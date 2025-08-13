13 de agosto de 2025 Inicio
Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer una paella de locos

Este plato surgió en Valencia, pero se popularizó hasta convertirse en un emblema de la gastronomía española. Hay de frutos de mar, conejo, pollo y hasta vegetales.

La paella surgió a mediados del siglo XIX en las zonas rurales de Valencia, la cuna del arroz español, y se popularizó hasta convertirse en un emblema de la gastronomía nacional. Su expansión fue tal, que en la Ciudad de Buenos Aires hay un sinfín de restaurantes que se destacan por cómo la preparan.

Actualmente es uno de los platos más pedidos en cualquier local gastronómico español alrededor del mundo, y Buenos Aires no es la excepción. Incluso tiene su propio día, que se celebra el 20 de septiembre para coincidir con el inicio de la cosecha del arroz, y es una excusa para compartir la paella con el resto del mundo.

La receta se fue adaptando según los ingredientes de la zona (conejo, carne, pollo, mariscos) y hasta se "argentinizó" un poco cuando llegó a nuestro país. Si querés disfrutar de una típica paella española, estos son los dos mejores restaurantes de Buenos Aires: te van a servir una comida de locos.

El Casal de Catalunya

Restaurante El Casal de Catalunya, paella

Este restaurante especializado en comida catalana y mediterránea funciona en un edificio histórico de San Telmo, construido en 1886 para recibir a los inmigrantes de esa comunidad. Su receta de paella, que respeta los ingredientes y métodos tradicionales, es considerada la mejor de Buenos Aires.

Hay paella marinera (con frutos de mar), paella valenciana (con pollo y conejo) y paella de arroz negro con pulpo, langostinos y alioli. También preparan un excelente cochinillo de campo con papas y batatas al horno. Queda en Chacabuco 863; abre de martes a sábados al mediodía y a la noche, y los domingos solo al mediodía.

El Burladero

Restaurante El Burladero, paella de mariscos

Es el primer restaurante argentino en recibir el sello Restaurants from Spain otorgado por el gobierno de España, lo que lo certifica como "embajador de la cocina española de calidad". Todo, desde la comida hasta la ambientación, está pensado para viajar a ese país con solo un bocado.

Hay paella a la valenciana (con frutos de mar y pollo); paella de mariscos; paella de campo, pollo y conejo con azafrán; paella ibérica con osobuco, y paella de vegetales y setas. Queda en Uriburu 1488, en Recoleta. Abre todos los días de 12 a 16 y de 19:30 hasta la medianoche.

