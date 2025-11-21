21 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Los mejores 2 lugares de Buenos Aires para comer sándwich de milanesa

Dos propuestas emblemáticas del Microcentro mantienen su vigencia gracias a recetas clásicas, producción casera y un compromiso sostenido con la calidad.

Por
Dos propuestas que mantienen costumbres porteñas entre panes.

Dos propuestas que mantienen costumbres porteñas entre panes.

  • El Buen Libro despacha sándwiches desde los años 80 y ofrece panes como Baguette, Figazza, Pebete y Árabe, además de milanesas de carne o pollo con múltiples agregados.
  • La Piedad funciona desde 1944 en la calle Florida y es reconocida por sus sándwiches de miga, incluidos los favoritos del Papa Francisco cuando vivía en la ciudad.
  • En El Buen Libro, el sándwich más pedido es el de suprema de pollo, que puede alcanzar los 30 cm en su versión de baguette completa.
  • La Piedad amplió su menú con variedades como mortadela con pistachos, queso con pesto, roquefort con peras y opciones inspiradas en platos típicos argentinos como el vitel toné.

En el Microcentro porteño, El Buen Libro y Confitería La Piedad se convirtieron en referentes del mediodía gracias a sus propuestas centradas en el sándwich de milanesa, una preparación que forma parte de la identidad gastronómica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En un paisaje urbano marcado por la velocidad de los oficinistas y el movimiento constante, ambos espacios sostienen una combinación de abundancia, tradición y oficio que se transmite en cada preparación.

Chapalcó es un pequeño balneario en el partido de Villarino. 
Te puede interesar:

Está cerca de Buenos Aires y es uno de los mejores lugares para pescar pejerrey

En El Buen Libro, la milanesa, especialmente la opción de suprema de pollo en pan baguette, construyó un culto propio por su tamaño, frescura y la posibilidad de sumar ingredientes según preferencia. En La Piedad, la tradición de los sándwiches de miga convive con nuevas variantes que reinterpretan sabores clásicos y permiten expandir una propuesta que no perdió su espíritu artesanal desde mediados del siglo XX.

A pesar de sus estilos distintos, ambos locales coinciden en un rasgo central: mantener intacta la costumbre porteña de un almuerzo rápido, generoso y preparado en el momento, que cada mediodía convoca a turistas, trabajadores y habitués del centro.

El Buen Libro
La tradición familiar y la elaboración artesanal posicionaron estos sándwiches como íconos de la gastronomía del Microcentro.

La tradición familiar y la elaboración artesanal posicionaron estos sándwiches como íconos de la gastronomía del Microcentro.

El Buen Libro

En pleno barrio de San Nicolás, este local, ubicado en Reconquista 931, es uno de los símbolos del almuerzo porteño, un lugar donde la pausa del mediodía encuentra su propio ritmo. Nacido como librería, conservó su nombre tras reconvertirse en un negocio orientado a los oficinistas, quienes rápidamente impulsaron la preparación de sándwiches que terminaron por definir la identidad del lugar.

Con el tiempo, la línea de despacho se transformó en su sello distintivo. En una amplia vitrina se exhiben milanesas de ternera o pollo, fiambres, vegetales y aderezos que permiten combinar cada pedido a gusto. La tradición de ofrecer distintos panes se mantiene, y la Baguette de casi 30 centímetros consolidó la fama del sándwich más icónico del local. La versión de suprema de pollo continúa como la más elegida entre quienes trabajan en la zona.

La actividad empieza temprano, con producción de milanesas, preparación de matambres y encurtidos caseros, y la llegada diaria de pan fresco. Pese al ritmo acelerado, la impronta familiar persiste gracias a los descendientes de su fundador y a empleados que acompañan el proyecto desde sus orígenes en los años ochenta.

Confitería La Piedad

A pocos metros, otro clásico mantiene vivo su legado desde 1944. Ubicada en Florida 31, esta confitería fundada por un inmigrante italiano es célebre por sus sándwiches de miga, pero en los últimos años ganó un protagonismo especial gracias a sus sándwiches de milanesa, convertidos en una de las propuestas más buscadas del Microcentro.

