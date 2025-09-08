Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer deliciosos tallarines

Dónde se pueden comer los mejores tallarines de la ciudad. Freepik

La gastronomía es uno de los puntos más fuertes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que cuenta con un circuito extenso de sitios de buen comer. Sin embargo, existen algunos platos que son los más queridos debido a que son de los más populares dentro de la comida argentina, y los tallarines es uno de que no puede faltar en una carta.

Esta es una de las tantas clásicas versiones de la pasta, una comida que en nuestro país se disfruta mucho. Desde almuerzos y cenas familiares hasta restaurantes, este plato es la opción ideal para los amantes de la cocina italiana, y afortunadamente existen dos cantinas que los preparan como nadie.

Spiagge Di Napoli El hecho de que Spiagge Di Napoli se encuentre hace más de medio siglo en Buenos Aires se debe a la idea que tuvo Giovanni Ranieri, un inmigrante italiano, de compartir las recetas de su país en Argentina. Idea que se concretó finalmente en 1926, y a día de hoy mantiene esa esencia casera.

tradicion El Día de la tradición de Pastas: el evento que se realiza todos los años desde el 2022. Los tallarines es una experiencia imperdible en este bodegón que combina las tradiciones italianas y argentinas, aunque también se ofrecen otros deliciosos platos, como la clásica raviolada, los fucciles al fierrito con tuco, spaghetti con estofado y fideos verdes caseros con salsa bolognesa. Y para los amantes del dulce, no se pueden perder el postre Balcarce, la isla flotante, la tarantela y el tiramisú.

Este sitio está ubicado en Avenida Independencia 3527, entre Maza y Avenida Boedo. El bodegón abre sus puertas todos los días, brindando atención de lunes a sábado tanto al mediodía, de 12 a 16, como por la noche, de 20 a 00. Para llegar, los colectivos 56, 96, 115, 128 y 180 son buenas opciones.