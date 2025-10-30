30 de octubre de 2025 Inicio
Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer bondiola braseada

Dos espacios porteños que combinan tradición, cortes selectos y una propuesta de bondiola braseada de primer nivel.

Dónde se puede disfrutar de la mejor bondiola braseada de la ciudad de Buenos Aires.

  • Ambos restaurantes se destacan por su bondiola braseada como plato estrella.
  • Revire Brasas Bravas ofrece carnes premium y una elaboración controlada desde la cría hasta la mesa.
  • Valk TapRoom se destaca por su ambiente de cervezas artesanales y una versión de bondiola que acompaña bien.
  • Los dos locales están ubicados en Buenos Aires y son ideales para quienes buscan sabor y calidad en una salida gastronómica.

La escena gastronómica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mantiene vivo el legado de la parrilla tradicional, sumando propuestas que se adaptan a nuevos públicos y estilos. En medio de ese panorama, la bondiola braseada aparece como una alternativa potente al gran clásico del bife de chorizo o el ojo de bife: una carne de cerdo suculenta y bien trabajada que merece protagonismo.

En este marco, existen dos restaurantes que sobresalen por su calidad, ambiente y técnica de cocción de la bondiola: Revire Brasas Bravas y Valk TapRoom. Ambos ofrecen una experiencia distinta, cada uno con su estilo, pero coinciden en resaltar ese corte en su menú, ideal para una salida gastronómica bien porteña.

Revire Brasas Bravas

Ubicado sobre la emblemática Avenida Corrientes, a pasos del Obelisco y rodeado del mundo del teatro, Revire Brasas Bravas se ha consolidado como una parrilla de referencia en el centro porteño. Allí se seleccionan cortes de carne premium y se cocinan en una parrilla alimentada con quebracho y carbón, lo que aporta un sabor firme e inconfundible.

bondiola braseada 3

Dentro de su menú, la bondiola de cerdo braseada se presenta como una de las opciones destacadas: cocida lentamente y acompañada de puré ahumado de calabaza, representa una versión refinada de este corte. A su vez, convive con otras propuestas como el ojo de bife de 600 g, pasta casera, y platos vegetarianos elaborados.

El restaurante se encuentra en Av. Corrientes 1124, Buenos Aires, y abre todos los días desde el mediodía hasta la madrugada (generalmente hasta la 1 h o 2 h los fines de semana). Es accesible mediante subte línea B (estación Carlos Pellegrini o Florida) o múltiples líneas de colectivo que recorren el centro porteño.

Valk TapRoom

Valk TapRoom se ubica en el barrio de Palermo Soho, concretamente en Jorge Luis Borges 1654, y se presenta como un espacio de cervezas artesanales, ambientación moderna y buena gastronomía. Aunque su foco principal son las cervezas, también ha incorporado cortes y platos que permiten disfrutar de una cena sustanciosa junto a buenas bebidas.

bondiola braseada

En su carta aparece lo que es, sin dudas, uno de sus platos estrella: una versión de bondiola de cerdo braseada en caldo de verduras, cerveza negra y BBQ, sobre una base de coleslaw y papas fritas. Además, la cocina ofrece hamburguesas, pizzas y comida de bar con nivel, consolidando el lugar como opción para una salida informal pero cuidada.

El local abre habitualmente desde el mediodía hasta bien entrada la noche, especialmente ideal para cenas o encuentros con amigos. Está situado en una zona de fácil acceso en Palermo: desde la estación Plaza Italia del subte línea D se puede llegar caminando, o bien mediante colectivos que cruzan la ciudad hacia ese barrio bohemio.

