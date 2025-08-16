Zelenski viajará a Washington para reunirse con Donald Trump y "discutir" sobre el fin de la guerra con Rusia

El mandatario ucraniano confirmó que mantendrá un encuentro con su par estadounidense y agradeció la invitación para poder poner "fin de los asesinatos y de la guerra".

Tras la cumbre histórica entre Donald Trump y Vladímir Putin en Alaska, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski anunció que el lunes viajará a Washington para reunirse con su par estadounidense y poder "discutir" sobre el fin de la guerra con Rusia.

Tras la cumbre entre Putin y Trump, Rusia lanzó un ataque con 85 drones y un misil a Ucrania

Mediante un posteo publicado en su cuenta oficial de X, Zelenski informó que mantuvo una conversación con Trump durante más de una hora y media, donde "Trump informó sobre su reunión con el líder ruso y los principales puntos de su conversación . Es importante que la fuerza de Estados Unidos influya en el desarrollo de la situación".

En tal sentido, confirmó que " lunes me reuniré con el presidente Trump en Washington, D.C., para hablar sobre todos los detalles para poner fin a la matanza y a la guerra. Agradezco la invitación".

Durante la conversación con su par, Zelenski remarcó que las "sanciones deberían reforzarse si no se celebra una reunión trilateral o si Rusia intenta evadir un fin honesto de la guerra. La seguridad debe garantizarse de forma fiable y a largo plazo, con la participación tanto de Europa como de Estados Unidos".

Por último, remarcó la inclusión de Ucrania en los debates a futuro: " Todos los asuntos importantes para Ucrania deben discutirse con la participación de Ucrania, y ningún asunto, en particular los territoriales, puede decidirse sin Ucrania".

Trump y Putin, tras su histórica cumbre en Alaska: "Tuvimos una reunión muy productiva"

Donald Trump y Vladimir Putin llevaron a cabo una cumbre en Alaska en la que conversaron durante más de tres horas. Apenas un poco después, brindaron una conferencia de prensa conjunta en la que revelaron que el encuentro resultó muy productivo, aunque no arribaron a ningún acuerdo específico respecto del fin de la guerra que Rusia lleva a cabo con Ucrania desde febrero de 2022.

Se trató de la primera vez que el presidente ruso visitó un país occidental desde que febrero de 2022, cuando ordenó invadir Ucrania y dio comienzo al conflicto bélico que continúa hasta hoy y dejó decenas de miles de muertos.

Donald Trump - Vladimir Putin - Cumbre Alaska

"Tuvimos una reunión productiva, llegamos a algunos acuerdos, pero no en todos. Tenemos una buena chance de llegar a un acuerdo", señaló el mandatario estadounidense, quien además adelantó que en las próximas horas se comunicará con los líderes de la OTAN y con Volodomir Zelenski, presidente de Ucrania, "para contarles lo sucedido".

Luego, Putin expresó: "Siempre hemos considerado a la nación ucraniana como una nación hermana". El presidente ruso advirtió que "todo lo que sucede en Ucrania es una tragedia para nosotros".

"Nuestro país busca una solución sostenible que erradique las raíces del conflicto, proteja los intereses de Rusia y restaure el balance de fuerzas en Europa y en todo el mundo. La seguridad de Ucrania también debe ser asegurada, estamos dispuestos a trabajar en ello", indicó Putin.

"Esperamos que Kiev y las capitales europeas perciban todo esto de manera constructiva y no creen obstáculos ni intenten interrumpir el progreso emergente mediante provocaciones e intrigas entre bastidores", reclamó el presidente de Rusia.

Los mandatarios se reunieron en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, ubicada en Anchorage. El estadounidense se encuentra acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y su colaborador Steve Witkoff. Mientras que el ruso llegó a territorio norteamericano con el Canciller, Sergei Lavrov, y el asesor de política exterior, Yuri Ushakov.

Este fue el primer encuentro entre Trump y Putin, desde 2019, y la primera vez que el presidente ruso pisó territorio occidental desde el inicio del conflicto en 2022.