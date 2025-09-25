Los mejores 2 lugares de Buenos Aires para comer fondue de chocolate

Tanto en Palermo como en Recoleta existen dos sitios que preparan este delicioso plato a la perfección.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existe una increíble variedad de propuestas gastronómicas, que van desde lo local —parrillas y bodegones— hasta otras influencias de diversos países. En este sentido, la fondue de chocolate es un plato dulce que ha ganado terreno durante el último tiempo.

El mismo consiste en una fuente de chocolate derretido , donde se puede bañar cualquier alimento, aunque principalmente se suele acompañar con frutas . Afortunadamente, existen dos restaurantes que preparan este plato a la perfección y que están asentados dentro del circuito gastronómico argentino.

Criado en Emilio Bunge, un pueblo a 500 kilómetros de la capital, José Luis Yeregui se instaló en la década del 80' en Buenos Aires con una fiambrería que duró 30 años. Sin embargo, un amigo le encontró un local en alquiler en Juan Francisco Seguí 4674 , lugar exacto donde montó La Fondue .

Al principio ofrecían quesos y fiambres, y hasta le agregaban pizzas. Pero su pareja tuvo la brillante idea de agregar, justamente, la fondue , que se terminó convirtiendo en el plato estrella. Si bien la más popular es la de queso, su fondue de chocolate es un plato envidiable. Hecha con crema y chocolate marca Fénix, viene acompañada por frutas de estación, brownies y vainillas .

La Fondue funciona además como un almacén gourmet, donde se pueden apreciar patas de jamón, quesos, frascos de caviar, latas de foie gras, paquetes de pastas italianas y toda clase de conservas. Abre sus puertas todos los días, de 10 a 23, y es de fácil acceso para el transporte público.

Martina Fondue

Los carteles de neón rojos invitan a pasar a Martina Fondue, un restaurante ubicado en el barrio de Recoleta. Con una ambientación cálida y atención personalizada, se ofrecen diferentes platos, aunque principalmente destaca la fondue, que se sirve de queso y de chocolate.

fondue-chocolate

En la primera se combina el sabor del queso derretido con ravioles fritos, salchicha alemana, papas en cubo, crutones y apio. La de chocolate, sin embargo, es un espectáculo imperdible, ya que viene junto a una bandeja de frutas y a otra que cuenta con budín, brownie y turrón. Ambas son opciones irresistibles.

Ubicado en la calle Agüero 1891, es de fácil acceso para el transporte público. Por otra parte, abre de lunes a sábado, desde las 8:30 hasta las 12, mientras que no tienen apertura para el horario de la cena. Los domingos no abren.