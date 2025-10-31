El bodegón cerca de Buenos Aires que hace una entraña de medio metro

A pocos minutos de la ciudad, un restaurante familiar se volvió famoso por sus porciones enormes, precios razonables y atención personalizada.

El fenómeno de los bodegones cerca de la Ciudad de Buenos Aires suma un nuevo favorito entre los amantes de la buena comida: Club Bodegón , un restaurante en Martínez que sorprende por el tamaño de sus porciones y la calidez del servicio. Famoso por su entraña de medio metro , el lugar combina tradición, sabor y precios accesibles en un entorno que recuerda a los clásicos bares de barrio.

El espacio, administrado desde hace nueve años por Fer y Belu , una pareja apasionada por la gastronomía, ofrece platos caseros que invitan a compartir. Entre sus destacados figuran la milanesa a la pizza para cuatro personas , el bife de chorizo con guarnición para dos y el salmón rosado de 600 gramos , además de opciones de rabas, muzzarellas rebozadas y postres tradicionales.

Una de las claves del éxito es la pescadería propia de los dueños, que garantiza materia prima fresca y de calidad . Por eso, los platos de mar, como el salmón y las rabas , son algunos de los más pedidos por los comensales.

El restaurante está ubicado en Rodríguez Peña 941 , Martínez , dentro del partido de San Isidro , en la Provincia de Buenos Aires . Sin embargo, su cercanía con la Ciudad de Buenos Aires lo convierte en una excelente alternativa para quienes buscan una cena diferente sin alejarse demasiado.

Además de disfrutar de su gastronomía abundante , el bodegón ofrece un ambiente relajado con atención personalizada . Solo trabaja con un turno nocturno , lo que permite que cada comensal viva una experiencia tranquila, sin apuros ni esperas.

El salón está ambientado con detalles clásicos: paredes de ladrillo a la vista, manteles a cuadros y fotos de época que evocan la esencia de los viejos bares porteños. Las luces cálidas y la música suave completan un entorno ideal para compartir una comida entre amigos o en pareja.

También es posible observar parte de la cocina a través de una barra abierta, donde se preparan los cortes a la parrilla y los pescados frescos. Este toque artesanal refuerza el espíritu hogareño que distingue al lugar, donde cada cena se vive como una experiencia única.

Cómo llegar a Club Bodegón

Desde CABA, se puede acceder por la Avenida del Libertador o la Autopista Panamericana, bajando en Alvear hacia Martínez. El trayecto no supera los 25 minutos en auto desde el centro porteño. El local abre de martes a sábado, de 20:00 a 23:00, y se recomienda reservar con anticipación debido a su alta demanda.