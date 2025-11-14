Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires que tienen un matambre de cerdo de locos

El matambre de cerdo más famoso del centro porteño.
Dos parrillas emblemáticas del centro porteño destacan por su matambre de cerdo.
Parrilla Peña y Club El Progreso mantienen la esencia del asado tradicional.
Ambas combinan ambiente clásico, porciones generosas y excelente relación precio-calidad.
Son elegidas tanto por porteños como por turistas que buscan autenticidad gastronómica.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la tradición del asado no conoce fronteras. En cada esquina, las brasas son testigo de una cultura que combina historia, técnica y pasión. Dentro de esa amplia oferta, dos lugares se destacan por un mismo motivo: su matambre de cerdo, un clásico que conquista a quienes valoran la simpleza bien hecha.
Tanto Parrilla Peña como Club El Progreso representan la esencia del comer porteño. No se trata solo de carne: en sus mesas se respira un espíritu que conecta con lo cotidiano, con el ritual de reunirse y disfrutar sin artificios. Son sitios donde la decoración pasa a segundo plano frente al sabor y la tradición, pilares de una gastronomía que se mantiene viva entre paredes que conservan historias.
Con ambientes diferentes pero un mismo compromiso por la calidad, ambos restaurantes ofrecen experiencias que combinan recetas clásicas, servicio cálido y productos de primera línea. En ellos, el matambre no es un plato más, sino una carta de presentación que resume el amor argentino por la parrilla.
Club El Progreso
En Sarmiento 1334, también en el centro porteño, el Club El Progreso se erige como un ícono histórico con más de un siglo de vida. Su propuesta combina cortes premium, productos orgánicos y una carta de embutidos que refleja la riqueza del asado argentino. Pero el plato que acapara miradas es el matambrito de cerdo a la pizza, cubierto con abundante queso, jamón y huevos fritos: un festín pensado para compartir.
El restaurante mantiene un aire señorial y ofrece espacios amplios donde conviven turistas y habitués. Su cocina trabaja con carnes de razas como Hereford, Aberdeen Angus y Brangus, seleccionadas semanalmente para garantizar la mejor calidad. En cada bocado se percibe un respeto absoluto por la materia prima, sello que lo posiciona entre los preferidos del centro de Buenos Aires.
Parrilla Peña
Ubicada en Rodríguez Peña 682, en pleno corazón del Microcentro porteño, Parrilla Peña es una de esas direcciones que se transmiten de boca en boca. Con mesas cercanas, ambiente bullicioso y clientela fiel, conserva la esencia de las parrillas de barrio donde la carne es la protagonista. Su matambre de cerdo con papas fritas se sirve en porciones abundantes y perfectamente cocidas, con un punto justo que destaca la ternura del corte.
El menú ofrece otros clásicos como bife de lomo y colita de cuadril, siempre con una cocción impecable. Los precios accesibles y una amplia carta de vinos refuerzan la experiencia, mientras que el flan casero con dulce de leche se lleva el cierre ideal. No es un sitio turístico: es el refugio elegido por los locales que buscan calidad sin pretensiones y una experiencia auténticamente porteña.