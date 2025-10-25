25 de octubre de 2025 Inicio
Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires que se destacan por tener mucha variedad de milanesas

Es un plato infaltable en el menú de cualquier restaurante, pero algunos son especialistas. Desde la clásica napolitana hasta sabores súper creativos, hay opciones para todos los gustos.

Estos bodegones porteños tienen increíbles variedades de milanesa.

  • La milanesa con papas fritas es el plato más pedido en cualquier restaurante.
  • Hay bodegones que se especializan en esta comida y ofrecen mucha variedad de sabores.
  • El Antojo tiene versiones personalizadas, como la milanesa de cumpleaños.
  • El Ferroviario tiene una milanesa de la casa con queso, verduras salteadas y papas españolas.
Saigón Noodle Bar rinde honor a la cocina callejera de Vietnam.
Desde Vietnam a Buenos Aires: cuál es el restaurante que se especializa en cocina asiática en pleno centro porteño

Pocos platos son más pedidos en cualquier bodegón porteño que la milanesa con papas fritas. De carne, de pollo o vegetariana; frita o al horno, casi todos los restaurantes de la Ciudad de Buenos Aires tienen al menos una de estas opciones en su menú, y algunos le dedican una sección completa.

Por años, lo más habitual fue pedirlas solas o "a caballo", acompañadas por huevos fritos, pero con el paso del tiempo se popularizaron cada vez más sabores y versiones. Primero fue la clásica napolitana; luego, otras versiones inspiradas en la pizza, como la fugazzeta; y ahora, casi cualquier combinación vale.

Dentro de la oferta gastronómica porteña, hay restaurantes que se enorgullecen de servir todos estos sabores e incluso otros únicos, creación de la casa. Si te dieron ganas de probarlos todos, estos son los dos mejores bodegones de Buenos Aires que se destacan por tener mucha variedad de milanesas.

El Antojo

Milanesas bodegón El Antojo

Las milanesas de este histórico bodegón fueron votadas como las mejores de la Ciudad en un concurso que el Gobierno porteño organizó en redes sociales. Además de su gran variedad de sabores, es conocido por el tamaño XL de las porciones y sus versiones personalizadas, como la milanesa de cumpleaños.

Los sabores incluyen calabresa, cuatro quesos, fugazzeta, champiñones y americana (con panceta y huevo), pero la más pedida es la clásica napolitana, que sale individual o para compartir. El Antojo tiene sucursales en Tinogasta 3174 (Villa del Parque) y Manuel Ugarte 1699 (Núñez).

El Ferroviario

El Ferroviario

Este clásico del barrio de Liniers es elegido tanto por porteños como por turistas. Todos sus platos son ricos, generosos y abundantes, desde las tradicionales carnes a la parrilla hasta los postres. Además de las típicas recetas de bodegón, hay opciones XXL para compartir, como picadas y parrillada.

Las milanesas gigantes vienen en muchos sabores diferentes, desde las clásicas (napolitana, suiza, completa o Maryland) hasta "El Ferroviario", que trae salsa blanca, verduras salteadas, mozzarella, tomate, queso parmesano y papas españolas. Queda en Reservistas Argentinos 219, al lado de la cancha de Vélez.

