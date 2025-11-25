Masacre de Flores con Campanella, tercera entrega de Margarita y una serie de Don Ramón: todos los anuncios de HBO Max para 2026

El servicio de streaming anunció los nuevos contenidos que llegarán a su plataforma: desde docuseries, expansión de universos clásicos, regresos esperados y nuevas apuestas tanto globales como regionales y locales.

HBO Max comunicó este martes los próximos lanzamientos que llegan al servicio de streaming en 2026. Los anuncios se realizaron hoy en el HBO Max Upfront 2026, que tuvo lugar en Costanera Norte y fueron presentados por Casey Bloys; Chairman & CEO de Contenidos de HBO & HBO Max; Juan Solá, Streaming Lead para Latinoamérica; Sergio Nakasone, VP de Contenido de No Ficción; y Anouk Aaron, VP de Producción de Ficción, en un evento conducido por Isabel Macedo.

La divertida cita de Franco Colapinto con Christine GZ en Las Vegas: paseo en góndola y serenata

Dentro del mundo de los superhéroes, se expande el querido Universo de DC (un clásico en la plataforma) con la nueva serie Linternas , centrada en los cómics de Linterna Verde . La producción sigue a dos policías intergalácticos, el recién reclutado John Stewart (interpretado por Aaron Pierre) y a la Linterna legendaria Hal Jordan (interpretado por Kyle Chandler), que se ven envueltos en un oscuro misterio en la Tierra mientras investigan un asesinato.

Otro universo que cada vez gana más territorio en HBO es Game of Thrones . Ahora no sólo llega la tercera temporada de La casa del dragón y se renueva para una cuarta parte, sino que también aterriza una nueva producción titulada El caballero de los siete reinos . Esta historia se ubica un siglo antes de los eventos de la serie original, y sigue a dos personajes completamente nuevos, Dunk (Peter Claffey) y Egg (Dexter Sol Ansell), en un viaje en el que formarán una amistad improbable. Se estrenará el 19 de enero y ya fue renovada para una segunda entrega.

Otra de las grandes apuestas de la plataforma es Euphoria , que presentó el tráiler de su tercera temporada . En éste, se puede observar cómo el grupo empieza a transitar su vida adulta, con nuevos trabajos, muchos más problemas y… ¿una boda? Se estrenará en el segundo trimestre del 2026 , con la vuelta del elenco original pero también con la incorporación de nuevos talentos como Rosalía, Marshawn Lynch, Kadeem Hardison, Natasha Lyonne y Eli Roth.

El universo de The Big Bang Theory vuelve para quedarse: ahora presentó su nueva comedia spin-off titulada Stuart Fails to Save the Universe . En esta historia, Kevin Sussman regresa como Stuart Bloom, el dueño de la tienda de cómics que deberá restablecer el orden tras desatar por accidente un multiverso que altera la realidad.

Los nuevos títulos globales también incluyen Half Man, serie creada por Richard Gadd, el creador y protagonista de Bebé Reno; Rooster, nueva comedia protagonizada por Steve Carell; DTF St. Louis, miniserie centrada en un triángulo amoroso protagonizada por Jason Bateman, David Harbour y Linda Cardellini; una comedia inglesa creada y protagonizada por Sharon Horgan (sin título confirmado); y War, un thriller protagonizado por Dominic West y Sienna Miller.

A esto, se suman las nuevas temporadas de producciones aclamadas como The Pitt, La era dorada, Hacks; Duna: la profecía; Industry y The Comeback.

hbo max upfront En el evento se anunciaron nuevos contenidos, fechas de estreno y lanzamientos de tráileres.

Dentro de las producciones latinoamericanas, una de las más importantes es Como agua para chocolate, que confirmó fecha de estreno de su nueva temporada. La serie mexicana llega a la plataforma el 15 de febrero, un día después del Día de los Enamorados.

