Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer sushi La comida japonesa ya se convirtió en un clásico y hay muchas versiones, desde las más tradicionales hasta las más innovadoras. Dónde conseguir las piezas y rolls más ricos.







Este sushi es el mejor de Buenos Aires. Instagram @nikkaishokudo

El sushi trascendió las fronteras de Japón y se convirtió en una referencia gastronómica en todas partes del mundo. Aunque hasta hace unos años era considerada una comida más exclusiva, actualmente se popularizó y es común encontrarla en cualquier reunión o encuentro con amigos en distintos restaurantes de Buenos Aires.

La tradicional receta japonesa a base de arroz, pescado y vegetales fue mutando y adaptándose a los ingredientes de cada región. En Argentina hay restaurantes que respetan la versión original, pero también otros que suman nuevos sabores para adaptar el sushi a los gustos locales.

Ya sea para degustar algunas de las piezas y rolls más ricos en un salón o pedir delivery para disfrutarlos en la comodidad de casa, estos son los mejores dos restaurantes de Buenos Aires para comer sushi.

Nikkai Shokudo Sushi de Nikkai Shokudo Instagram @nikkaishokudo Este histórico restaurante funciona dentro de la Asociación Japonesa en la Argentina (AJA) y se especializa en comida tradicional. Su menú respeta las recetas de la comunidad nikkei, es decir, tal como las generaciones nacidas en el país las aprendieron de sus antepasados japoneses.

Las opciones de sushi son variadas y riquísimas: hay Sake Furai (salmón empanizado), Ebi Furai (langostino empanizado) y Nikkai (langostino, queso y palta recubierto de salmón), además de California, New York y Philadelphia. Queda en Independencia 732. Abre de lunes a jueves de 12 a 15 y de 19:30 a 23; viernes de 12 a 15 y de 20 a medianoche, y sábados de 20 a medianoche.