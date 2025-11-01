1 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Estas son las 3 costumbres que todos tratan de evitar para hacer el asado y que salga de la mejor manera

Las parrillas argentinas reinventan el asado sin perder su esencia. Nuevos cortes, técnicas precisas y propuestas creativas marcan el cambio en la cultura del fuego.

Por
Lo que cambia no es el ritual

Lo que cambia no es el ritual, sino la forma de ejecutarlo.

  • Los expertos de las principales parrillas del país coinciden en que el asado argentino atraviesa una nueva etapa, con técnicas más cuidadas y un enfoque en la calidad del producto.
  • Se dejaron atrás costumbres tradicionales que afectaban el sabor, como cocinar toda la carne junta o recalentar cortes.
  • Los nuevos asadores priorizan el punto justo, la información sobre el origen del producto y una mayor diversidad de cortes y guarniciones.
  • La innovación también llegó a los chorizos y opciones vegetarianas, marcando una evolución en la forma de entender el ritual del asado.

El asado en nuestro país es un símbolo indiscutible de nuestra identidad gastronómica. Aún así, vive una transformación silenciosa y profunda. Lo que antes se regía por mandamientos inamovibles, hoy se reinterpreta en clave contemporánea, agregándole al respeto por la tradición, técnicas más precisas y una mirada puesta en la calidad.

Entre los sitios más destacados para disfrutar de un buen bife con fritas, se encuentran dos que sobresalen por su calidad.
Te puede interesar:

Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires para comer bife con papas fritas

De esta manera, las principales parrillas del país se animan a revisar sus propias costumbres. La experiencia acumulada, el conocimiento sobre el producto y la búsqueda de excelencia llevaron a repensar hábitos que, aunque arraigados, ya no tienen lugar en la nueva generación de asadores.

Restaurantes como La Carnicería, Corte Comedor o El Pobre Luis, referentes del nuevo paradigma parrillero, impulsan esta renovación sin renunciar a la esencia del fuego. Lo que cambia no es el ritual, sino la forma de ejecutarlo.

Diseno sin titulo (1).png
El corte de carne que es ideal para reemplazar al asado o al vacío.

El corte de carne que es ideal para reemplazar al asado o al vacío.

Cuáles son las costumbres que las principales parrillas tratan de evitar cuando hacen un asado

La primera práctica que los expertos recomiendan desterrar es cargar toda la parrilla desde el inicio del día. Durante años, muchas parrillas encendían el fuego y colocaban grandes cortes, como el vacío o el costillar, esperando que se vendieran a lo largo de la jornada. Esta costumbre, más ligada a la previsión que a la técnica, terminaba afectando la calidad del producto. Según Germán Sitz, de La Carnicería, esto no solo resecaba la carne, sino que también daba lugar a la cuestionable práctica de recalentar piezas al día siguiente.

Otro hábito que los nuevos parrilleros evitan es el de servir toda la carne junta y sin distinguir los puntos de cocción. El tradicional brasero con cortes amontonados, chorizos y achuras mezcladas, era funcional para el servicio rápido, pero perjudicial para el sabor. Hoy cada pieza se cocina de forma individual, respetando su textura y punto justo. Además, se prioriza informar al comensal sobre el origen, raza y tipo de crianza del animal, así como el método de cocción, ya sea a la leña o al carbón.

asado

El tercer error que buscan erradicar es la monotonía del menú. La típica combinación de tira de asado con papas fritas o ensalada mixta cedió paso a una oferta más creativa. En las parrillas contemporáneas aparecen cortes nuevos como el bife con hueso, el ojo de bife o el lomo marinado, junto con una mayor diversidad de guarniciones que incluyen vegetales asados, boniatos o espárragos según la estación.

Incluso los chorizos evolucionaron, ya que ahora se elaboran de manera artesanal, con carnes seleccionadas, sin conservantes y con un picado más grueso que resalta la textura. En lugares como Corte, se ofrecen hasta once variedades distintas, marcando un cambio radical respecto a la receta industrial de antaño.

Papas fritas
Las papas fritas trascienden su papel clásico de acompañamiento para convertirse en un ícono gastronómico.

Las papas fritas trascienden su papel clásico de acompañamiento para convertirse en un ícono gastronómico.

Este proceso de renovación también abrió las brasas a opciones vegetarianas. Las parrillas ya no son territorio exclusivo de los carnívoros. Es así que los vegetales grillados ganaron protagonismo y se convirtieron en parte esencial del menú. Así, el asado argentino sigue siendo un ritual colectivo, pero con una mirada más amplia, consciente y refinada.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Club Bodegón se destaca por su entraña de medio metro y platos abundantes.

El bodegón cerca de Buenos Aires que hace una entraña de medio metro

El exceso de temperatura arrebata y satura las grasas.

¿Hay que quitarla? Qué tan importante es la grasa cuando hacés el asado

Esta cantina moderna promete convertirse en un nuevo clásico porteño. 

La cantina que combina tradición porteña con un toque moderno en el corazón de Recoleta

Dónde se puede disfrutar de la mejor bondiola braseada de la ciudad de Buenos Aires.

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer bondiola braseada

Qué se puede hacer en esta localidad bonaerense.

El destino poco conocido cerca de Buenos Aires para degustar delicias artesanales

Los pollos al verdeo más destacados de la Ciudad de Buenos Aires.

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires que ofrecen pollo al verdeo

Rating Cero

Con una estética más natural y madura, María Becerra reafirma su identidad artística en la antesala de un récord histórico en River.

La impresionante transformación de María Becerra: se cambió el look y todos quedaron atónitos

El descargo de Wanda Nara contra la China Suárez en redes sociales.

Wanda Nara estalló contra la China Suárez: "¿Qué tan zorra podés ser?"

La modelo tiene una familia ensamblada con las hijas de Fabián Cubero y el hijo de Manuel Urcera.

"No es fácil": la conmovedora historia de Nicole Neumann sobre una de sus hijas

La artista eligió una estética angelical sobre el escenario.

Video: Lourdes Fernández volvió a los escenarios tras la detención de su expareja

Bomba: una figura de Disney anunció su casamiento con el líder de una banda

Bomba: una figura de Disney anunció su casamiento con el líder de una banda

Benjamín Vicuña, contra la China Suárez.

El desesperado pedido de Benjamín Vicuña sobre sus hijos con la China Suárez: "Hace más de 40 días que no los veo"

últimas noticias

Cecilia Carranza, campeona olímpica en Río 2016, y una historia de vida conmovedora.

Se fue de su casa a los 16 años porque su familia no aceptaba su orientación sexual, luchó y fue campeona olímpica: la historia de Cecilia Carranza

Hace 12 minutos
Entre los sitios más destacados para disfrutar de un buen bife con fritas, se encuentran dos que sobresalen por su calidad.

Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires para comer bife con papas fritas

Hace 35 minutos
Lo que cambia no es el ritual, sino la forma de ejecutarlo.

Estas son las 3 costumbres que todos tratan de evitar para hacer el asado y que salga de la mejor manera

Hace 41 minutos
Su historia pone en foco la importancia de una detección temprana, incluso en mujeres jóvenes.

Se sentía cansada todo el tiempo, le dijeron que era muy joven para que le pase eso y un diagnóstico reveló lo inesperado: qué era

Hace 44 minutos
La Marcha del Orgullo se llevará adelante en CABA.

Marcha del Orgullo 2025: cuáles son los cortes de calles programados

Hace 55 minutos