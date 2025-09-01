1 de septiembre de 2025 Inicio
Los mejores 3 tenedores libres de Buenos Aires: buenos platos para irse con la panza llena

Para disfrutar de comida de primera calidad sin límites, hay que visitar sí o sí estos sitios donde se puede comer sin pensar en cuanto se gasta.

Por
Estos son los mejores tenedores libres de la ciudad.

Estos son los mejores tenedores libres de la ciudad.

Siga La Vaca

La gastronomía es uno de los puntos más fuertes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que cuenta con un circuito extenso de sitios de buen comer. En ese sentido, dentro de las infinitas propuestas que se ofrecen, existen tenedores libres que permite arrasar en la mesa sin pudor y hasta no preocuparse por el precio.

Dónde se puede disfrutar de las mejores ribs de la ciudad.
Los tenedores libres permiten una experiencia gastronómica única, donde uno paga un monto para poder servirse la cantidad que quiera a lo largo de la jornada. Y dentro de la ciudad hay tres restaurantes que destacan por su deliciosa opción de buffet, en el cual podrás degustar platos variados y comer sin preocupación.

Siga la Vaca

Siga la Vaca es un restaurante ubicado en el barrio de Puerto Madero donde se ofrece un tenedor libre con una amplia variedad de platos hace más de 30 años. Su vigencia de debe a la buena comida, una parrilla super abundante que ves cómo la preparan en el momento y constantemente, pero también porque dentro de su precio fijo está incluida la bebida (una por persona).

Siga La Vaca
Dentro de las diversas opciones de parrillas al paso, se destaca Siga La Vaca.

Dentro de las diversas opciones de parrillas al paso, se destaca Siga La Vaca.

El restaurante está ubicado en A. Moreau de Justo 1714, y abre de lunes a domingo, de 12 del mediodía a la 1 de la mañana. En ese sentido, las líneas de colectivo que paran cerca son la 4, 20, 129 y 111, entre otras. Las estaciones de subte más cercanas son Independencia (Subte C y E) y San Juan (Subte C).

El Boliche de Darío

En El Boliche de Darío la protagonista es la carne pero también vas a encontrar buffet libre de pastas, ensaladas, achuras y obviamente postres. Además, en las entradas del menú principal tienen mollejas y se pueden repetir las veces que quieras, y uno de los platos por excelencia de la casa son los mini bifes de chorizo. El sitio cuenta con patio interno y externo para disfrutar de este imperdible buffet.

Este fenómeno culinario se mantiene vivo en el barrio de Caballito, en la avenida Gaona 1584, aunque también tiene otra sucursal que se encuentra en avenida Canónigo C del corro 399, en Floresta. Quienes no viven en la zona, pueden ir en auto porque suele haber lugares para estacionar, sin embargo, lo más cómodo siempre será el transporte público. Las líneas cercanas son 76, 99, 106 y 124.

Carne
El Boliche de Darío, más que una parrilla, un restaurante para vivir una experiencia única.

El Boliche de Darío, más que una parrilla, un restaurante para vivir una experiencia única.

El Club Sueco

En El Club Sueco se puede disfrutar de un tenedor libre en Buenos Aires que te hará sentir como si estuvieras en Estocolmo. Este tenedor libre tiene todo el salmón que puedas comer, langostinos, quesos, albóndigas, caviar, jamón crudo. La mesa dulce tampoco se puede omitir, con panqueques, flan, torta de chocolate o tarta de manzana.

club sueco

Este restaurante tiene además un hermoso patio interno que pasa inadvertido desde afuera, que le aporta un toque secreto a tu cena. Su atmósfera y estética lo convierte en uno de los mejores de la ciudad. Sin embargo, por su alta demanda requiere reserva previa. Su ubicación es Azopardo 1428, limitando con el barrio de La Boca.

