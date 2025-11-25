25 de noviembre de 2025 Inicio
Horror: un hombre estranguló a su pareja en un hotel alojamiento y se suicidó

La fiscalía de Cosquín confirmó la hipótesis inicial de que el hombre que fue encontrado sin vida junto a su pareja fue el autor del femicidio en la vivienda de Valle Hermoso

Femicidio seguido de suicidio en Valle Hermoso. Lo confirmó la autopsia

Femicidio seguido de suicidio en Valle Hermoso. Lo confirmó la autopsia

La fiscalía de Cosquín confirmó la hipótesis inicial de que el autor del femicidio en Valle Hermoso fue el hombre encontrado sin vida junto a su pareja. Según se confirmó el femicida asfixió a su pareja y luego se ahorcó. El caso conmociona a la localidad cordobesa y activa el protocolo de violencia de género.

Francia: detuvieron a otros cuatro sospechosos por el robo en el Museo del Louvre

La Justicia de Córdoba confirmó en las últimas horas que el trágico hallazgo de dos cuerpos sin vida en una vivienda de Valle Hermoso es un caso de femicidio seguido de suicidio. Se determinó que la mujer de 47 años falleció por estrangulamiento, mientras que en el caso del hombre (de 27 años) la muerte fue por ahorcamiento.

Según lo informado por los investigadores, los cuerpos fueron hallados por el conserje del hotel quien, ante la falta de respuesta de los huéspedes, decidió ingresar a la habitación y se encontró con la escena trágica. Si bien aún no se han brindado detalles sobre la mecánica exacta de la muerte, se descartó la intervención de terceros en el episodio.

Los vecinos de la pequeña localidad de Valle Hermoso, en el Valle de Punilla de la provincia de Córdoba, están aterrados con lo sucedido y exigen medidas a la justicia, ya que se supo que la víctima del femicidio había hecho las denuncias correspondientes por violencia de género y el victimario tenia restricción de acercamiento.

Las autoridades judiciales continúan con la toma de testimonios y el análisis de la evidencia recolectada para avanzar con la investigación y completar el expediente.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento También existe el 137 en CABA y el 911 en casos de riesgo.

