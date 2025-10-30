30 de octubre de 2025 Inicio
Atención jubilados: un grupo quedará exento del pago de impuestos por dos años

Un municipio bonaerense prorrogó hasta 2027 la exención de tasas para jubilados y pensionados, que incluye servicios generales, alumbrado y sanitarios. La medida, que ya alcanza a miles de beneficiarios, busca sostener el poder adquisitivo de los adultos mayores e invita a quienes aún no se inscribieron a completar el trámite de forma gratuita.

El municipio de Zárate extendió el decreto que permite no pagar impuestos. 

Un municipio bonaerense resolvió extender durante 2026 y 2027 la política que exime del pago de tasas municipales a jubilados y pensionados, la decisión da continuidad a un esquema que ya beneficia a más de a vecinos y busca sostener el poder adquisitivo de un sector especialmente afectado por el contexto económico.

La medida se oficializó a través del decreto Nº 007/24, por el intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, y alcanza a quienes estén registrados en el padrón municipal administrado por la Secretaría de Economía.

La exención incluye las Tasas de Servicios Generales, Alumbrado Público y Servicios Sanitarios. Actualmente, más de 3.000 personas ya realizaron el trámite, aunque el universo potencial supera los 7.000 beneficiarios.

Quienes aún no se inscribieron pueden gestionar su inclusión de manera gratuita, ya sea de forma presencial en la oficina de Atención al Vecino o mediante el sistema digital del municipio.

La iniciativa fue ratificada durante una actividad en un centro comunitario local donde se desarrollan talleres y propuestas para adultos mayores, reafirmando el compromiso municipal con este sector de la comunidad.

¿Cómo anotarse?

  • Desde el municipio de Zárate aseguraron que para mayor información los jubilados interesados pueden acercarse a la Oficina del Vecino, para una atención presencial de lunes a viernes de 7:30 a 14:00hs.

