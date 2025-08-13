13 de agosto de 2025 Inicio
Una inmersión gourmet en Bariloche: arte, paisaje y cocina de autor

La sede patagónica del restaurante Siete Mares ofrece una experiencia multisensorial en pleno invierno, con vistas al lago Nahuel Huapi, platos de autor y una ambientación que mezcla lo submarino con lo onírico.

En esta temporada invernal, además de invitar a esquiar o recorrer sus bosques nevados, Bariloche también se convierte en un destino gastronómico de excepción gracias a la sede patagónica de Siete Mares. Frente al majestuoso lago Nahuel Huapi, este restaurante propone una travesía sensorial en la que confluyen arte, sabores del mundo y paisajes que cortan el aliento. Lejos de ser sólo un lugar para comer, su ambientación marina –con esculturas flotantes, peceras, luces tenues y texturas de arena– crea una atmósfera inmersiva, ideal para el ritual que sugiere cada plato.

Siete Mares - Bariloche (12)

La propuesta se completa con un menú basado en el sistema sensorial AUDAS (iniciales de los sabores Amargo, Umami, Dulce, Ácido y Salado), curado por el chef Diego Centeno. Algunos imperdibles: halloumi grillado con tomates confitados y nueces, tiraditos con peras y ají, sushi de autor con maracuyá, langostinos en panko y brotes frescos, además de woks vegetarianos con arroz yamaní. También hay risottos cremosos, ceviches con ingredientes locales y postres diseñados con audacia, como el cheesecake invertido o espumas cítricas. La coctelería brilla por sí sola: tragos como el Mamacocha y el Yemanjá GG combinan insumos exóticos y patagónicos en copas que parecen piezas de museo.

Durante el invierno, esta sede suma actividades especiales que enriquecen la experiencia: catas de vinos, encuentros con chefs invitados, clases abiertas con productos regionales y propuestas pensadas tanto para turistas como para residentes. La idea no se limita a ofrecer un servicio, sino también a generar comunidad y memoria a través de la gastronomía.

siete mares - Chicken burma-GOURMET (1)

El proyecto de Siete Mares comenzó en la zona norte del conurbano bonaerense, con locales en Martínez (con salón) y Victoria (en formato delivery), pero encontró en Bariloche un escenario perfecto para desplegar su estética y filosofía: un cruce entre viajes, cocinas del mundo y respeto por la naturaleza. Emiliano Simonini, uno de los socios fundadores, es el impulsor de esta mirada amplia y poética, nutrida por sus recorridos personales por culturas oceánicas y territorios remotos.

Esta temporada Siete Mares Bariloche se convierte en una escala obligada para quienes buscan algo distinto: un momento íntimo en el que el arte, el sabor y la geografía se funden en un único instante irrepetible. Porque, a veces, la mejor forma de explorar el fondo del mar es sentarse a mirar el lago junto a la nieve.

Siete Mares - Bariloche (24)

Direcciones: Av. Del Libertador 13017, Martínez; Av. Del Libertador 3501, Punta Chica, Victoria; Av. San Martín 657, Km 0, Bariloche.

