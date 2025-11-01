1 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Independiente goleó a Atlético Tucumán por 3-0 en Avellaneda y se ilusiona con entrar a los playoffs

El Rojo metió su segunda victoria consecutiva, tras superar la racha negativa de 15 partidos sin ganar, por la 14ª fecha del Torneo Clausura y se acercó a los puestos de clasificación a falta de dos jornadas.

Por
El uruguayo Abaldo grita con alma y vida uno de los goles de Independiente.

El uruguayo Abaldo grita con alma y vida uno de los goles de Independiente.

Independiente venció por 3-0 a Atlético Tucumán, en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini, en Avellaneda por 14ª fecha del Torneo Clausura y se ilusiona con los playoffs. Con goles de Matías Abaldo, Gabriel Ávalos y Felipe Loyola, el Rojo comenzó a reencontrarse con su fútbol, goleó al equipo tucumano y se acercó a la zona de clasificación en el grupo B, a falta de dos jornadas.

Independiente perdió con San Martín de San Juan.
Te puede interesar:

Independiente perdió 1-0 con San Martín de San Juan y sigue sin ganar en el Clausura

Fue otro el clima en Avellaneda. La crisis institucional y política de Independiente continúa, pero la goleada ante el Decano le trajo un soplo de aire fresco a todo el plantel que comanda Gustavo Quinteros. Otro nivel de jugadores que venían muy bajos, otra actitud y otro juego determinaron los aplausos sobre el final para un equipo que metió su segunda victoria consecutiva, tras dejar atrás una racha nefasta de 15 partidos sin ganar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Independiente/status/1984785748600438887&partner=&hide_thread=false

Con un primer tiempo de alto vuelo, como pocas veces se le vio a este Independiente en 2025, le bastó al local para superar a un irreconocible Atlético, que cosechó su tercera derrota consecutiva. Y fueron dos de los jugadores más resistidos quien convirtieron en el inicio del partido para la tranquilidad de sus fanáticos: Abaldo, tras una mala salida del rival y Ávalos, luego de una linda jugada colectiva, ponían al Rojo arriba del marcador.

En el complemento, se mostró el nerviosismo de la visita, dirigida interinamente por Hugo Colace tras el despido de Lucas Pusineri. Enseguida, el chileno Felipe Oyola aumentó el resultado, de cabeza a la salida de un córner, y liquidó un partido que le faltaba más de media hora por jugarse. El árbitro Sebastián Martínez Beligoy, de discreto rendimiento, tuvo trabajo luego: se fueron expulsados Ignacio Galván, por un pisotón, y Clever Ferreira, al cometer un penal sobre el final que el arquero Matías Mansilla le tapó a Ávalos.

Loyola Abaldo independiente
Oyola y Abaldo se abraza, Mill&aacute;n va en busca del festejo tras el gol de Independiente.

Oyola y Abaldo se abraza, Millán va en busca del festejo tras el gol de Independiente.

De esta manera, aunque lo separan cinco puntos del último lugar que clasifica a los octavos de final, Independiente se mantiene con chances matemáticas. Deberá ganar los dos encuentros que le quedan y esperar resultados ajenos. Además, quedó a la misma distancia del último que se clasifica a la Copa Sudamericana en la Tabla Anual, aunque todavía pueden liberarse cupos. En la próxima fecha visitará a Riestra, el lunes 10 de noviembre a las 19.

Mirá el resumen de la goleada de Independiente sobre Atlético Tucumán en Avellaneda

Embed
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El desahogo de los jugadores de Independiente tras cortar la mala racha.

Y un día ganó Independiente: goleó por 3-0 a Platense y cortó una racha de 15 partidos sin victorias

Es uno de los jugadores más desequilibrantes del campeonato y una de las revelaciones del año.

Se destaca en Barracas Central, es el más gambeteador del Clausura 2025 y pertenece a un grande

El club en el que juega este ex Boca acaba de descender a la C.

El ex Boca, Independiente y San Lorenzo que descendió a la Tercera División en Uruguay

Di Carlo viene de una familia 100% riverplatense.

Quién es Stefano Di Carlo, el presidente más joven de River desde Antonio Vespucio Liberti

El club Newman ganó su primer título de la Unión de Rugby de Buenos Aires, tras imponerse este sábado por la tarde 15-3 frente al San Isidro Club (SIC).

Newman le ganó la final al SIC y se coronó campeón por primera vez en su historia del URBA Top 12

La Selección argentina recupera a una de sus figuras.

El campeón del mundo que podría volver a ser citado a la Selección argentina después de 8 meses de lesión

Rating Cero

La artista se llevó todos los aplausos de la multitud reunida en la Plaza de Mayo.

El mensaje de Ángela Torres tras participar de la Marcha del Orgullo 2025: "Me siento muy privilegiada"

La expareja del futbolista apuntó a los adultos que organizaron la jornada en el streaming Olga.

"Me duele": la tristeza de Dieguito Fernando por el homenaje a Diego Maradona al que no fue invitado

Big Ari se dirigió a sus seguidores con tres historias en Instagram.

El duro momento que vive Big Ari, de Gran Hermano, tras el violento asalto en su casa: "Esta vez me vencieron"

Los famosos no revelaron la identidad de la persona o personas que amedrentaron a su hija.

Acompañada por Marcelo Tinelli y Paula Robles, Juanita Tinelli denunció amenazas y ya tiene botón antipánico

Las redes se llenaron de opiniones divididas en torno al look que eligió la influencer.

Zaira Nara eligió un polémico look de transparencias en los Premios Ídolo

La comunidad LGBTIQ+ deliró tras la proyección del mensajes de Dua Lipa.

El mensaje de Dua Lipa que enloqueció a sus fans en la Marcha del Orgullo: "Siempre voy a estar a su lado"

últimas noticias

Di Carlo viene de una familia 100% riverplatense.

Quién es Stefano Di Carlo, el presidente más joven de River desde Antonio Vespucio Liberti

Hace 10 minutos
Carlos Belloso lamentó la derrota del peronismo en las últimas elecciones. Influención no tener un plan, sostuvo.

El actor Carlos Belloso criticó al gobierno y aseguró que "la democracia está en jaque hace mucho tiempo"

Hace 29 minutos
La artista se llevó todos los aplausos de la multitud reunida en la Plaza de Mayo.

El mensaje de Ángela Torres tras participar de la Marcha del Orgullo 2025: "Me siento muy privilegiada"

Hace 38 minutos
El club Newman ganó su primer título de la Unión de Rugby de Buenos Aires, tras imponerse este sábado por la tarde 15-3 frente al San Isidro Club (SIC).

Newman le ganó la final al SIC y se coronó campeón por primera vez en su historia del URBA Top 12

Hace 1 hora
La expareja del futbolista apuntó a los adultos que organizaron la jornada en el streaming Olga.

"Me duele": la tristeza de Dieguito Fernando por el homenaje a Diego Maradona al que no fue invitado

Hace 1 hora