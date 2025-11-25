25 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Aseguran que el empleo privado cayó 6 veces más que el público

Un reciente estudio revela que el sector privado perdió más de 10 mil puestos de trabajo formal, mientras que el público recortó menos de 2 mil.

Por
El empleo privado cayó 6 veces más que el empleo público según la UBA

El empleo privado cayó 6 veces más que el empleo público según la UBA

El informe del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL), del equipo de la UBA, denominado Panorama del empleo asalariado formal y de las remuneraciones, encendió las alarmas al comparar la destrucción de empleo en los sectores público y privado. El dato central es contundente: por cada puesto de trabajo perdido en el sector público, el sector privado registrado eliminó seis.

Durante la cuarta temporada, Vecna causó varias muertes y estragos en el extraño pueblo de Hawkins. 
Te puede interesar:

De qué trata la quinta y última temporada de Stranger Things

Investigadores del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) tomaron como referencia el último mes con datos disponibles (agosto de 2025): el informe detalló que la caída total fue de 13,1 mil puestos de trabajo asalariados formales. Esta pérdida se distribuyó de la siguiente manera:

  • Sector Privado: 10,6 mil puestos de trabajo menos.

  • Sector Público: 1,7 mil puestos de trabajo menos.

Esto significa que, en términos absolutos, el empleo privado formal cayó más de seis veces que el público. Esta asimetría subraya la mayor vulnerabilidad del sector productivo ante la recesión económica, que obliga a las empresas a recortar personal más rápidamente que lo que sucede en la planta estatal.

Puestos de trabajo perdidos: más de 30 mil en un año y más de 220 mil desde que asumió Milei

Caída del empleo formal, según informe de la UBA

Más allá de la medición mensual, el informe de la UBA refleja que el número total de asalariados registrados en la seguridad social (SIPA) en agosto de 2025 se situó en 10.078 mil personas. Esta cifra representa:

  • Una pérdida de 33 mil puestos (-0,3%) respecto a agosto de 2024.

  • Una pérdida de 224 mil puestos (-2,2%) respecto al pico de noviembre de 2023, fecha que marca el inicio de la actual tendencia a la baja en el empleo formal total.

El salario mínimo por el piso: está en un tercio de lo valía en 2011

Caída histórica del SMVM

El estudio también puso el foco en la caída del poder de compra de los salarios. El poder adquisitivo del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) se redujo consecutivamente en julio, agosto, septiembre y octubre de 2025.

La contracción es estructural. El informe señala que, entre noviembre de 2023, cuando Milei se convirtió en Presidente, y octubre de 2025, el salario mínimo real acumuló una caída del 35%.

Esta tendencia decreciente llevó el valor real del SMVM en octubre de 2025 a ubicarse en un nivel inferior al registrado en el año 2001, antes del colapso de la convertibilidad.

Además, el valor actual del SMVM en términos reales representa solo un tercio (una erosión del 64%) respecto del valor máximo alcanzado por la serie histórica en septiembre de 2011.

Una crisis sin freno: la conclusión sobre el informe

Los investigadores del IIEP de la UBA analizan la persistente caída del empleo formal en el sector privado, combinada con el deterioro histórico del poder adquisitivo del salario mínimo: todos los números rojos aceleran el deterioro de la calidad de vida de los argentinos. Además, la pérdida de puestos de trabajo registrados no solo frena el crecimiento productivo, sino que impacta directamente en la recaudación de aportes y contribuciones, lo que genera un doble conflicto para la política económica y social.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Femicidio seguido de suicidio en Valle Hermoso. Lo confirmó la autopsia

Horror: un hombre estranguló a su pareja en un hotel alojamiento y se suicidó

play

"Mi nieta fue el ángel que vino a destapar muchos casos": dramático testimonio en la Nueva Maternidad Córdoba

Después de un logro, algunas personas solo sienten vacío y decepción.

Por qué hay personas que se sienten vacías cuando más éxito tienen: te sorprenderá

Además de la multa en sí, estas infracciones te pueden dejar sin licencia de conducir.

Cuáles son las faltas graves por las que te pueden suspender la licencia de conducir

Rocío Oliva, sobre el juicio por Maradona: Si fue abandonado todos somos culpables

Rocío Oliva, sobre el juicio por Maradona: "Si fue abandonado todos somos culpables"

Los médicos del hospital confirmaron que el nene de 8 años murió por ahogamiento.

Tragedia en Chaco: un nene de 8 años cayó a un pozo de agua y murió ahogado

Rating Cero

El cantante venezolano fue bajado de un avión tras una discusión con un tripulante.

El descargo del Puma Rodríguez tras el escándalo en el avión: "Me sentí humillado, me sacaron como a un delincuente"

Stranger Things y las 5 claves para empezar a ver la última temporada

5 claves para entender la última temporada de Stranger Things

Stranger Things 5 se estrena el 26 de noviembre a las 22 en Argentina

Stranger Things estrena el 26 de noviembre: a qué hora se podrá ver

La plataforma de streaming anunció sus nuevos contenidos en el HBO Max Upfront 2026.

Masacre de Flores con Campanella, tercera entrega de Margarita y una serie de Don Ramón: todos los anuncios de HBO Max para 2026

El productor analizó el duro revés que vive el conductor tras el escándalo económico y familiar.

"Ésta es un poco más densa": Gustavo Yankelevich habló sobre el presente de Marcelo Tinelli

LUX se convirtió en el álbum más reproducido en un día en Spotify por una artista española.

El Vaticano se rinde ante la "espiritualidad" del nuevo álbum de Rosalía

últimas noticias

El cantante venezolano fue bajado de un avión tras una discusión con un tripulante.

El descargo del Puma Rodríguez tras el escándalo en el avión: "Me sentí humillado, me sacaron como a un delincuente"

Hace 25 minutos
Stranger Things y las 5 claves para empezar a ver la última temporada

5 claves para entender la última temporada de Stranger Things

Hace 29 minutos
La empresa chilena LATAM es una de las aeronáuticas que podría perder los derechos de operar en Venezuela.

Venezuela amenazó con retirarles derechos a las compañías aeronáuticas si no vuelven a operar en el país

Hace 30 minutos
El próximo secretario general asumirá sus funciones el 1 de enero de 2027.

Con un argentino entre los candidatos, la ONU inició el proceso de selección de su próximo secretario general

Hace 44 minutos
Stranger Things 5 se estrena el 26 de noviembre a las 22 en Argentina

Stranger Things estrena el 26 de noviembre: a qué hora se podrá ver

Hace 1 hora