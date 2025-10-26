Dos restaurantes de Buenos Aires para comer una cabutia rellena tremenda

En la escena gastronómica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , surgen propuestas que reinventan platos tradicionales con creatividad y potencia. Una de estas tendencias es la cabutia rellena , un zapallo de gran tamaño que se enfrenta a distintos rellenos generosos y originales. En esta nota te presentamos dos restaurantes destacados que la llevan a otro nivel.

La combinación entre ambiente, calidad de producto y técnica elevada hace que estas cabutias rellenas se conviertan en un plato central que llama la atención incluso de quienes suelen visitar parrillas o espacios de cocina moderna.

Más allá del relleno, lo que las distingue es su capacidad de generar sabor, presencia en la mesa y un efecto sorpresa para quien llega . En ese sentido, existen dos restaurantes que destacan por su cocina y por compartir un punto en común: la cabutia rellena como protagonista.

En el barrio de Ituzaingó, Cuenta Ganado se ha consolidado como una parrilla gourmet que combina cortes de calidad con elaboraciones cuidadas. El ambiente es moderno, focalizado en la experiencia de la carne, pero también en recetas creativas que sorprenden. En sus redes sociales muestran paso a paso platos que ya se volvieron virales.

Una de sus creaciones más comentadas es la cabutia rellena que, según comentan sus responsables, “se volvió tendencia” y muchos la eligen como estrella de la mesa. También se recomiendan otras opciones, como la picaña, las berenjenas parmesanas y la provoleta, ideales para acompañar a la cabutia.

Cuenta Ganado @cuentaganado61

El restaurante abre de martes a domingo desde la hora del almuerzo y también por la noche. Está ubicado en Av. Martín Fierro 3351, Parque Leloir; tiene acceso vehicular y también opciones de transporte público desde Capital Federal. Es recomendable reservar mesa para disfrutar de la cabutia, ya que se destaca entre los platos más solicitados.

Turf Parrilla

Turf Parrilla no sirve solo comida, sino una experiencia. Con un menú de primera calidad, este reconocido bodegón del barrio de Boedo se caracteriza por su oferta gastronómica, y entre sus platos célebres, la cabutia rellena. Este plato lo hizo en colaboración con el Club del Bajón.

El plato se llama Fonduita, y consiste en una cabutia gigante rellena de queso, crema, cebolla picada, acompañada de milanesa de carne, suprema de pollo, chorizo de cerdo, matambrito de cerdo y papas noissete.

turf parrilla Se trata de un restaurante de la Ciudad de Buenos Aires que cada vez suma más reseñas positivas. El plato estrella que es furor entre los fanáticos.

Por otra parte, en su carta destacan las milanesas —se sirven en miles de versiones diferentes—, parrilladas —una selección de carnes premium como pollo, vacío, tira de asado, mollejas, chorizo, morcilla y chinchulines— y opciones más tradicionales, como los ñoquis con salsa boloñesa y los canelones de verdura son otras de las propuestas que destacan en el menú.

Ubicado en Inclán 3802, este bodegón porteño se ha convertido en uno de los preferidos de la zona. Como suele estar muy concurrido, se recomienda llegar con anticipación para asegurarse un lugar en este popular establecimiento. El horario de atención es de martes a domingos, de 12:00 a 16:00 y de 20:00 a 00:00.