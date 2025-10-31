¿Hay que quitarla? Qué tan importante es la grasa cuando hacés el asado Con motivo del Día del Asado, Carlos López, director de la Escuela Argentina de Parrilleros, dialogó sobre la pasión argentina por el fuego, la técnica para cocinar la carne y los errores comunes que cometen los aficionados. Por







El exceso de temperatura arrebata y satura las grasas.

En el Día del Asado, Carlos López, director de la Escuela Argentina de Parrilleros, dialogó sobre la pasión argentina por el fuego, la técnica para cocinar la carne y los errores comunes.

López destacó la esencia social del asado, señalando que el asador es quien le pone "otra impronta, un amor, un cariño, una una pasión".

Hizo hincapié en la elección de la materia prima, ya sea carbón o leña. El director explicó que es crucial elegir un carbón de buena calidad y, si se usa leña, asegurarse de que esté bien seca.

El exceso de temperatura no solo arrebata, sino que saturar las grasas es lo que te te te te rompe el hígado, te cae pesado. Consultados sobre los cortes que no pueden faltar, el director mencionó la tira de asado, el vacío, la entraña y la tapa de asado.

Al abordar la técnica, López hizo hincapié en la elección de la materia prima, ya sea carbón o leña. El director explicó que es crucial elegir un carbón de buena calidad y, si se usa leña, asegurarse de que esté bien seca, ya que la verde "larga un un humo que te hace llorar, llorar y toser". Sin embargo, es precisamente la leña la que puede mejorar el sabor del asado: "Si la leña no está totalmente encendida, que empieza a ahumar, a tirar humito, eso le otorga un sabor al asado inigualable".

Cuál es el consejo sobre la grasa de la carne cuando hacés un asado Respecto al cálculo, el experto en parrillas explicó que la cantidad mínima de fuego, incluso para un asado chico, no puede ser inferior a "3 o 4 kg de carbón o carbón y leña" para que alcance a calentar la parrilla. En cuanto a la carne, ratificó la regla tradicional de calcular "medio kilo" por persona. Respecto a la cocción, López recomendó hacer el asado en dos etapas, separando las achuras y los chorizos de los cortes principales. En cuanto a la temperatura, destacó que el error más frecuente es poner demasiado fuego: "pone mucho fuego, mucho brasa y eso no es bueno".

López explicó, en el diálogo radial, que el exceso de temperatura no solo arrebata, sino que saturar las grasas es lo que te rompe el hígado, te cae pesado. Consultados sobre los cortes que no pueden faltar, el director mencionó la tira de asado, el vacío, la entraña y la tapa de asado. Además, sentenció que el secreto del sabor del asado reside en la grasa: "La grasa es fundamental para que el asado sea bueno".

grasa de asado La grasa es fundamental para que el asado sea bueno. Para seguir las actividades de la Escuela Argentina de Parrilleros y conocer los cursos, los interesados pueden buscar la institución en Google.

Asado-a-punto-cocción-sabrosa-pero-peligrosa Es clave la elección de la materia prima.