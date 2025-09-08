8 de septiembre de 2025 Inicio
Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer deliciosos tallarines

Ubicados en San Telmo y en Chacarita, estos sitios destacan por su exquisita preparación de pastas italianas.

Dónde se pueden comer los mejores tallarines de la ciudad.

La gastronomía es uno de los puntos más fuertes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que cuenta con un circuito extenso de sitios de buen comer. Sin embargo, existen algunos platos que son los más queridos debido a que son de los más populares dentro de la comida argentina, y los tallarines es uno de que no puede faltar en una carta.

Esta es una de las tantas clásicas versiones de la pasta, una comida que en nuestro país se disfruta mucho. Desde almuerzos y cenas familiares hasta restaurantes, este plato es la opción ideal para los amantes de la cocina italiana, y afortunadamente existen dos cantinas que los preparan como nadie.

Spiagge Di Napoli

El hecho de que Spiagge Di Napoli se encuentre hace más de medio siglo en Buenos Aires se debe a la idea que tuvo Giovanni Ranieri, un inmigrante italiano, de compartir las recetas de su país en Argentina. Idea que se concretó finalmente en 1926, y a día de hoy mantiene esa esencia casera.

El Día de la tradición de Pastas: el evento que se realiza todos los años desde el 2022.

Los tallarines es una experiencia imperdible en este bodegón que combina las tradiciones italianas y argentinas, aunque también se ofrecen otros deliciosos platos, como la clásica raviolada, los fucciles al fierrito con tuco, spaghetti con estofado y fideos verdes caseros con salsa bolognesa. Y para los amantes del dulce, no se pueden perder el postre Balcarce, la isla flotante, la tarantela y el tiramisú.

Este sitio está ubicado en Avenida Independencia 3527, entre Maza y Avenida Boedo. El bodegón abre sus puertas todos los días, brindando atención de lunes a sábado tanto al mediodía, de 12 a 16, como por la noche, de 20 a 00. Para llegar, los colectivos 56, 96, 115, 128 y 180 son buenas opciones.

Albamonte

Albamonte es un clásico argentino. Fundado en 1951, primero comenzó a servir sus platos en Microcentro, aunque rápidamente se mudó a Chacarita. Desde ese año hasta el día de hoy han pasado figuras ilustres —Jorge Porcel, Alberto Olmedo, Susana Giménez y Graciela Alfano—, remodelaciones y cambios de socios, aunque nunca se negoció la calidad de la comida.

Albamonte restaurante

Si bien hay una gran variedad de platos en la carta de Albamonte, las pastas son las más destacadas del menú. En esa línea, los tallarines, los rigattoni, los fusilli a la scarparo y los ravioles de ricota son las opciones más elegidas por los clientes.

Albamonte está ubicado sobre la Avenida Corrientes 6735, en pleno barrio porteño de Chacarita. Asimismo, acepta reservas hasta las 12.30 del mediodía y a las 20.30 por la noche, pero el resto de los comensales son atendidos por orden de llegada. Para eso, el transporte público es una opción ideal para arribar al local, por medio de las líneas de colectivo 42A, 42B, 65A, 19, 71A y 71B.

