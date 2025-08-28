28 de agosto de 2025 Inicio
Los 2 restaurantes de Buenos Aires que hacen los mejores chinchulines

Tanto en San Telmo como en Villa Ortúzar se puede disfrutar de la preparación más destacada de esta achura en la Ciudad.

Dónde disfrutar del mejor chinchulín de la ciudad.

La gastronomía es uno de los puntos más fuertes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que cuenta con un circuito extenso de sitios de buen comer. Sin embargo, los platos tradicionales son los más queridos debido a que respetan los valores de la comida argentina, y el chinchulín es uno de que no puede faltar en una carta.

Estos costillares son los mejores de Buenos Aires.
Las mejores 2 parrillas de Buenos Aires para comer un costillar de locos

Se trata de una de las achuras más populares dentro del asado argentino. Con un sabor intenso y textura crujiente, suele ser pedida como entrada antes de una buena parrillada. Afortunadamente, existen dos lugares que son especialistas en la materia y preparan este plato como nadie.

La Brigada

La Brigada es uno de esos sitios en donde destaca el chinchulín, con una preparación que los deja crujientes y sabrosos. Nacido en 1992, en el barrio porteño de San Telmo, su gran servicio y platos atrajeron a miles de figuras importantes de diferentes rubros, entre ellas, a Diego Armando Maradona y Lionel Messi.

la brigada
La Brigada ofrece una parrillada que ha sido elegida muchas veces por el 10.

Además, en su carta destacan variados cortes de carne que son de primera calidad. Por otra parte, cuenta con una impactante y exclusiva cava de vinos, en la cual ofrecen más de 60.000 etiquetas de bodegas argentinas, desde las más populares hasta las más recónditas. El espacio y ambiente responden a una estética clásica y antigua, con madera, vitrinas de colores y un decorado sutil.

"Nosotros tenemos una casa que tiene 400 cubiertos por turno", reveló Hugo Echevarrieta, dueño del local, para el documental de Netflix "Todo sobre el asado". Ubicado en la calle Estados Unidos 465, es de fácil acceso para colectivos como el 8, 86, 126, 130 y 159, al igual que la estación Independencia de la línea C del subte.

El Boliche de Nico

El Boliche de Nico es uno de los restaurantes más queridos de Buenos Aires, ya que no solo ofrece deliciosos platos, sino que además su carta cuenta con precios generosos. Sus cortes de carne son calidad pura, y se sirven en diferentes formatos, un punto a favor de este atractivo sitio gastronómico.

chinchulines

Se pueden compartir parrilladas, o mismo disfrutar de una miniparrillada. Asimismo, se recomiendan las entradas con empanadas, chorizos y morcillas. Sin embargo, una de las estrellas de la carta es el chinchulín, servido en porciones abundantes y con una cocción perfecta. Por otra parte, todos los cortes vienen acompañados de papas fritas o ensaladas.

Ubicado en el barrio porteño de Villa Urquiza, más precisamente en Avenida de los Incas 4287, El Boliche de Nico abre sus puertas de martes a domingo, de 12:00 a 15:30 y de las 20:00 hasta las 00:00.

