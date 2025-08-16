16 de agosto de 2025 Inicio
Tras la cumbre entre Vladimir Putin y Donald Trump, Rusia lanzó un ataque con 85 drones y un misil a Ucrania

Las zonas atacadas fueron Sumi, Donetsk, Chernihiv y Dnipropetrovsk. La Fuerza Aérea ucraniana informó que logró derribar 61 de los drones. Esta nueva ofensiva ocurrió después de la reunión entre los presidentes de los Estados Unidos y Rusia para poder negociar el fin de la guerra.

Tras la cumbre con Trump, Rusia lanzó un ataque con 85 drones y un misil a Ucrania

El ejército ruso lanzó una nueva oleada masiva de 85 drones y un misil balístico a varias regiones de Ucrania durante la noche del viernes y madrugada del sábado, poco después de que se celebrara la cumbre entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su par ruso, Vladímir Putin, para poder negociar el fin de la guerra.

Zelenski viajará a Washington para reunirse con Donald Trump y "discutir" sobre el fin de la guerra con Rusia

Según informaron las autoridades ucranianas, la ofensiva se realizó sobre las regiones de Sumi (nordeste), Donetsk (este), Chernihiv (norte) y Dnipropetrovsk (centro-este). El ejército ruso lanzó 85 drones, entre los que se encontraban aparatos de diseño iraní llamados Shahed y señuelos para saturar las defensas aéreas ucranianas.

Los drones generaron daños en edificios.

La Fuerza Aérea ucraniana informó que lograron derribar 61 de los drones, aunque hasta el momento, no reportaron el destino del misil balístico. En paralelo, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ucranianas comunicó que hubo 139 enfrentamientos en distintos frentes.

"Según datos preliminares, a las 08.00 horas , las defensas aéreas suprimieron 61 vehículos aéreos no tripulados Shahed enemigos y drones simuladores de varios tipos en el norte y el este del país. Se registraron impactos de misiles y 24 vehículos aéreos no tripulados en 12 puntos", comunicaron.

