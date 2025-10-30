30 de octubre de 2025 Inicio
Nadie lo tiene en cuenta: el ejercicio sencillo que mejora el equilibrio y fortalece los músculos

Una práctica poco habitual y sin costo puede mejorar la estabilidad, proteger las rodillas y activar músculos que no se usan con frecuencia.

Por
De qué se trata este simple ejercicio que ofrece múltiples beneficios.

De qué se trata este simple ejercicio que ofrece múltiples beneficios.

  • Caminar hacia atrás fortalece músculos poco utilizados y mejora la postura corporal.
  • Favorece el equilibrio y la coordinación, especialmente en personas mayores.
  • Es una técnica empleada en rehabilitación y entrenamiento deportivo.
  • Puede practicarse al aire libre o en cinta, con progresión gradual.

Dentro del mundo del ejercicio físico, hay rutinas que ganan popularidad por sus efectos comprobados, aunque sean simples y estén al alcance de cualquiera. Una de ellas es caminar hacia atrás, una práctica que está ganando espacio en los programas de entrenamiento y rehabilitación por sus amplios beneficios musculares y de equilibrio.

Los besos pueden transmitir bacterias y parásitos de animales a humanos.
Te puede interesar:

Por qué no hay que darle besos a tu perro o gato: es más peligroso de lo que crees

Este movimiento activa músculos que suelen quedar relegados al caminar hacia adelante y exige una mayor concentración y coordinación. Según especialistas en biomecánica, puede fortalecer la zona posterior del cuerpo, mejorar la flexibilidad y reducir el impacto en las articulaciones.

Además, es un tipo de entrenamiento cruzado eficaz: al variar el patrón de movimiento habitual, el cuerpo se adapta, mejora la estabilidad y previene lesiones. Por eso, tanto deportistas como personas en rehabilitación lo incorporan cada vez con más frecuencia a sus rutinas.

caminar
Caminar por la mañana te permitirá perder más peso en relación con otras horas del día.

Caminar por la mañana te permitirá perder más peso en relación con otras horas del día.

Beneficios de caminar hacia atrás

Caminar hacia atrás mejora el equilibrio y la coordinación, ya que obliga al cuerpo a mantener una postura más erguida y a activar los músculos estabilizadores del tronco y las piernas. Esta modalidad también contribuye a fortalecer los isquiotibiales y glúteos, músculos clave para prevenir dolores lumbares y problemas en la marcha.

Desde el punto de vista articular, la marcha inversa protege las rodillas al modificar el patrón de apoyo: el pie se apoya primero con la punta, lo que reduce el impacto sobre las articulaciones y permite un movimiento más controlado. Por esta razón, los fisioterapeutas la recomiendan como parte de los procesos de rehabilitación postquirúrgica o tras lesiones deportivas.

Caminar

Otro aspecto relevante es su efecto mental. Caminar hacia atrás requiere mayor concentración y orientación espacial, lo que estimula la actividad cognitiva y mejora la conexión cuerpo-mente. A medida que se gana confianza, también se fortalecen los reflejos y la percepción del entorno.

