Los mejores 2 lugares de Buenos Aires para comer sándwich de milanesa

Dos propuestas emblemáticas del Microcentro mantienen su vigencia gracias a recetas clásicas, producción casera y un compromiso sostenido con la calidad.

En el Microcentro porteño, El Buen Libro y Confitería La Piedad se convirtieron en referentes del mediodía gracias a sus propuestas centradas en el sándwich de milanesa , una preparación que forma parte de la identidad gastronómica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires . En un paisaje urbano marcado por la velocidad de los oficinistas y el movimiento constante, ambos espacios sostienen una combinación de abundancia, tradición y oficio que se transmite en cada preparación.

En El Buen Libro , la milanesa, especialmente la opción de suprema de pollo en pan baguette , construyó un culto propio por su tamaño, frescura y la posibilidad de sumar ingredientes según preferencia. En La Piedad , la tradición de los sándwiches de miga convive con nuevas variantes que reinterpretan sabores clásicos y permiten expandir una propuesta que no perdió su espíritu artesanal desde mediados del siglo XX.

A pesar de sus estilos distintos, ambos locales coinciden en un rasgo central: mantener intacta la costumbre porteña de un almuerzo rápido, generoso y preparado en el momento , que cada mediodía convoca a turistas, trabajadores y habitués del centro.

En pleno barrio de San Nicolás, este local, ubicado en Reconquista 931 , es uno de los símbolos del almuerzo porteño, un lugar donde la pausa del mediodía encuentra su propio ritmo. Nacido como librería, conservó su nombre tras reconvertirse en un negocio orientado a los oficinistas, quienes rápidamente impulsaron la preparación de sándwiches que terminaron por definir la identidad del lugar.

La tradición familiar y la elaboración artesanal posicionaron estos sándwiches como íconos de la gastronomía del Microcentro.

Con el tiempo, la línea de despacho se transformó en su sello distintivo. En una amplia vitrina se exhiben milanesas de ternera o pollo , fiambres, vegetales y aderezos que permiten combinar cada pedido a gusto. La tradición de ofrecer distintos panes se mantiene, y la Baguette de casi 30 centímetros consolidó la fama del sándwich más icónico del local. La versión de suprema de pollo continúa como la más elegida entre quienes trabajan en la zona.

La actividad empieza temprano, con producción de milanesas, preparación de matambres y encurtidos caseros, y la llegada diaria de pan fresco. Pese al ritmo acelerado, la impronta familiar persiste gracias a los descendientes de su fundador y a empleados que acompañan el proyecto desde sus orígenes en los años ochenta.

Confitería La Piedad

A pocos metros, otro clásico mantiene vivo su legado desde 1944. Ubicada en Florida 31, esta confitería fundada por un inmigrante italiano es célebre por sus sándwiches de miga, pero en los últimos años ganó un protagonismo especial gracias a sus sándwiches de milanesa, convertidos en una de las propuestas más buscadas del Microcentro.

Aunque La Piedad siempre se destacó por su técnica artesanal, fue la milanesa, crujiente, generosa y armada en el momento, la que terminó de conquistar a oficinistas, turistas y fanáticos de los sabores contundentes. Los clásicos “completos”, con lechuga, tomate y huevo, conviven con versiones más elaboradas: milanesa con pesto casero, con tomates secos, con queso fundido o incluso inspiradas en preparaciones porteñas como el vitel toné. Todas mantienen un mismo sello: un equilibrio entre abundancia, frescura y ese sabor casero que se volvió marca registrada.

Confitería La Piedad Turistas y oficinistas encuentran en estos locales dos referentes del consumo rápido porteño. @confiterialapiedad

Así, la innovación amplió la carta, pero el espíritu familiar sigue intacto, sosteniendo la esencia de un local que continúa siendo un ícono del centro porteño y un punto de encuentro para quienes buscan milanesas entre panes con un toque renovado.