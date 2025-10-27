27 de octubre de 2025 Inicio
Los mejores 2 restaurantes para comer bifes a la criolla

Dos propuestas gastronómicas de la Ciudad que reinterpretan uno de los platos más tradicionales del país con calidad, sabor y estilo propio.

Por
Dónde se puede degustar los mejores bifes a la criolla de la ciudad.

  • Dos restaurantes de la Ciudad de Buenos Aires destacan por su versión del bife a la criolla.
  • Don Julio combina tradición, excelencia y reconocimiento internacional.
  • Fogón Asado ofrece una experiencia de fine dining con identidad argentina.
  • Ambas propuestas se consolidan como referentes del buen comer en Buenos Aires.
Dónde pedir la mejor cabutia rellena de la ciudad.
El bife a la criolla es uno de los clásicos más representativos de la cocina de la Ciudad de Buenos Aires. Su mezcla de carne, vegetales y especias lo convierte en un plato reconfortante, capaz de reunir historia y sabor en cada porción. Preparado a fuego lento y con ingredientes simples, refleja el espíritu de la gastronomía local: autenticidad, equilibrio y respeto por el producto.

En Buenos Aires, algunos restaurantes lograron elevar este plato tradicional a una nueva categoría. Desde las parrillas más reconocidas hasta las propuestas más innovadoras, el bife a la criolla se reinventa con técnicas contemporáneas sin perder su esencia. En esta nota, dos lugares se destacan por su versión excepcional: Don Julio y Fogón Asado.

Don Julio

Ubicado en el corazón de Palermo, Don Julio es mucho más que una parrilla: es un ícono gastronómico argentino reconocido por los principales rankings internacionales. Fundado por Pablo Rivero, el restaurante combina tradición y elegancia en un ambiente cálido, con atención personalizada y una selección de carnes de calidad superior. Su cava de vinos, cuidadosamente curada, complementa la experiencia con etiquetas nacionales e internacionales.

El bife a la criolla de Don Julio se destaca por su sabor profundo y su cocción perfecta. Preparado con carne de pastura, cebolla, pimientos, papas y tomate, el plato mantiene la estructura clásica, pero se presenta con una estética refinada. Además del bife, la carta incluye cortes emblemáticos como ojo de bife, entraña y vacío, junto con embutidos artesanales y vegetales de estación asados a las brasas.

don julio
Se trata de uno de los restaurantes más exclusivos de la Ciudad de Buenos Aires, elegido por cientos de celebridades locales e internacionales.

Don Julio abre todos los días, tanto al mediodía como por la noche. Se encuentra en Guatemala 4699, Palermo, un punto de fácil acceso desde distintos barrios porteños. Las reservas pueden realizarse online o por teléfono, y es recomendable hacerlo con anticipación debido a su alta demanda.

Fogón Asado

Fogón Asado volvió a colocar a Buenos Aires en el mapa gastronómico internacional tras ser elegido como el mejor restaurante de fine dining del mundo en los premios TripAdvisor Best of the Best Awards 2025. Su propuesta busca reinterpretar la tradición del asado argentino desde una perspectiva moderna, en un formato de menú degustación que combina técnica, historia y creatividad.

El bife a la criolla de Fogón Asado aparece dentro de su menú de pasos como una versión innovadora y cuidadosamente presentada. La carne se sirve en su punto justo, acompañada de vegetales rostizados y salsas elaboradas con ingredientes locales. A la par, destacan otros platos como la molleja con tomates confitados, el cordero pampeano con quinoa crispy y los clásicos panqueques de dulce de leche en versión gourmet. Cada paso se acompaña de vinos seleccionados que realzan los matices del fuego y la tierra.

Menú Fogón Asado

Ubicado en Palermo, Fogón Asado funciona con reserva previa y ofrece dos formatos: el menú clásico de nueve pasos y el Chef’s Counter de catorce pasos, pensado para grupos reducidos. El restaurante fue reconocido por la Guía Michelin Argentina y declarado Sitio de Interés Cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Cuenta con dos ubicaciones —Gorriti 3780 y Uriarte 1423— en Palermo.

