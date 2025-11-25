25 de noviembre de 2025 Inicio
La FIFA reveló los bombos del Mundial 2026: en cuál estará la Selección argentina y cuándo será el sorteo

La Federación Internacional de Fútbol Asociación confirmó cómo se dividirán las selecciones para definir la fase de grupos de la próxima Copa del Mundo.

Por
La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) confirmó los cuatro bombos para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, de cara al sorteo que se llevará adelante el 5 de diciembre en Washington. La Selección argentina buscará defender el título que consiguió en Qatar 2022.

La agenda de Milei en EEUU: participará del sorteo del Mundial 2026 y se reunirá con empresarios

El campeonato mundial estrenará formato, ya que será la primera edición con 48 selecciones, las cuales serán divididas en 12 grupos de cuatro, donde los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a los 16avos de final. En total se disputarán 104 partidos.

Las sedes elegidas por la FIFA se dividirán en 11 para Estados Unidos (Dallas, Miami, Atlanta, Boston, Houston, Filadelfia, Los Ángeles, Kansas City, Nueva York/Nueva Jersey, San Francisco y Seattle), tres para México (Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey) y dos para Canadá (Toronto y Vancouver).

La Selección argentina buscará defender el título de Qatar 2022.

En tanto, el sorteo se realizará con 4 bolilleros de 12 países cada uno, cuyos participantes serán ordenados de acuerdo a la posición que ocupen en el último Ranking FIFA antes del 5 de diciembre, día del sorteo. La Selección Argentina será cabeza de serie y ocupará el bolillero 1, el cual compartirá con los anfitriones México, Estados Unidos y Canadá, a los cuales no enfrentará en la fase de grupos.

Como el sorteo se realizará con las Eliminatorias sin finalizar, se sortearán seis bolillas "vacías", reservadas para los países que participarán del repechaje intercontinental.

Los bombos del Mundial 2026 de cara al sorteo

  • Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.
  • Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.
  • Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.
  • Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, los clasificados A, B, C y D de las Eliminatorias europeas y clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA.
