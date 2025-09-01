Los mejores 3 tenedores libres de Buenos Aires: buenos platos para irse con la panza llena

Estos son los mejores tenedores libres de la ciudad. Siga La Vaca

La gastronomía es uno de los puntos más fuertes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que cuenta con un circuito extenso de sitios de buen comer. En ese sentido, dentro de las infinitas propuestas que se ofrecen, existen tenedores libres que permite arrasar en la mesa sin pudor y hasta no preocuparse por el precio.

Los tenedores libres permiten una experiencia gastronómica única, donde uno paga un monto para poder servirse la cantidad que quiera a lo largo de la jornada. Y dentro de la ciudad hay tres restaurantes que destacan por su deliciosa opción de buffet, en el cual podrás degustar platos variados y comer sin preocupación.

Siga la Vaca Siga la Vaca es un restaurante ubicado en el barrio de Puerto Madero donde se ofrece un tenedor libre con una amplia variedad de platos hace más de 30 años. Su vigencia de debe a la buena comida, una parrilla super abundante que ves cómo la preparan en el momento y constantemente, pero también porque dentro de su precio fijo está incluida la bebida (una por persona).

Siga La Vaca Dentro de las diversas opciones de parrillas al paso, se destaca Siga La Vaca. Siga La Vaca El restaurante está ubicado en A. Moreau de Justo 1714, y abre de lunes a domingo, de 12 del mediodía a la 1 de la mañana. En ese sentido, las líneas de colectivo que paran cerca son la 4, 20, 129 y 111, entre otras. Las estaciones de subte más cercanas son Independencia (Subte C y E) y San Juan (Subte C).

El Boliche de Darío En El Boliche de Darío la protagonista es la carne pero también vas a encontrar buffet libre de pastas, ensaladas, achuras y obviamente postres. Además, en las entradas del menú principal tienen mollejas y se pueden repetir las veces que quieras, y uno de los platos por excelencia de la casa son los mini bifes de chorizo. El sitio cuenta con patio interno y externo para disfrutar de este imperdible buffet.