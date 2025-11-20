El restaurante en la costanera que ofrece distintas experiencias Ubicado sobre la Costanera Norte, se destaca por su imponente espacio, donde el encanto exótico de la naturaleza se fusiona con la elegancia. Este ambiente único alberga una propuesta gastronómica ítalo-argentina con el objetivo de que, sin importar la estación, sus comensales sientan cada momento del año como si estuvieran en pleno verano, en el mes que da nombre al lugar. Por







Un concepto que se propone extender la sensación de verano y relax.

El nombre de Enero es toda una declaración de intenciones: un concepto que se propone extender la sensación de verano y relax durante los 365 días del año. Esta filosofía se vive en cada uno de sus imponentes sectores, concebidos como un verdadero escape en la Costanera: desde el exótico salón principal y el semi garden rebosante de vegetación hasta el sector aterrazado a cielo abierto.

La gran fortaleza del restaurante reside en su versatilidad. Enero se transforma para cada ocasión, siendo el escenario ideal para múltiples vivencias: desde un distendido almuerzo familiar o una cena animada con amigos, hasta la cita obligada para degustar un cóctel de autor en su deck al atardecer, acompañado de música. Su capacidad se extiende a los encuentros corporativos con menús a medida, la organización de eventos sociales con catering y, sobre todo, a sus ciclos especiales de maridajes que lo convierten en un referente, con ambientaciones temáticas y etiquetas fuera de carta que varían a lo largo del año.

Como uno de los proyectos pioneros en el resurgimiento gastronómico de la zona, Enero ha basado su propuesta culinaria en la tradición ítalo-argentina. El menú es una audaz fusión que honra lo mejor de ambas cocinas y el broche lo pone su espectacular barra de cócteles de autor y clásicos reversionados, junto a una imponente cava que atesora más de un centenar de etiquetas nacionales.

Enero 3 Qué puedo pedir en Enero Para comenzar, la carta, a cargo del chef Gastón Di Giorgio, presenta propuestas que combinan el rigor italiano con la esencia argentina. Son imperdibles las empanadas de carne, servidas junto a una salsa yasgua de tomate que aporta un toque fresco y ligeramente picante. Desde las brasas, sobresale la clásica provoleta, que llega a la mesa con pimientos asados, tomates y olivas negras. Quienes busquen un sabor más complejo y elegante, encontrarán en el vitello tonnato la elección ideal: se prepara con ojo de bife madurado y se corona con una mayonesa de atún, huevo y alcaparras.

La sección de platos principales va desde la trucha del sur argentino, acompañada de zanahoria glaseada, emulsión de coliflor y espinacas, hasta las carnes con identidad profunda. Para los amantes de los sabores intensos, el cordero patagónico se presenta como una opción robusta, servido con un cremoso orzo al parmigiano. Finalmente, el lomo Angus es el clásico elevado a su máxima expresión, que se realza con una espuma de papa trufada y salsa demiglace.

Enero 12 Enero reserva un capítulo especial para las pastas bajo el título "Italia en Enero". Es aquí donde el rigor artesanal se vuelve protagonista, con alternativas que son un verdadero comfort food elevado. Se recomiendan los gnocchi de provoleta —el clásico de la casa—, una reversión que se acompaña con pomodoro, chips de ajo y albahaca fresca. Para quienes buscan contundencia, los fusilli al fierrito con polpettines ofrecen el clasicismo italiano con una base de sabor profundo. Y como estandarte de la cocina tradicional, la lasagna alla Bolognese confirma la apuesta del restaurante por honrar la herencia culinaria. Finalmente, los postres de Enero tientan con opciones como las frutillas al mascarpone, el semifreddo de chocolate & pomelo sobre praliné de pistachos, o el clásico volcán de chocolate con helado de crema. La experiencia se completa con un paso obligado por su imponente barra, donde el bartender Emilio Torres elabora cócteles de autor y clásicos reversionados. La “Cava del Tano”, por su parte, atesora más de un centenar de etiquetas nacionales. Enero 13 Dónde queda Enero Enero está ubicado en Av. Rafael Obligado 7180, frente al río, en la Costanera.