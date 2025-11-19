Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires para ir en diciembre 2025 por un particular motivo Estos espacios ofrecen durante diciembre una versión propia de un tradicional plato. Por







Sus propuestas llaman la atención por el ambiente cálido y la amplitud horaria. Instagram @islaflotante.comidas

Dos bodegones porteños ofrecen durante todo diciembre un plato típico de las fiestas que suele aparecer solo en fechas especiales.

Ambos locales mantienen la esencia tradicional, con ambientes cálidos y propuestas abundantes pensadas para compartir.

Sus cartas incluyen una versión propia de un clásico navideño que se volvió sello de cada casa.

Los horarios amplios y la ubicación en barrios concurridos los convierten en opciones ideales para reuniones de fin de año. Los bodegones forman parte de la identidad gastronómica porteña y cada fin de año ganan protagonismo gracias a recetas que recuerdan celebraciones familiares. En diciembre, dos locales de Buenos Aires volverán a destacarse por mantener viva una tradición que suele reservarse para fechas puntuales: el famoso vitel toné.

En la ciudad hay una gran cantidad de espacios donde conviven mesas con porciones generosas, clima cercano y sabores vinculados a la cocina local. En ese escenario, algunos establecimientos decidieron sostener durante todo el año preparaciones asociadas a las fiestas, lo que los vuelve una parada atractiva para quienes buscan adelantar el espíritu de fin de año sin esperar al 24 o al 31.

Estas propuestas mezclan platos abundantes, buena atención y una identidad que recuerda a los bodegones clásicos, pero con ciertos toques actuales que amplían la experiencia. Esa mezcla entre tradición y renovación es la que impulsa a muchos comensales a elegirlos ya entrado diciembre.

Vitel toné Redes sociales Hierro Bodegón Ubicado sobre Fitz Roy 1722, en pleno Palermo, Hierro Bodegón ofrece una interpretación contemporánea del bodegón tradicional. Su carta reúne picadas, carnes, sándwiches y minutas, siempre en porciones abundantes. Entre sus especialidades sobresale su versión de vitel toné, preparada con crema de anchoas, alcaparras, huevos de codorniz y una reducción de carne que potencia el sabor del plato clásico.

El local abre todos los días y cuenta con horarios amplios: de lunes a jueves funciona de 12 a 00, los viernes y sábados se extiende hasta la 1, mientras que los domingos cierra a las 17. Esto brinda margen para visitarlo tanto al mediodía como por la noche.