Aunque La Piedad siempre se destacó por su técnica artesanal, fue la milanesa, crujiente, generosa y armada en el momento, la que terminó de conquistar a oficinistas, turistas y fanáticos de los sabores contundentes. Los clásicos “completos”, con lechuga, tomate y huevo, conviven con versiones más elaboradas: milanesa con pesto casero, con tomates secos, con queso fundido o incluso inspiradas en preparaciones porteñas como el vitel toné. Todas mantienen un mismo sello: un equilibrio entre abundancia, frescura y ese sabor casero que se volvió marca registrada.

Confitería La Piedad
Turistas y oficinistas encuentran en estos locales dos referentes del consumo rápido porteño.

Turistas y oficinistas encuentran en estos locales dos referentes del consumo rápido porteño.

Así, la innovación amplió la carta, pero el espíritu familiar sigue intacto, sosteniendo la esencia de un local que continúa siendo un ícono del centro porteño y un punto de encuentro para quienes buscan milanesas entre panes con un toque renovado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Un colectivo generó un choque en cadena en Once: un hombre sufrió politraumatismos

El Trambus comenzó su período de prueba hasta su inauguración definitiva en 2026.

Nuevo transporte público en la Ciudad: cuál es el recorrido del Trambus y cuánto cuesta

La parrillada de mar es ideal para mesas de cuatro  personas. 

El restaurante de mariscos de Buenos Aires que tiene un sinfín de opciones para comer

Este paraje tiene ferias artesanales y rica gastronomía, gran atractivo para el turismo. 

Tiene solo 130 habitantes, está cerca de Buenos Aires y es un lugar especial para los que le gusta el buen comer

El choque en Flores quedó registrado desde las cámaras de la zona

Un camión fuera de control chocó cuatro autos y dejó a una mujer hospitalizada con lesiones graves

Hinchas de Atlanta recibieron una dura sanción por la violenta pelea
play

Prohibieron el ingreso a la cancha a los hinchas de Atlanta que atacaron y robaron a otro de Chacarita

Rating Cero

Con solo seis episodios, se convirtió en una de las propuestas más consumidas del catálogo reciente.
play

Está en Netflix, tiene solo 6 capítulos y te atrapa con su acción y su juego mortal

Esta película de Netflix es protagonizada por Brooke Shields.
play

Está en Netflix y es una película que te va a hacer pensar en tus relaciones pasadas

Emilia Attias sorprendió con su nuevo look.

La impresionante transformación de Emilia Attias: cambió de look con estilo

Wanda y Valentina enfriaron los rumores de conflicto en Masterchef

El gesto de Wanda Nara con Valentina Cervantes para acallar los rumores de conflicto

La artista habló del momento complicado de salud que atraviesa.
play

Preocupación por Lourdes Fernández: "Mi cuerpo está malherido"

La argentina candidata en Miss Universo: qué chances tiene de ganar

La argentina candidata en Miss Universo: qué chances tiene de ganar

últimas noticias

Las mini bags son perfectas para llevar solo lo esencial.

Adiós a las riñoneras en las Fiestas: este es el accesorio que se va a usar en Navidad y Año Nuevo

Hace 13 minutos
No estamos pidiendo nada que no se hayan comprometido antes”, señaló el dirigente salteño.

Sáenz cuestionó al Gobierno por la falta de respuestas: "Esperamos que el poncho aparezca"

Hace 24 minutos
Preocupación por bajos niveles de ocupación hotelera en Mar del Plata.

Verano 2026: advierten que Mar del Plata continúa con niveles críticos en hotelería

Hace 27 minutos
La historia de Ángela Llewellyn recuerda la importancia de las consultas médicas a tiempo

Pensó que caminaba cada vez más lento por su edad pero el médico reveló lo peor

Hace 47 minutos
¿Se debe apagar el Wifi en algún momento del día?

Mitos sobre apagar el Wifi de tu hogar: ¿trae beneficios o no cambia nada?

Hace 54 minutos