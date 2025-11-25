Horror: un hombre estranguló a su pareja en un hotel alojamiento y se suicidó La fiscalía de Cosquín confirmó la hipótesis inicial de que el hombre que fue encontrado sin vida junto a su pareja fue el autor del femicidio en la vivienda de Valle Hermoso Por







Femicidio seguido de suicidio en Valle Hermoso. Lo confirmó la autopsia

La fiscalía de Cosquín confirmó la hipótesis inicial de que el autor del femicidio en Valle Hermoso fue el hombre encontrado sin vida junto a su pareja. Según se confirmó el femicida asfixió a su pareja y luego se ahorcó. El caso conmociona a la localidad cordobesa y activa el protocolo de violencia de género.

La Justicia de Córdoba confirmó en las últimas horas que el trágico hallazgo de dos cuerpos sin vida en una vivienda de Valle Hermoso es un caso de femicidio seguido de suicidio. Se determinó que la mujer de 47 años falleció por estrangulamiento, mientras que en el caso del hombre (de 27 años) la muerte fue por ahorcamiento.

Según lo informado por los investigadores, los cuerpos fueron hallados por el conserje del hotel quien, ante la falta de respuesta de los huéspedes, decidió ingresar a la habitación y se encontró con la escena trágica. Si bien aún no se han brindado detalles sobre la mecánica exacta de la muerte, se descartó la intervención de terceros en el episodio.

Los vecinos de la pequeña localidad de Valle Hermoso, en el Valle de Punilla de la provincia de Córdoba, están aterrados con lo sucedido y exigen medidas a la justicia, ya que se supo que la víctima del femicidio había hecho las denuncias correspondientes por violencia de género y el victimario tenia restricción de acercamiento.

Las autoridades judiciales continúan con la toma de testimonios y el análisis de la evidencia recolectada para avanzar con la investigación y completar el expediente.