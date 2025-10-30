30 de octubre de 2025 Inicio
Quién era Penélope, la influencer "musa del crimen" asesinada en Río de Janeiro y vinculada con el Comando Vermelho

La joven, conocida también como Japinha, recibió un disparo en la cara durante un enfrentamiento con la policía en el magaoperativo en Brasil por combatir el narcotráfico en la ciudad.

Durante el megaoperativo policial contra el grupo criminal Comando Vermelho en Río de Janeiro, que dejó hasta el momento al menos 130 fellecidos, hallaron muerta a una reconocida influencer vinculada la organización del narcotráfico. Se trata de Penélope, también conocida como Japinha y “Musa del Crimen”, quien recibió un disparo en la cara con un rifle durante un enfrentamiento con la Policía. De acuerdo a lo detallado, en el momento del tiroteo llevaba ropa de camuflaje, un chaleco táctico y compartimentos para cargadores de rifle.

Lula, tras la masacre en Río de Janeiro: "El gobierno brasilero no tolera a las organizaciones criminales"

Su cuerpo fue encontrado cerca de una de las entradas principales de la favela de Penha. Según los agentes, se resistió al arresto y abrió fuego contra la policía, resultando abatida a tiros.

Penelope muerta

Quién era Penélope, la influencer vinculada al Comando Vermelho

De acuerdo con O Globo, las fuerzas de seguridad identificaban a Penélope como una figura de confianza entre los jefes locales y trabajaba para proteger las rutas de escape y defender los puntos estratégicos de venta de drogas.

Antes de su muerte, la influencer, también conocida como Japinha o Musa del crimen, adquirió notoriedad en las redes sociales, donde publicó fotos mostrando armas y vistiendo ropa militar.

Penelope Japinha

En las redes, supo consolidar su fama asociada a una estética de poder y glamour dentro de la estructura de la facción.

En su cuenta de Instagram, donde la mujer superaba los 50.000 seguidores, pero fue eliminada tras su muerte, la mujer solía mostrar imágenes armada, consumiendo drogas y participando en tendencias virales.

