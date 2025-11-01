Independiente goleó a Atlético Tucumán por 3-0 en Avellaneda y se ilusiona con entrar a los playoffs El Rojo metió su segunda victoria consecutiva, tras superar la racha negativa de 15 partidos sin ganar, por la 14ª fecha del Torneo Clausura y se acercó a los puestos de clasificación a falta de dos jornadas. Por







El uruguayo Abaldo grita con alma y vida uno de los goles de Independiente.

Independiente venció por 3-0 a Atlético Tucumán, en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini, en Avellaneda por 14ª fecha del Torneo Clausura y se ilusiona con los playoffs. Con goles de Matías Abaldo, Gabriel Ávalos y Felipe Loyola, el Rojo comenzó a reencontrarse con su fútbol, goleó al equipo tucumano y se acercó a la zona de clasificación en el grupo B, a falta de dos jornadas.

Fue otro el clima en Avellaneda. La crisis institucional y política de Independiente continúa, pero la goleada ante el Decano le trajo un soplo de aire fresco a todo el plantel que comanda Gustavo Quinteros. Otro nivel de jugadores que venían muy bajos, otra actitud y otro juego determinaron los aplausos sobre el final para un equipo que metió su segunda victoria consecutiva, tras dejar atrás una racha nefasta de 15 partidos sin ganar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Independiente/status/1984785748600438887&partner=&hide_thread=false ¡GANÓOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO #INDEPENDIENTE DE AVELLANEDA!#TodoRojo pic.twitter.com/oFwzrrVlXH — C. A. Independiente (@Independiente) November 2, 2025 Con un primer tiempo de alto vuelo, como pocas veces se le vio a este Independiente en 2025, le bastó al local para superar a un irreconocible Atlético, que cosechó su tercera derrota consecutiva. Y fueron dos de los jugadores más resistidos quien convirtieron en el inicio del partido para la tranquilidad de sus fanáticos: Abaldo, tras una mala salida del rival y Ávalos, luego de una linda jugada colectiva, ponían al Rojo arriba del marcador.

En el complemento, se mostró el nerviosismo de la visita, dirigida interinamente por Hugo Colace tras el despido de Lucas Pusineri. Enseguida, el chileno Felipe Oyola aumentó el resultado, de cabeza a la salida de un córner, y liquidó un partido que le faltaba más de media hora por jugarse. El árbitro Sebastián Martínez Beligoy, de discreto rendimiento, tuvo trabajo luego: se fueron expulsados Ignacio Galván, por un pisotón, y Clever Ferreira, al cometer un penal sobre el final que el arquero Matías Mansilla le tapó a Ávalos.

Loyola Abaldo independiente Oyola y Abaldo se abraza, Millán va en busca del festejo tras el gol de Independiente. @Independiente De esta manera, aunque lo separan cinco puntos del último lugar que clasifica a los octavos de final, Independiente se mantiene con chances matemáticas. Deberá ganar los dos encuentros que le quedan y esperar resultados ajenos. Además, quedó a la misma distancia del último que se clasifica a la Copa Sudamericana en la Tabla Anual, aunque todavía pueden liberarse cupos. En la próxima fecha visitará a Riestra, el lunes 10 de noviembre a las 19.