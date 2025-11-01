"Me duele": la tristeza de Dieguito Fernando por el homenaje a Diego Maradona al que no fue invitado

El hijo menor de Diego Maradona, Dieguito Fernando, habló del homenaje por el cumpleaños de su padre, el 30 de octubre, cuando hubiera cumplido 65 años, Un día Maradoniano. "Me duele", aseguró. Además, en el homenaje tampoco estuvieron los otros medio hermanos de Dieguito, como Jana y Diego Junior.
El evento estuvo organizado por Dalma y Gianinna Maradona junto con el canal de streaming Olga y generó un duro descargo de la madre del menor, Verónica Ojeda, porque no lo tuvieron en cuenta: “Todo lo que pasa con mi hijo... me duele mucho".
Agregó: "Una fecha tan especial, se hace un día Maradoniano sin el hijo de Diego, sin uno de los hijos de Diego. La verdad que no entiendo el porqué, porque Diego es el más chiquito de la familia y Diego no tiene la culpa absolutamente nada”.
En este sentido, aclaró que siempre separó las cosas desde el principio, desde el día uno, y que es como que la quieren lastimar a ella y terminan lastimándolo al chico. Ojeda aseguró que el menor de 12 años le dijo ‘mamá, yo no quiero tener hermanas, ¿Por qué me hacen esto?’, y que ella le respondió "lo importante es que papá te ama y desde el cielo te cuida de toda la gente mala".