Además, se anunciaron dos nuevas series que llevarán más allá al universo de Chespirito: Los Colorado, una serie animada basada en El Chapulín Colorado, y Don Ramón, que contará la historia del mítico personaje de El Chavo, interpretado por Ramón Valdés, que encantó a varias generaciones.

En Brasil, la exitosa Ciudad de Dios: la lucha no para estrenará su segunda temporada durante la segunda mitad de 2026 y se situará seis meses después del final de la primera entrega. Alexandre Rodrigues, Roberta Rodrigues y Andréia Horta regresan como protagonistas y Matheus Nachtergaele, actor de la película Ciudad de Dios se suma al elenco junto a nuevos personajes.

También hay una fuerte apuesta por las producciones argentinas. TNT y Flow estrenará la segunda temporada de Viudas negras: p*tas y chorras. Pero también confirmó la llegada de una nueva serie titulada Cautiva, basada en un caso real argentino y que hablará sobre la opresión religiosa. La historia sigue a Clara (Carolina Kopelioff), una joven que en pleno siglo XXI entra a un convento de clausura sin imaginar que la madre superiora, Cecilia (Lorena Vega), descargará su locura sobre las monjas, convirtiendo sus vidas en un infierno medieval. Quince años después, logra escapar y comienza un proceso de reconstrucción.

Máxima, la serie protagonizada por Delfina Chaves en la piel de Máxima Zorreguieta, regresa para una segunda entrega. En un adelanto exclusivo, se pudo ver que los nuevos episodios retratan uno de los momentos más esperados: el de la boda real. Además, se verán los desafíos de Máxima en la dinámica familiar de la realeza.

Otra de las apuestas más exitosas es Margarita, la serie infanto-juvenil centrada en el universo de Floricienta. El elenco se hizo presente en el evento para anunciar que en 2026 no sólo llegará la segunda temporada, sino también la tercera. Mora Bianchi, Isabel Macedo, Ramiro “Toti” Spangenberg, Mateo Belmonte, Franco Yan, Martiniano Rodriguez, Pilar Masse y Lola Abraldes acompañaron el anuncio con un show musical en el que presentaron los nuevos temas de la segunda entrega de Cris Morena.

margarita El elenco de Margarita se presentó en vivo para celebrar la llegada de la segunda y tercera temporada, a la vez que cantó los nuevos temas de su próxima entrega.

Otra de las propuestas más interesantes a nivel nacional es la nueva docuserie basada en el impactante caso de La masacre de Flores, que cuenta con la dirección de Juan José Campanella y recorre uno de los casos más impactantes de la historia argentina, así como la historia de resiliencia de Matías Bagnato, el único sobreviviente, quien aporta con su testimonio en primera persona.

A esta producción se suman otras nuevas docuseries realizadas en la región, entre las que se destacan Los asesinos de Colosio y Muerte y misterio en la Amazonia.

Además, tras el éxito de Belleza fatal en 2025, la plataforma estrenará dos nuevas novelas originales durante el próximo año: Colisión, novela mexicana protagonizada por la actriz argentina Macarena Achaga y Doña Beja, novela brasileña ambientada en la época colonial que se estrenará el 2 de febrero.

Dentro de lo que es animación, habrá nuevas temporadas del Maravilloso mundo de Gumball, Los jóvenes titanes en acción, Peppa Pig, Rick & Morty, Primal y una nueva producción original de Adult Swim desarrollada en Argentina: La huella de oro, creada por Daniel Duche.

En lo que es entretenimiento para los fanáticos del deporte, el presentador y relator Pablo Giralt comunicó que los suscriptores del plan TNT Sports seguirán disfrutando en la plataforma de lo mejor del fútbol local: la Liga profesional de fútbol, con el Torneo apertura y clausura, y el Trofeo de campeones, gracias a la alianza con la AFA renovada hasta 2031. Además, la oferta deportiva se expande a nuevos deportes con una selección de partidos de la NBA.

En resumen, en este 2026 HBO Max tendrá desde estrenos globales y producciones regionales y locales, hasta deportes en vivo y animaciones para todas las generaciones.