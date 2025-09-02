2 de septiembre de 2025 Inicio
Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer sushi

La comida japonesa ya se convirtió en un clásico y hay muchas versiones, desde las más tradicionales hasta las más innovadoras. Dónde conseguir las piezas y rolls más ricos.

Por
Este sushi es el mejor de Buenos Aires.

Este sushi es el mejor de Buenos Aires.

El sushi trascendió las fronteras de Japón y se convirtió en una referencia gastronómica en todas partes del mundo. Aunque hasta hace unos años era considerada una comida más exclusiva, actualmente se popularizó y es común encontrarla en cualquier reunión o encuentro con amigos en distintos restaurantes de Buenos Aires.

La tradicional receta japonesa a base de arroz, pescado y vegetales fue mutando y adaptándose a los ingredientes de cada región. En Argentina hay restaurantes que respetan la versión original, pero también otros que suman nuevos sabores para adaptar el sushi a los gustos locales.

Ya sea para degustar algunas de las piezas y rolls más ricos en un salón o pedir delivery para disfrutarlos en la comodidad de casa, estos son los mejores dos restaurantes de Buenos Aires para comer sushi.

Nikkai Shokudo

Sushi de Nikkai Shokudo

Este histórico restaurante funciona dentro de la Asociación Japonesa en la Argentina (AJA) y se especializa en comida tradicional. Su menú respeta las recetas de la comunidad nikkei, es decir, tal como las generaciones nacidas en el país las aprendieron de sus antepasados japoneses.

Las opciones de sushi son variadas y riquísimas: hay Sake Furai (salmón empanizado), Ebi Furai (langostino empanizado) y Nikkai (langostino, queso y palta recubierto de salmón), además de California, New York y Philadelphia. Queda en Independencia 732. Abre de lunes a jueves de 12 a 15 y de 19:30 a 23; viernes de 12 a 15 y de 20 a medianoche, y sábados de 20 a medianoche.

Osaka

Sushi de Osaka Cocina Nikkei

Desde que abrió su primer local en Lima en 2002, este restaurante de cocina nikkei se expandió por América Latina combinando influencias japonesas y asiáticas para crear sabores únicos. Hay técnicas y recetas tradicionales, pero también platos de autor que no se consiguen en otros lugares.

Para los fanáticos del sushi, hay nigiris de salmón, atún, vieira, langostino y cerdo, todos combinados con sabores como palta y ajíes peruanos. Tiene dos sucursales en Buenos Aires: Concepción Arenal 2913 (Palermo) y Juana Manso 1164 (Puerto Madero). Abren todos los días de 12:30 a 16 y de 19:30 a la medianoche.

