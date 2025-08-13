Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer una paella de locos Este plato surgió en Valencia, pero se popularizó hasta convertirse en un emblema de la gastronomía española. Hay de frutos de mar, conejo, pollo y hasta vegetales. Por







Estas paellas son las mejores de Buenos Aires. Instagram @elburladerorestaurante

La paella surgió a mediados del siglo XIX en las zonas rurales de Valencia, la cuna del arroz español, y se popularizó hasta convertirse en un emblema de la gastronomía nacional. Su expansión fue tal, que en la Ciudad de Buenos Aires hay un sinfín de restaurantes que se destacan por cómo la preparan.

Actualmente es uno de los platos más pedidos en cualquier local gastronómico español alrededor del mundo, y Buenos Aires no es la excepción. Incluso tiene su propio día, que se celebra el 20 de septiembre para coincidir con el inicio de la cosecha del arroz, y es una excusa para compartir la paella con el resto del mundo.

La receta se fue adaptando según los ingredientes de la zona (conejo, carne, pollo, mariscos) y hasta se "argentinizó" un poco cuando llegó a nuestro país. Si querés disfrutar de una típica paella española, estos son los dos mejores restaurantes de Buenos Aires: te van a servir una comida de locos.

El Casal de Catalunya Restaurante El Casal de Catalunya, paella Instagram @elcasalrestaurante Este restaurante especializado en comida catalana y mediterránea funciona en un edificio histórico de San Telmo, construido en 1886 para recibir a los inmigrantes de esa comunidad. Su receta de paella, que respeta los ingredientes y métodos tradicionales, es considerada la mejor de Buenos Aires.

Hay paella marinera (con frutos de mar), paella valenciana (con pollo y conejo) y paella de arroz negro con pulpo, langostinos y alioli. También preparan un excelente cochinillo de campo con papas y batatas al horno. Queda en Chacabuco 863; abre de martes a sábados al mediodía y a la noche, y los domingos solo al mediodía.