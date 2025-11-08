Cómo será el Festival de Cocina y Teatro Judío 2025: obras, gastronomía y música en Buenos Aires

Durante noviembre, Buenos Aires será sede de una propuesta que une teatro, gastronomía, música y conversación.

Durante noviembre, Buenos Aires será sede de las Sesiones Especiales del Festival de Cocina y Teatro Judío, una propuesta que une teatro, gastronomía, música y conversación. Con funciones en distintas salas de la ciudad, el evento presenta obras, menús temáticos y espacios de encuentro que celebran la diversidad cultural y la vitalidad del teatro judío contemporáneo.

El evento se llevará a cabo en reconocidas salas porteñas y propone un cruce único entre teatro, gastronomía y pensamiento contemporáneo , invitando al público a vivir una experiencia inmersiva donde cada obra se enlaza con un menú especialmente diseñado por chefs invitados y un posterior espacio de conversación moderado por especialistas.

Las Sesiones Especiales buscan acercar al público a la vitalidad del teatro judío actual , promoviendo la integración cultural a través de relatos contemporáneos y sabores tradicionales reinterpretados. Cada encuentro incluye una obra teatral, un menú temático, música en vivo y un espacio de conversación para profundizar en las historias y los procesos creativos de los artistas.

La Carpintería Teatro (Jean Jaurès 858, CABA)

“Ingue” narra la historia de una mujer alemana judía que, huyendo de la guerra, cruza el Atlántico en busca de su familia en la Pampa argentina. Con humor y ternura, la obra reflexiona sobre el desarraigo, la resiliencia y la necesidad humana de crear lazos en cualquier lugar del mundo.

Ingue

Modera: Valeria Levin

Cocina: Vero Shisvé (Cocina Shisvé)

Menú Ingue Bowl: coleslaw, schnitzel pampeano o bastones de queso como opción vegetariana, mostaza casera, ensalada de garbanzos, arroz turco con yogur y pan casero.

Música: Partysani Klezmer Band

Domingos 16 y 30 de noviembre – 12:00

La Papa

De Natalia Slovediansky | Dirección: Nicolás Salischiker

Timbre 4 (Boedo 640, CABA)

Basada en una historia real, “La Papa” retrata el vínculo de dos hermanas y la tensión que surge cuando una de ellas toma una decisión que transforma sus vidas para siempre. La obra interroga los límites del amor familiar, el impacto de las diferencias y la posibilidad de sanar después de un quiebre.

La papa

Moderación:

16/11: Lucía Chiola Iannone (Lucía en papel)

30/11: Pablo Levinton (Un topo por el mundo)

Cocina: Liliana Helueni

Opción tradicional: Lahmayin cerrado, Kibe, Knishes y shot de hummus.

Opción vegetariana: Knishes, Sembusek y Bohío de acelga.

Música: Partysani Klezmer Band (30/11)

Una experiencia que trasciende el escenario

En cada encuentro, los asistentes podrán disfrutar de gastronomía judía tradicional y contemporánea, música klezmer en vivo y un espacio de reflexión junto a artistas y especialistas, fomentando el intercambio entre espectadores y creadores.

El Festival de Cocina y Teatro Judío se consolida así como un evento destacado de la agenda cultural porteña, celebrando la riqueza de la tradición judía y su cruce con las artes actuales.

Entradas por Alternativa Teatral: Platea General $20.000 / Platea general + Comida s/ bebida + debate + Música en vivo $44.000