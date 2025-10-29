Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires que ofrecen pollo al verdeo

Dos bodegones icónicos tienen en su carta este famoso plato al que le agregan su espíritu casero. Cada uno ofrece una experiencia distinta, pero ambos mantienen intacta la esencia de estos espacios gastronómicos.

E l pollo al verdeo, con su salsa cremosa y sabor de cebolla de verdeo, es uno de los grandes íconos de la cocina argentina. Entre los bodegones de la Ciudad de Buenos Aires , hay dos lugares que lograron ganarse una referencia especial gracias a la presencia destacada de este clásico en su menú.

En Buenos Aires, los bodegones se mantienen como templos del buen comer. Con platos caseros, precios razonables y porciones que se disfrutan en grupo, estos espacios se transformaron en refugios gastronómicos donde la tradición mantiene su vigencia. Se trata de Motín del Bajo y Pujol Restobeer , los cuales representan esa esencia, cada uno con su propio estilo y personalidad.

Ambos locales proponen experiencias distintas pero igual de especiales, uno con el aire relajado del bajo de San Isidro y otro en el corazón de Caballito, donde lo tradicional y lo moderno se integran con naturalidad. Dos formas de rendir homenaje al mismo plato de siempre, con la identidad y el carácter de cada barrio.

Motín del Bajo

En una esquina clásica del bajo de San Isidro, Motín del Bajo se consolidó como un bodegón caracterizado por sus porciones abundantes. Funciona en una casona de principios del siglo XX, donde los sabores caseros se mezclan con el ambiente familiar y la calidez del servicio. Su cocina apuesta a los grandes clásicos argentinos reinterpretados con un toque propio.

El menú destaca por su abundancia. Las milanesas gigantes, como la napolitana o la americana, son protagonistas indiscutidas y están pensadas para compartir entre varias personas. También sobresalen platos como el “Bife del Motín”, las pastas caseras, las tortillas, el pollo al verdeo y las parrilladas, todo en porciones XL. Para cerrar, el flan mixto es una parada obligada para los fanáticos del postre.

Pujol Restobeer: el clásico porteño con toque moderno

En la esquina de Avenida Gaona, en Caballito, Pujol Restobeer fusiona el espíritu del bodegón tradicional con el de una cervecería moderna. Su propuesta gastronómica combina platos caseros con opciones ideales para compartir, manteniendo precios accesibles y una atención que muchos clientes describen como cercana y eficiente.

El menú llama la atención por su variedad. Entre los favoritos figuran las ribs de cerdo con salsa barbacoa casera, el pollo al verdeo y la infaltable milanesa con cintas. Las pastas, las provoletas y los postres artesanales completan la carta.

Su concepto de “Restobeer” da cuenta de una buena selección de cervezas artesanales y tradicionales, lo que amplía su público y lo distingue de otros bodegones clásicos. Además, la limpieza y el servicio son dos de los aspectos más elogiados por los comensales, que valoran la atención cuidada y la excelente relación entre precio, cantidad y calidad.