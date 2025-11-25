25 de noviembre de 2025 Inicio
"Mi nieta fue el ángel que vino a destapar muchos casos": dramático testimonio en la Nueva Maternidad Córdoba

En las últimas semanas, se registraron al menos dos bebés y una madre fallecidos en el momento del parto. En exclusiva con C5N, una de la familiares de las víctimas afirmó que los médicos del lugar cometieron mala praxis.

"A mi la bebé me la entregaron y la tuve cuatro horas y media. Le salía mucha sangre de la boca y la nariz; estaba muy morada", contó Mabel, la abuela de la recién nacida fallecida en el momento del parto.

Este martes, un grupo de personas realizó una protesta en la Nueva Maternidad Provincial de Córdoba que terminó en una escena violenta cuando los manifestantes empezaron a romper varios objetos del nosocomio, después de estar más de tres horas esperando que los atienda el director de la institución, Luis Ahumada, para que brinde explicaciones por las muertes de dos bebés y una de sus madres en el momento del parto. En exclusiva con C5N, una de las familiares aseguró que hubo mala praxis por parte de los médicos del lugar. Hay tres de ellos imputados por la Justicia.

Mabel es la madre de Evelyn, la última de las jóvenes que perdió a su hija durante el parto en la Nueva Maternidad Provincial de Córdoba, el pasado sábado. Estuvo acompañando a su hija en el quirófano, por lo que fue testigo del trágico suceso de su nieta fallecida al nacer. "Una practicante hizo mucha fuerza para sacar a la bebé, se le resbala y le dice a la doctora a cargo que no podía hacerlo. Ella le insiste que siga intentando, hasta que pueden sacarla. Le veo movimiento y la cabeza muy morada. La doctora me dice 'vamos abuela' y voy corriendo detrás de ella. En una sala, la ponen en una camita y veo que empiezan a reanimarla", contó Mabel.

"Ahí nomás salieron y me dijeron que la bebé había fallecido. Pero nunca me dijeron de qué", aseguró la abuela de la recién nacida fallecida. "Mi hija tuvo un embarazo excelente, se controlaba en la maternidad y también se hacía estudios particulares que ella misma se pagaba. Cuando la internan, ella ya estaba de 41 semanas. El parto estaba re pasado", sostuvo Mabel sobre uno de los motivos de la mala praxis, ya que Evelyn había ido cuatro días antes a la maternidad.

"A mi la bebé me la entregaron y la tuve cuatro horas y media. Le salía mucha sangre de la boca y la nariz; estaba muy morada. No venía nadie y tuve que buscar a alguien para que nos la retire. Mi hija se dio el alta voluntaria el día domingo porque ya no quería estar ahí. Nunca vino un médico a presentarse y decirnos por qué había fallecido mi nieta", contó Mabel.

En cuanto a la manifestación sucedida este martes, Mabel explicó que su objetivo era que el director de la Nueva Maternidad Provincial de Córdoba "ponga la cara y nos diera una explicación. No soy solo yo, hay muchos casos de bebés fallecidos y hasta una mamá. Creo que mi nieta fue el ángel que vino a destapar la olla para que se conozcan los otros casos".

