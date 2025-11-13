El bodegón de Buenos Aires que tiene unos sorrentinos de calabaza y muzzarella que son una bomba Es un lugar muy popular en Almagro, conocido por su comida casera y abundante al estilo de las abuelas. Por







Doña Cocina destaca por sus porciones abundantes y precios accesibles. @donacocinatipocasa

Doña Cocina es un restaurante destacado en Buenos Aires por sus pastas caseras y su buena relación precio-calidad.

El restaurante se ubica en Bulnes 802, Almagro.

Su especialidad son las pastas; los sorrentinos (como los de calabaza y muzzarella) son muy solicitados.

Ofrecen una gran variedad de salsas, incluyendo opciones especiales como la salsa Silvestre o el Pesto de la casa. La pasta, al igual que el asado, es un clásico de los domingos. En la Ciudad de Buenos Aires, existe un vasto abanico de opciones para degustar este plato. Sin embargo, algunos lugares sobresalen ya sea por su inventiva, su precio o la calidad de su materia prima.

Doña Cocina es conocido por cumplir con todas esas características. Su menú tiene una interesante y variada propuesta de pastas caseras, salsas y otros platos de bodegón. Además del ambiente cálido y la gran atención del personal, se destaca por su relación precio-calidad.

Además del restaurante, cuenta con una fábrica de pastas, para quienes quieren adquirir sus creaciones para cocinar en su casa o guardarlas para agasajar a alguien en una ocasión especial.

Dónde queda Doña Cocina Doña Cocina se encuentra en Bulnes 802, en el corazón de Almagro, uno de los barrios más clásicos de Buenos Aires. Su cocina abre de lunes a sábados de 12 a 16 horas y de 20 a 00; los domingos abre solo durante el horario del mediodía.

Qué puedo pedir en Doña Cocina Las pastas son indiscutiblemente la especialidad de la casa. Entre sus opciones, los sorrentinos son de los más pedidos, destacados por su relleno generoso y la diversidad de sabores. Los de jamón y queso son un clásico infalible, pero quienes se animan a los sorrentinos de calabaza y muzzarella se llevan una grata sorpresa, tanto por lo sabroso del relleno como su espectacular masa de espinaca.