El fuego como secreto: la propuesta de pastas que sorprende en Palermo

Carmen redefine el mundo de las pastas con un proyecto donde el fuego marca el ritmo de la cocina. Bajo la mirada del chef Nacho Feibelmann, cada plato combina técnica, producto y sensibilidad, en un espacio que celebra el sabor ahumado, la estacionalidad y la calidez de lo artesanal.

Carmen , el restaurante y pastificio de Palermo creado por el cocinero Nacho Feibelmann —reconocido por su paso por MasterChef—, reinterpreta la tradición de la pasta con una mirada moderna, donde el fuego es protagonista. Inspirado en la cocina de su abuela y en los sabores de la infancia, Feibelmann llevó esa herencia al plano profesional y la unió con su dominio técnico, dando origen a una propuesta única: pastas artesanales elaboradas a la vista, cocidas con el sello del rescoldo, el kamado y las brasas.

El corazón de su cocina late al ritmo del fuego. En Carmen, cada producto encuentra su mejor versión según la estación: los vegetales se asan al rescoldo, las carnes se asan lentamente sobre espinillo y quebracho, y los hongos, por ejemplo, se ahúman hasta soltar un jugo natural que luego se gelifica y se reutiliza en otras preparaciones, potenciando sabor y sustentabilidad. Las pastas, hechas con sémola rimacinata y huevos de campo, llevan rellenos de identidad local y salsas que nacen del humo, la manteca y los vegetales de temporada.

Para comenzar, nada mejor que las croquetas de hongos, realizadas con portobellos ahumados y salsa sweet chilli, suaves por dentro y crocantes por fuera, o el infaltable raviolón frito, con centro de yema líquida, mozzarella y pesto: un bocado que reúne simpleza, textura y sorpresa.

Entre los principales, la estrella es el Fagottini de Asado, emblema del restaurante. Se prepara con un relleno de vacío y roastbeef cocido durante cinco horas a baja temperatura sobre espinillo, envuelto en una masa fresca y acompañado por una passata de pimientos ahumados y tomates orgánicos. El resultado es un plato intenso, profundo y reconfortante, que condensa la esencia de Carmen: técnica, tiempo y fuego.

Para quienes buscan alguna especialidad más clásica, el Cacio e Pepe honra la tradición romana con pasta a elección —gnocchi, tagliatelle y rigatoni—, parmesano y pimienta negra recién molida, en una emulsión perfecta entre la manteca y el almidón de la pasta. Por último, un plato que destaca por su creatividad y técnica es la Girandola, rellena con batatas al kamado, parmesano y almendras, en una emulsión de manteca y menta.

La experiencia se completa con una carta líquida equilibrada, con vinos seleccionados para maridar a la perfección y opciones sin alcohol, postres que mantienen el tono casero —como el tiramisú o la pavlova con crema y frutas— y un entorno que invita a quedarse: salón de ladrillo a la vista, patio rodeado de verde que oficia de oasis en el medio de la ciudad, un deck que permite atestiguar la energía de cada día y cada noche y un equipo que combina calidez y conocimiento.

En Carmen, el fuego no sólo cocina: transforma. Cada plato lleva el aroma de la brasa y la huella del tiempo, en un homenaje a la pasta, al producto y al placer de comer bien.

Carmen - Patio Interno

Dónde queda Carmen

El restaurante y pastificio Carmen está ubicado en Gurruchaga 1428, Palermo. Abre de martes a sábados de 19 a 00:30 h y sábados y domingos de 12 a 16:30 h.