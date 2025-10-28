28 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires para comer lomo a la pimienta

Dos clásicos porteños donde tradición, sabor y porciones abundantes se combinan en uno de los platos más irresistibles de la cocina argentina.

Por
Dónde se puede probar el mejor lomo a la pimienta de la ciudad.

Dónde se puede probar el mejor lomo a la pimienta de la ciudad.

  • Los bodegones porteños siguen siendo una de las mejores opciones para comer bien y a buen precio.
  • Los Bohemios y El Obrero ofrecen un lomo a la pimienta de excelencia, con la esencia de la cocina tradicional.
  • Ambos locales se destacan por su ambiente familiar, la atención cordial y una carta repleta de platos clásicos.
  • Son parte del patrimonio gastronómico de Buenos Aires y una parada obligada para los amantes de este plato.
Dónde se puede degustar los mejores bifes a la criolla de la ciudad.
Te puede interesar:

Los mejores 2 restaurantes para comer bifes a la criolla

La gastronomía porteña conserva una tradición que nunca pasa de moda: los bodegones. Espacios que combinan historia, recetas caseras y porciones generosas, donde la cocina se disfruta sin pretensiones. En cada uno, los aromas, las fotos en las paredes y el bullicio del salón transmiten el espíritu de una Buenos Aires auténtica.

Entre los muchos que pueblan la ciudad, hay dos que se destacan por su propuesta clásica y por un plato que nunca falla: el lomo a la pimienta. Se trata de Los Bohemios, en Villa Crespo, y El Obrero, en La Boca, dos íconos que mantienen viva la esencia del bodegón porteño con una cocina que combina sabor, historia y carácter.

Los Bohemios

En el corazón de Villa Crespo, dentro del predio del Club Atlanta, se encuentra Los Bohemios, un bodegón que conserva el espíritu de los clubes de barrio. El ambiente es sencillo, cálido y repleto de recuerdos futboleros: camisetas, banderas y fotos que decoran las paredes. Con un servicio atento y platos abundantes, este restaurante se convirtió en punto de encuentro para vecinos, hinchas y asistentes al cercano Movistar Arena.

Los Bohemios
Hay comida para todos los gustos y sabores en Los Bohemios.

Hay comida para todos los gustos y sabores en Los Bohemios.

El lomo a la pimienta de Los Bohemios es uno de los más elogiados de la zona. Su carne tierna, el punto justo de cocción y la salsa cremosa hacen de este plato una de las especialidades de la casa. También se destacan otros clásicos como la milanesa Bohemia, los ravioles de osobuco con estofado y las mollejas al verdeo. Todo se prepara con un toque casero que refleja oficio y respeto por la cocina tradicional.

El restaurante está ubicado en Humboldt 540, en el barrio de Villa Crespo, y abre todos los días al mediodía y por la noche, excepto los lunes, cuando funciona solo por la noche. Se puede llegar fácilmente en subte línea B (estación Dorrego) o por varias líneas de colectivo que cruzan la zona. A solo unas cuadras del Movistar Arena, es ideal para disfrutar de una comida antes o después de un show.

El Obrero

Ubicado en el barrio de La Boca, El Obrero es uno de los bodegones más emblemáticos de Buenos Aires. Fundado en 1954 por los hermanos Castro, conserva intacta su identidad de lugar familiar, sencillo y generoso. Su salón, decorado con fotos antiguas y recuerdos de época, invita a disfrutar de una experiencia gastronómica que combina historia y tradición. Es frecuentado tanto por locales como por turistas y celebridades internacionales.

El lomo a la pimienta es uno de los imperdibles de su carta: jugoso, con una salsa intensa y equilibrada que potencia el sabor de la carne. También brillan otros platos típicos como el revuelto gramajo, las rabas, la tortilla con chorizo colorado y los ravioles verdes caseros, además de una milanesa napolitana que se ganó elogios de reconocidos chefs y visitantes de todo el mundo.

El Obrero está ubicado en Agustín Caffarena 64, en pleno barrio de La Boca, y abre de martes a sábado de 20 a 2 de la mañana. Se puede llegar fácilmente en colectivo (líneas 33, 53 y 101) o en taxi desde el centro porteño. Su ambiente tradicional y su atención personalizada lo convierten en una parada obligada para quienes buscan disfrutar de un bodegón con historia y sabor genuino.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Dónde pedir la mejor cabutia rellena de la ciudad.

Dos restaurantes de Buenos Aires para comer una cabutia rellena tremenda

Estos bodegones porteños tienen increíbles variedades de milanesa.

Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires que se destacan por tener mucha variedad de milanesas

Saigón Noodle Bar rinde honor a la cocina callejera de Vietnam.

Desde Vietnam a Buenos Aires: cuál es el restaurante que se especializa en cocina asiática en pleno centro porteño

Ambas pizzerías representan el legado porteño de la pizza a la piedra.

Las dos mejores pizzerías de Buenos Aires para comer pizza a la piedra

Chefs y sommeliers de carne dieron sus consejos.

La palabra de los especialistas: cómo podés alcanzar el punto perfecto de la carne si hacés un asado

Dónde probar el mejor revuelto gramajo de la ciudad.

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer revuelto gramajo

Rating Cero

Yanina Latorre desmintió a Laura Ubfal y contó cuánto cobran los bailarines.

Fin de la polémica: Yanina Latorre expuso la exorbitante cifra que cobran los bailarines de Tini Stoessel

Hasta el momento, Jeremmy Renner no ha sido confirmado en Avengers Doomsday, que es el próximo proyecto de Marvel.

Qué dijo Jeremy Renner sobre la posible vuelta de Kang a las películas de Marvel

La segunda temporada de esta serie llegó a Netflix el 23 de octubre.
play

Tiene solo 2 temporadas, pocos capítulos y es una de las más vistas en Netflix

La transformación de McDonough demuestra que la edad no limita la dedicación ni la fuerza.

La impresionante transformación de uno de los actores de Capitán América: tiene los abdominales marcados a los 59 años

La cinta, dirigida por Bill Holderman, retoma la historia de este grupo de amigas que decide llevar su club de lectura más allá de las páginas y aventurarse por Italia.
play

Cuando ellas quieren más: de qué se trata una de las últimas películas de Diane Keaton que es tendencia en Netflix

Kathryn Bigelow se mete de lleno en la central neurálgica de esa política exterior en Una casa de dinamita. Esta producción de EE.UU. ya se encuentra disponible en Netflix.
play

Una casa de dinamita es la película de acción y apocalipsis que llegó a Netflix y es lo más visto: de qué se trata

últimas noticias

El look con el que Neymar disfrutó del cumpleaños de su hija.

​La audaz elección de Neymar: el look que combina un short y camisa de textura brillante en tonos tierra

Hace 18 minutos
La víctima fue identificada como José Antonio Romano, de 52 años.

Macabro hallazgo en Tucumán: quién era el contador hallado dentro de un freezer

Hace 21 minutos
play

Caso Lourdes Fernández: el juez rechazó liberar a la expareja de la cantante de Bandana

Hace 23 minutos
El dólar oficial se desplomó en el comienzo de la semana.

Tras la euforia electoral inicial, el dólar rebota y supera los $1.500

Hace 23 minutos
 El texto original no incluye modificaciones sobre la recaudación sindical, ni sobre la elección interna en los gremios. 

Los principales puntos de la reforma laboral que el Gobierno impulsará en el nuevo Congreso

Hace 26 minutos