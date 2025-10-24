Desde Vietnam a Buenos Aires: cuál es el restaurante que se especializa en cocina asiática en pleno centro porteño Saigón Noodle Bar propone un viaje al epicentro de los sabores vietnamitas, a través de una carta diversa, plena de sabores, colores y aromas, con el Bo Luc Lac con picaña como uno de sus platos emblemáticos más pedidos. Por







Saigón Noodle Bar rinde honor a la cocina callejera de Vietnam.

Buenos Aires no sólo es una ciudad cosmopolita que ostenta una gran oferta cultural, sino que también es escenario de una gastronomía tan variada como diversa, para todos los bolsillos, paladares y de distintas latitudes del mundo. Con sedes en San Telmo, Retiro y Palermo, Saigón Noodle Bar rinde honor a la cocina callejera de Vietnam desde un costado artesanal y fresco, repleto de colores, hierbas aromáticas, sabores exóticos e ingredientes naturales.

En su primer local en San Telmo, a pasos del tradicional y famoso mercado, y sus actuales sucursales en Retiro y Palermo, el proyecto ideado por Matías McLurg replica la misma esencia: la de acercar un clima informal, moderno y una decoración que remite al sudeste asiático, con las mejores especialidades de su street food, entre luces de neón, música acorde y una atención cercana.

El recorrido gastronómico comienza con los Spring Rolls, unos arrollados de papel de arroz con langostinos, fideos de arroz, panceta, lechuga, pepino y hierbas aromáticas, acompañados con salsa de maní y salsa Nuoc Cham. También están los Nems fritos de cerdo, zanahorias, cebollas y fideos de poroto que se sirven con salsa Nuoc man cham. O su versión vegana, con tofu marinado, fideos de arroz, salsa de maní y pepinos.

Entre los principales, el Bo Luc Lac es un favorito indiscutido: picaña marinada a la manteca con arroz, huevo frito, tomates cherry y cilantro. Otro de sus destacados es la sopa Pho Bo, una de las más populares de la comida vietnamita. La ofrecen en dos versiones: la Pho Bo, con carne de res, y la Pho Ga, con pollo, cocinado durante 5 horas en caldo, con una selección de especias y fideos de arroz frescos, que se cocinan en el líquido caliente. La presentación final incluye brotes de soja, cilantro, cebolla morada, lima y salsa hoisin. El bonus track: pedir un side extra de cola de rabo, una carne muy sabrosa.

Spring Rolls de LangoCerdo + Thit Kho La propuesta se completa con alternativas vegetarianas, currys, arroces y fideos salteados, además de un final dulce que sorprende: el Ca Phe Trung, una deconstrucción del café vietnamita con gelatina de café, leche, sabayón y chocolate rallado, y el Chuoi Nuong, banana asada con sticky rice y leche de coco. En las bebidas también hay identidad: cervezas artesanales propias como la Viet Kong Session IPA, kombuchas, limonadas, tés fríos, y una carta de cafés vietnamitas que invitan a cerrar la experiencia Saigón, un espacio que abrió sus puertas en 2016, y hoy ya es un clásico para probar la mejor cocina asiática de la ciudad. SAIGO RETIRO.00_13_00_00.Still006 Dirección: Marcelo T. de Alvear 818, Retiro; Soler 4388, Palermo; Bolívar 986, San Telmo. Horario: De lunes a domingo de 12 a 00 h.