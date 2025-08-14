14 de agosto de 2025 Inicio
Los 2 mejores bodegones para comer tremendo flan mixto

Tanto en Caballito como en Parque Chas se pueden degustar dos de las mejores versiones de este plato dulce.

La gastronomía abunda dentro de la Ciudad de Buenos Aires, ya que cuenta con un circuito extenso de sitios de buen comer. Los platos tradicionales son los más queridos debido a que respetan los valores de la comida argentina y el flan es un postre que no puede faltar nunca en una carta.

Se trata de uno de los platos dulces más codiciados por los argentinos. En este postre, confluyen sabores intensos como el del caramelo, el dulce de leche y la crema, que acompañan al flan, que se sirve como si fuese una gelatina. Todos se mezclan para generar esa explosión en la boca que solo puede generar este plato.

En este sentido, existen dos sitios que son especialistas en la materia, y sirven el mejor flan de la ciudad. Se trata de sitios que ya están asentados en el circuito gastronómico porteño y ofrecen una versión exquisita de esta comida, por lo que siempre se recomienda una visita para probar sus deliciosos platos.

El Faro

Desde 2010 que El Faro fue reconocido como un bar notable de la ciudad, un bautismo de oro para cualquier restaurante. Sin embargo, este sitio, que limita entre Villa Urquiza, Parque Chas, Villa Pueyrredón y Agronomía, hizo méritos para ser nombrado como tal. Tuvo su época de esplendor en los 60' y 70', cuando era visitado por la gente que venía del tren.

Así continuó y se expandió, gracias a la extensión del subte y la confluencia de todos los barrios cercanos al bar. Y cuando el local estaba en decadencia, hace más de 20 años, Hugo Cavalles compró y refaccionó el viejo Faro, pero mantuvo el clásico mostrador, las mesas y las sillas. Este bar cuenta con la particularidad de que abre a las 6 de la mañana, especialmente para aquellos que busquen desayunar sus clásicas medialunas.

Luego, al mediodía se convierte en un bodegón hecho y derecho, con platos típicos de nuestra gastronomía. Sin embargo, una de sus grandes estrellas llega para el postre, y es el flan mixto. Se sirve en una porción generosa, bañada en caramelo y con una buena cantidad de dulce de leche y crema.

Bodegón Caballito

Ubicado dentro del Club Social y Deportivo Caballito Juniors, el Bodegón Caballito es uno de los sitios más emblemáticos de la gastronomía porteña. Abre sus puertas todos los días, e invita a familia y amigos a disfrutar de porciones abundantes y un amplio menú, con una atención cálida.

Si bien cuenta con una gran variedad en su carta, este restaurante es especialista en flan mixto. Con una textura impecable y una buena porción de cada ingrediente, es un postre que nunca falla luego de disfrutar de una rica comida en el bodegón. Ubicado sobre Nicasio Oroño al 500, este bodegón funciona a pocos metros del Parque Centenario.

Varias líneas de colectivo, como la 84, 92, 99, 106, 124, 172 y 181, dejan al comensal cerca del local, aunque también es posible llegar en el tren Sarmiento bajando en la estación Caballito. Además, la estación Primera Junta de la línea A de subte se ubica a metros de este restaurante.

