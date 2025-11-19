19 de noviembre de 2025 Inicio
Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires para ir en diciembre 2025 por un particular motivo

Estos espacios ofrecen durante diciembre una versión propia de un tradicional plato.

Por
Sus propuestas llaman la atención por el ambiente cálido y la amplitud horaria.

Instagram @islaflotante.comidas
  • Dos bodegones porteños ofrecen durante todo diciembre un plato típico de las fiestas que suele aparecer solo en fechas especiales.
  • Ambos locales mantienen la esencia tradicional, con ambientes cálidos y propuestas abundantes pensadas para compartir.
  • Sus cartas incluyen una versión propia de un clásico navideño que se volvió sello de cada casa.
  • Los horarios amplios y la ubicación en barrios concurridos los convierten en opciones ideales para reuniones de fin de año.

Los bodegones forman parte de la identidad gastronómica porteña y cada fin de año ganan protagonismo gracias a recetas que recuerdan celebraciones familiares. En diciembre, dos locales de Buenos Aires volverán a destacarse por mantener viva una tradición que suele reservarse para fechas puntuales: el famoso vitel toné.

En la ciudad hay una gran cantidad de espacios donde conviven mesas con porciones generosas, clima cercano y sabores vinculados a la cocina local. En ese escenario, algunos establecimientos decidieron sostener durante todo el año preparaciones asociadas a las fiestas, lo que los vuelve una parada atractiva para quienes buscan adelantar el espíritu de fin de año sin esperar al 24 o al 31.

Estas propuestas mezclan platos abundantes, buena atención y una identidad que recuerda a los bodegones clásicos, pero con ciertos toques actuales que amplían la experiencia. Esa mezcla entre tradición y renovación es la que impulsa a muchos comensales a elegirlos ya entrado diciembre.

Vitel toné

Hierro Bodegón

Ubicado sobre Fitz Roy 1722, en pleno Palermo, Hierro Bodegón ofrece una interpretación contemporánea del bodegón tradicional. Su carta reúne picadas, carnes, sándwiches y minutas, siempre en porciones abundantes. Entre sus especialidades sobresale su versión de vitel toné, preparada con crema de anchoas, alcaparras, huevos de codorniz y una reducción de carne que potencia el sabor del plato clásico.

El local abre todos los días y cuenta con horarios amplios: de lunes a jueves funciona de 12 a 00, los viernes y sábados se extiende hasta la 1, mientras que los domingos cierra a las 17. Esto brinda margen para visitarlo tanto al mediodía como por la noche.

La Isla Flotante Comidas
La Isla Flotante Comidas es un bodegón con más de 75 años de historia que supo ser reconocido por su famoso sándwich de jamón crudo.

Isla Flotante

Isla Flotante, ubicado en Beláustegui 396, también se destaca por mantener la esencia de los bodegones porteños. Su menú propone platos pensados para compartir y un vitel toné elaborado con peceto tierno y una salsa cremosa de anchoas, ideal para acompañar una picada o abrir una comida informal entre amigos.

Su ambiente cálido, con mesas de madera y luz tenue, recuerda a los bares tradicionales de barrio. En cuanto a horarios, abre de lunes a jueves de 18 a 1, los viernes de 18 a 2, los sábados de 12 a 2 y los domingos de 12 a 1, lo que permite elegir distintos momentos del día para disfrutar su propuesta.

