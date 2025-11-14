Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires que tienen un matambre de cerdo de locos Dos espacios tradicionales celebran la esencia del asado argentino con propuestas generosas, ambiente clásico y sabor que perdura en el tiempo. Por







El matambre de cerdo más famoso del centro porteño. TripAdvisor

Dos parrillas emblemáticas del centro porteño destacan por su matambre de cerdo.

Parrilla Peña y Club El Progreso mantienen la esencia del asado tradicional.

Ambas combinan ambiente clásico, porciones generosas y excelente relación precio-calidad.

Son elegidas tanto por porteños como por turistas que buscan autenticidad gastronómica. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la tradición del asado no conoce fronteras. En cada esquina, las brasas son testigo de una cultura que combina historia, técnica y pasión. Dentro de esa amplia oferta, dos lugares se destacan por un mismo motivo: su matambre de cerdo, un clásico que conquista a quienes valoran la simpleza bien hecha.

Tanto Parrilla Peña como Club El Progreso representan la esencia del comer porteño. No se trata solo de carne: en sus mesas se respira un espíritu que conecta con lo cotidiano, con el ritual de reunirse y disfrutar sin artificios. Son sitios donde la decoración pasa a segundo plano frente al sabor y la tradición, pilares de una gastronomía que se mantiene viva entre paredes que conservan historias.

Con ambientes diferentes pero un mismo compromiso por la calidad, ambos restaurantes ofrecen experiencias que combinan recetas clásicas, servicio cálido y productos de primera línea. En ellos, el matambre no es un plato más, sino una carta de presentación que resume el amor argentino por la parrilla.

Matambre - Club el Progreso El matambrito de cerdo a la pizza del Club El Progreso, una tradición que sigue vigente. @club.delprogresorestaurante Club El Progreso En Sarmiento 1334, también en el centro porteño, el Club El Progreso se erige como un ícono histórico con más de un siglo de vida. Su propuesta combina cortes premium, productos orgánicos y una carta de embutidos que refleja la riqueza del asado argentino. Pero el plato que acapara miradas es el matambrito de cerdo a la pizza, cubierto con abundante queso, jamón y huevos fritos: un festín pensado para compartir.

El restaurante mantiene un aire señorial y ofrece espacios amplios donde conviven turistas y habitués. Su cocina trabaja con carnes de razas como Hereford, Aberdeen Angus y Brangus, seleccionadas semanalmente para garantizar la mejor calidad. En cada bocado se percibe un respeto absoluto por la materia prima, sello que lo posiciona entre los preferidos del centro de Buenos Aires.