La impresionante transformación de Nicki Nicole en medio de su romance con Lamine Yamal

La cantante rosarina sorprendió con un drástico cambio de look, un nuevo desafío actoral y una relación que acapara la atención internacional.

Descartó estar esperando un hijo, pero expresó su deseo de ser madre en el futuro.

La artista modificó su estilo con un corte de cabello corto y un aire más sofisticado.

La artista argentina Nicki Nicole atraviesa una etapa de grandes transformaciones personales y profesionales . Su cambio de imagen, su debut en la actuación y su romance con el futbolista Lamine Yamal la ubican nuevamente en el centro de la escena mediática.

El nuevo look de Nicki, con un corte melena por los hombros en tono castaño oscuro , marcó un giro en su estilo habitual. Este cambio, según allegados, responde a una búsqueda de renovación y autenticidad. Sin perder su sello, la cantante apuesta por una imagen más sobria y elegante que acompaña su madurez artística.

En paralelo, la rosarina se prepara para su primera aparición actoral en la serie Envidiosa , una de las producciones más esperadas de Netflix . Allí compartirá elenco con Griselda Siciliani , interpretando a un personaje clave llamado Virtudes . El adelanto difundido por la plataforma causó revuelo en redes y aumentó las expectativas de sus seguidores.

Nicki Nicole debuta como actriz en Envidiosa

El salto a la actuación llega tras un año intenso para Nicki, marcado por su exitoso show sinfónico ante 250 mil personas en Rosario. Ahora, con su participación en Envidiosa, expande su talento más allá de la música.

Durante el rodaje, se destacó la química entre la cantante y Griselda Siciliani, con quien forjó una amistad fuera del set. “Es una alegría tener a Nicki en este proyecto”, expresó Siciliani en sus redes, generando entusiasmo entre los fanáticos.

El estreno de la tercera temporada está previsto para el 19 de noviembre en la plataforma, y todo indica que será uno de los lanzamientos más vistos del año. Con este debut, Nicki Nicole consolida su versatilidad y abre una nueva etapa en su carrera, combinando música, actuación y una vida personal que no deja de dar que hablar.