Horror en Monte Castro: hallaron a una mujer de 51 años muerta con múltiples puñaladas

Las autoridades policiales fueron alertadas por el marido, quien llamó al 911 tras encontrar el cuerpo de su esposa y la casa revuelta, ubicada en Desaguadero al 2600. La Justicia investiga el caso.

La Policía de la Ciudad realizó un cerca en la escena del crimen.

Una mujer de 51 años fue encontrada muerta este sábado por la tarde en su casa del barrio porteño de Monte Castro con múltiples heridas de arma blanca. El marido, quien alertó a las autoridades policiales, fue demorado mientras se desconocen las circunstancias del hecho: investigan si fue víctima de un robo.

La víctima tenía una grave herida cortante en el tórax.
El hallazgo se dio en la casa ubicada en la calle Desaguadero al 2.600, casi en el límite con Villa Devoto, cuando la Policía de la Ciudad fue alertada cerca de las 17, través de un llamado al 911 realizado por la pareja de la víctima, quien la había encontrado con lesiones punzocortantes, ensangrentada y con bajos signos vitales.

desaguadero 2600 crimen

Minutos después, médicos del SAME llegaron al lugar, a pocos metros de la esquina de la calle Columbia, y constataron la muerte de la mujer. Por el momento, las causas del deceso no fueron informadas oficialmente. A raíz del asesinato de la víctima, cuya identidad no fue dada a conocer, la policía montó un operativo del que también participó la división Científica, que levantó huellas y realizó pericias en torno al caso.

En el caso interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°3, a cargo del fiscal Daniel Roma, quien dispuso la actuación de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad.

