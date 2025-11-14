14 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires que tienen un matambre de cerdo de locos

Dos espacios tradicionales celebran la esencia del asado argentino con propuestas generosas, ambiente clásico y sabor que perdura en el tiempo.

Por
El matambre de cerdo más famoso del centro porteño.

El matambre de cerdo más famoso del centro porteño.

TripAdvisor
  • Dos parrillas emblemáticas del centro porteño destacan por su matambre de cerdo.
  • Parrilla Peña y Club El Progreso mantienen la esencia del asado tradicional.
  • Ambas combinan ambiente clásico, porciones generosas y excelente relación precio-calidad.
  • Son elegidas tanto por porteños como por turistas que buscan autenticidad gastronómica.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la tradición del asado no conoce fronteras. En cada esquina, las brasas son testigo de una cultura que combina historia, técnica y pasión. Dentro de esa amplia oferta, dos lugares se destacan por un mismo motivo: su matambre de cerdo, un clásico que conquista a quienes valoran la simpleza bien hecha.

Vagues atrae visitantes los fines de semana gracias a sus bodegones y parrillas que ofrecen comida criolla.
Te puede interesar:

Está cerca de Buenos Aires, es un pueblo rural con pocos habitantes y parece que está detenido en el tiempo

Tanto Parrilla Peña como Club El Progreso representan la esencia del comer porteño. No se trata solo de carne: en sus mesas se respira un espíritu que conecta con lo cotidiano, con el ritual de reunirse y disfrutar sin artificios. Son sitios donde la decoración pasa a segundo plano frente al sabor y la tradición, pilares de una gastronomía que se mantiene viva entre paredes que conservan historias.

Con ambientes diferentes pero un mismo compromiso por la calidad, ambos restaurantes ofrecen experiencias que combinan recetas clásicas, servicio cálido y productos de primera línea. En ellos, el matambre no es un plato más, sino una carta de presentación que resume el amor argentino por la parrilla.

Matambre - Club el Progreso
El matambrito de cerdo a la pizza del Club El Progreso, una tradición que sigue vigente.

El matambrito de cerdo a la pizza del Club El Progreso, una tradición que sigue vigente.

Club El Progreso

En Sarmiento 1334, también en el centro porteño, el Club El Progreso se erige como un ícono histórico con más de un siglo de vida. Su propuesta combina cortes premium, productos orgánicos y una carta de embutidos que refleja la riqueza del asado argentino. Pero el plato que acapara miradas es el matambrito de cerdo a la pizza, cubierto con abundante queso, jamón y huevos fritos: un festín pensado para compartir.

El restaurante mantiene un aire señorial y ofrece espacios amplios donde conviven turistas y habitués. Su cocina trabaja con carnes de razas como Hereford, Aberdeen Angus y Brangus, seleccionadas semanalmente para garantizar la mejor calidad. En cada bocado se percibe un respeto absoluto por la materia prima, sello que lo posiciona entre los preferidos del centro de Buenos Aires.

Parrilla Peña

Ubicada en Rodríguez Peña 682, en pleno corazón del Microcentro porteño, Parrilla Peña es una de esas direcciones que se transmiten de boca en boca. Con mesas cercanas, ambiente bullicioso y clientela fiel, conserva la esencia de las parrillas de barrio donde la carne es la protagonista. Su matambre de cerdo con papas fritas se sirve en porciones abundantes y perfectamente cocidas, con un punto justo que destaca la ternura del corte.

Matambrito - Parrilla Peña
Parrilla Peña, un clásico del centro donde los locales aseguran que la carne nunca falla.

Parrilla Peña, un clásico del centro donde los locales aseguran que la carne nunca falla.

El menú ofrece otros clásicos como bife de lomo y colita de cuadril, siempre con una cocción impecable. Los precios accesibles y una amplia carta de vinos refuerzan la experiencia, mientras que el flan casero con dulce de leche se lleva el cierre ideal. No es un sitio turístico: es el refugio elegido por los locales que buscan calidad sin pretensiones y una experiencia auténticamente porteña.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

El Gobierno de la Ciudad recuperó 500 propiedades usurpadas: "No cambiaron las leyes, lo que cambió fue la decisión política"

Liam y Noel, juntos a pesar de las diferencias, listos para sus shows en River. 

Oasis en River: Noel Gallagher ya está en Buenos Aires para los esperados shows

Desde que somos gobierno tenemos menos de un mes de deuda, los bonos de la Ciudad son muy confiables, aseguró Jorge Macri.

Jorge Macri anunció que la Ciudad lanza un bono por u$s600 millones

Doña Cocina destaca por sus porciones abundantes y precios accesibles.

El bodegón de Buenos Aires que tiene unos sorrentinos de calabaza y muzzarella que son una bomba

Villa Pardo es un pueblo con una fuerte impronta literaria. 

La escapada cerca de Buenos Aires a un destino rural con menos de 200 habitantes para conocer en noviembre 2025

El hecho ocurrió en pleno centro del barrio Caballito.

Una policía mató a su expareja que la había atacado violando una restricción perimetral

Rating Cero

Johnny Depp eligió al Che Guevara.

¿Quién es el argentino que admira Johnny Depp?

En el cine alcanzó casi 2 millones de espectadores.

Homo Argentum llega al streaming: cuándo y dónde se estrena la película de Guillermo Francella que fue un suceso en el cine

Bad Bunny impacta con su estilo, y el perfume es parte fundamental.

Este es el perfume favorito de Bad Bunny: cuánto sale en Argentina

La hoja de ruta de la franquicia de superhéroes para los próximos años incluye una serie de producciones donde los villanos tendrán un papel central.

No será el único: Marvel prepara el regreso de más villanos además de Dr Doom

La serie logró cautivar tanto a los fanáticos del thriller como a los seguidores del drama nórdico.
play

Mentiras, culpa y apariencias engañosas: la miniserie de 6 capítulos que la rompe en Netflix

Esta película combina humor y dolor en una oda a la amistad.
play

Fue estrenada en 2019 y pocos la conocen: es una de las mejores producciones que vas a ver en Netflix

últimas noticias

La Policía investiga las circunstancias del accidente. 

Trágico accidente en Estocolmo: hay muertos y heridos tras el choque de un micro con una parada

Hace 7 minutos
Una opción para tener en cuenta.

Como podés conectar tu iPhone a una red de Wifi sin tener la contraseña

Hace 1 hora
El parrisal es un condimento accesible y fácil de encontrar en muchas carnicerías y almacenes especializados, sobre todo en las regiones del norte argentino donde es más tradicional. 

Ni salmuera ni chimichurri: cuál es el condimento ideal para sazonar el asado que pocos conocen

Hace 1 hora
Rejas en la Casa Blanca.

Adiós a las rejas: así luce la nueva tendencia que garantiza seguridad y estética

Hace 1 hora
Se recomienda incrementar la distancia y velocidad progresivamente.

Esto le pasa al cuerpo si corrés 5 kilómetros todos los días: tenés que saberlo

Hace 1 hora