso del tiempo, se transformaron en símbolos de identidad culinaria, manteniendo recetas familiares y un estilo de atención que prioriza lo casero y lo abundante.

Entre los sitios más destacados para disfrutar de un buen bife con fritas, se encuentran dos que sobresalen por su calidad, ambiente y autenticidad: la Parrilla San Cayetano y A Raja Cincha. Ambos rescatan lo mejor de la tradición del asado y las minutas clásicas, con propuestas que seducen tanto a vecinos del barrio como a visitantes de toda la ciudad.

Ubicado en el corazón de Villa Celina, San Cayetano es un emblema de la cocina de Buenos Aires. Su menú ofrece una gran variedad de platos caseros, donde la parrilla ocupa un lugar central. Las carnes se preparan a las brasas y se sirven en porciones generosas, acompañadas de papas fritas doradas o puré.

El espacio conserva la atmósfera típica del bodegón tradicional: mesas amplias, manteles blancos, atención cálida y ese aroma a comida casera que invita a quedarse. La carta incluye desde clásicos como asado, vacío, bife de chorizo y bondiola, hasta pastas, tartas, tortillas y guarniciones variadas.

Además, su propuesta se completa con una extensa sección de postres tradicionales, como el flan casero, panqueques con dulce de leche, budín de pan y queso con dulce, que recuerdan a la sobremesa de los domingos en familia. San Cayetano mantiene viva la esencia del bodegón porteño, gracias a su sabor, abundancia y calidez.

A Raja Cincha es otro de los grandes referentes del género en Buenos Aires. Con una propuesta que fusiona lo clásico y lo contemporáneo, este bodegón se ganó el corazón de los porteños gracias a su ambiente distendido y su cocina abundante.

Su carta es amplia y variada, destacándose por la parrilla, las pastas caseras y las minutas. Entre sus platos estrella se encuentra la milanesa de bife de chorizo rellena, una porción imponente que combina carne tierna con mozzarella, panceta y morrón, acompañada de papas españolas. También sobresalen el matambre a la pizza, las provoletas, los ravioles rellenos y las ribs de cerdo con salsa barbacoa.

Situado en el corazón de Buenos Aires, este lugar se consolido como un punto de encuentro ideal para quienes desean disfrutar de una comida abundante en compañía de amigos o familia.

Situado en el corazón de Buenos Aires, este lugar se consolido como un punto de encuentro ideal para quienes desean disfrutar de una comida abundante en compañía de amigos o familia.

El local, de estilo rústico y acogedor, invita a compartir una comida entre amigos o en familia. Cada detalle está pensado para que la experiencia recuerde a los viejos bodegones porteños, pero con un toque actual.

