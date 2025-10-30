IR A
Está en Netflix, tiene solo 6 capítulos y es una de las series del año

Esta producción de la plataforma de streaming presenta a una agente encubierta, que enfrenta simultáneamente el desafío de desmantelar una red de narcotráfico y el deterioro de sus propias convicciones personales.

Netflix incorporó a su catálogo una miniserie danesa que está llamando la atención de los suscriptores que buscan producciones cortas e intensas. La plataforma estrenó La agente encubierta, un thriller policial de seis capítulos protagonizado por Clara Dessau, que explora los conflictos morales de una oficial de inteligencia que debe infiltrarse en una peligrosa organización criminal.

Esta serie, que integra la estética característica del drama nórdico con acción, desató gran repercusión en redes sociales y se posicionó rápidamente entre las tendencias de la plataforma de streaming.

La agente encubierta, ambientada en Dinamarca, presenta a una agente encubierta que enfrenta simultáneamente el desafío de desmantelar una red de narcotráfico y el deterioro de sus propias convicciones personales. Con un relato que captura la esencia del suspenso europeo contemporáneo, la miniserie ofrece una mirada cruda sobre las crisis éticas y emocionales que atraviesan quienes operan en la delgada línea entre la legalidad y el crimen.

Este estreno se destaca por su formato breve e intenso, ofreciendo una historia completa en apenas seis capítulos cargados de tensión y giros inesperados. De esta manera, logra equilibrar elementos del thriller de espionaje clásico con un drama profundo, donde la protagonista debe navegar entre su identidad real y una máscara que amenaza con consumirla por completo.

la-agente-encubierta

Netflix: sinopsis de La agente encubierta

La agente encubierta sigue la historia de Tea, una oficial del servicio secreto danés que recibe una segunda oportunidad tras ser expulsada de la academia de policía. El director de Policía e Inteligencia, Folke, le asigna una misión de alto riesgo, por la cual debe infiltrarse en el círculo íntimo de una organización criminal dedicada al narcotráfico.

Para lograrlo, Tea debe abandonar su identidad y acercarse estratégicamente a Ashley, la pareja del líder de la red delictiva, con el objetivo de obtener información que permita desmantelar el imperio desde adentro.

Lo que había arrancado como una operación fríamente calculada se transforma rápidamente en un dilema moral que supera los límites profesionales. A medida que Tea se adentra en este submundo de violencia y secretos oscuros, la amistad que desarrolla con Ashley confunde sus lealtades y pone en jaque tanto su misión como su propia supervivencia. La serie explora en profundidad la dualidad de una protagonista atrapada entre el deber profesional y una conexión emocional inesperada que desafía todas sus convicciones, llevándola al borde de perder su propia esencia en el proceso.

la-agente-encubierta-netflix

Tráiler de La agente encubierta

Embed - La Agente Encubierta | Tráiler en Español (Serie de Netflix)

Reparto de La agente encubierta

  • Clara Dessau como Tea
  • Maria Cordsen como Ashley
  • Afshin Firouzi
  • Nicolas Bro como Folke
  • Soheil Bavi
  • Arian Kashef
  • Lara Ly Melic Skovgaard
  • Annika Witt
  • Josephine Abeba
  • Dan Boie Kratfeldt
