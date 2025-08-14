Lugares con menú infantil y obsequios para festejar el Día del Niño

Este 17 de agosto se celebra el Día del Niño y distintos lugares ofrecen menúes infantiles y obsequios para la ocasión. Aquí una selección de los mejores.

Ubicada en el corazón de Belgrano, Mago Parrilla se ha convertido en un referente de la cocina argentina contemporánea. Su menú luce cortes de carne premium, embutidos artesanales y vegetales de estación, todo preparado con un enfoque de mercado y respeto por el producto. La carta se renueva cada temporada, incorporando platos de autor y guarniciones creativas que elevan la experiencia.

La propuesta: El menú infantil ofrece una alternativa sabrosa, accesible y cuidada. Con sabores especialmente pensados para los más chicos, incluye opciones que combinan cocina casera y presentación atractiva, como los nuggets de pollo con rebozado crocante, o una milanesa de ternera bien tierna, que puede pedirse con papas fritas doradas, puré cremoso o espaguetis al dente. Se sirve al mediodía, de viernes a domingo, y puede acompañarse con bebida y postre.

MUYÈ

En una casona centenaria restaurada con elegancia, Muyè se presenta como un oasis gastronómico en pleno corazón de Recoleta. Su propuesta combina cocina de autor con sabores cotidianos y un toque gourmet, en un entorno cálido que incluye salón íntimo y un jardín secreto rodeado de vegetación. La carta, apuesta por ingredientes frescos, platos creativos y precios accesibles.

muye kids2

La propuesta: Los más chicos también tienen su lugar en la mesa gracias a un menú infantil disponible todos los días, tanto al mediodía como por la noche, incluso los fines de semana. Esta opción abarca platos caseros pensados para el paladar infantil, como la milanesa de peceto al horno, acompañada de un puré suave de papa y maíz, y el clásico Mac & Cheese, con macarrones al dente y una mezcla de quesos cremosa y reconfortante.

Dónde: Ayacucho 1563, Recoleta.

EL RETORNO

El Retorno es mucho más que una parrilla: es un espacio donde la tradición y la calidez se encuentran con una cocina cuidada y sabrosa. Su carta gira en torno a carnes de excelente calidad, asadas a fuego lento, acompañadas por guarniciones caseras y opciones pensadas para todos los gustos.

el retorno menu kids 2 (1)

La propuesta: Su completo menú infantil, que incluye principal, postre y bebida, ofrece alternativas como bastones de pollo crocantes, milanesa de ternera con guarnición a elección y ñoquis de papa, que pueden pedirse con manteca, aceite de oliva o alguna salsa. Entre los postres más elegidos por los chicos se pueden mencionar dos clásicos como el flan casero y el budín de pan, junto a la infaltable chocotorta.

Dónde: Avenida de Mayo 329, Villa Adelina.

GONTRAN CHERRIER

Gontran Cherrier es una reconocida boulangerie francesa que ha expandido su legado a Buenos Aires. La marca, traída por el exfutbolista Renato Civelli, ofrece una distinguida selección de especialidades de pastelería. Desde mini gateaux hasta una variedad de panes artesanales, croissant, éclairs y diversos platos, la propuesta de Gontran Cherrier invita a los amantes de la patisserie y la boulangerie a disfrutar del auténtico sabor francés, ideal para cualquier momento del día.

Gontran Cherrier 3 (1)

La propuesta: Para deleitar a los más pequeños en este fin de semana largo, Gontran Cherrier presenta una edición especial de sus celebrados macarons. Desde el viernes 15 hasta el domingo 17 de agosto, las sucursales de Palermo, Belgrano y Recoleta ofrecerán estas pequeñas obras de arte dulces, decoradas con divertidos diseños de rayas y pintitas. Rellenos con una delicada ganache de chocolate blanco, se suman a la oferta habitual de la casa, que mantiene siempre la excelencia en cada ingrediente.

Dónde: Malabia 1805, Palermo; Zabala 1901, Belgrano; Presidente Roberto M. Ortiz 1809, Recoleta.

PUCHERO

Puchero, la moderna cantina de Villa Luro, reinventa la cocina casera porteña con un toque actual y genuino. Su ambiente combina calidez y estilo, con un salón amplio y luminoso, una planta baja acogedora, un deck calefaccionado y una terraza techada, ideal para disfrutar en familia o con amigos.

Puchero (2) (2)

La propuesta: Pensando en los más chicos, Puchero ofrece el Menú Purretes, con opciones como milanesa de peceto con guarnición o tallarines caseros con salsa fileto o crema. Además, durante la merienda se pueden degustar clásicos dulces como churros con chocolate caliente o chocotorta, en un entorno adaptado con sillitas y vasos para que los niños se sientan cómodos y sus acompañantes, tranquilos.

Dónde: Av. Rivadavia 10300, Villa Luro.