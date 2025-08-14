Comer entre vitrales y mármoles: menús para el mediodía y la noche en un entorno de inspiración francesa En el imponente Palacio Paz, Croque Madame lanza menús completos para el mediodía y la noche, combinando recetas tradicionales con un ambiente cargado de historia y elegancia. Por







La carta recorre clásicos de la cocina internacional con un toque propio.

En el corazón de la ciudad, dentro del imponente Palacio Paz —una joya arquitectónica de principios del siglo XX frente a Plaza San Martín—, Croque Madame amalgama la elegancia histórica con una propuesta gastronómica actual y versátil. Sus salones, de techos altos y vitrales originales, invitan a vivir un momento que trasciende lo culinario, en un entorno que respira historia y sofisticación.

Fiel a su estilo, la carta recorre clásicos de la cocina internacional con un toque propio: desde croissants y tartines ideales para un desayuno o brunch, hasta carnes, pastas y ensaladas que equilibran sabor y presentación. Ahora, el restaurante suma un atractivo especial para quienes buscan disfrutar de la experiencia a un precio cerrado: dos menús completos, uno para el mediodía y otro para la noche, con la impronta de la casa.

Croque madame sandwiches Un menú de mediodía pensado para comer sin apuro Disponible de lunes a viernes, de 12 a 16 h, el almuerzo se inicia con una entrada a elección entre buñuelos de espinaca y acelga o una empanada de osobuco con yasgua y gajo de limón. El plato principal ofrece cinco alternativas: suprema de ave grillada con puré de boniato, brócoli, arvejas y champiñones salteados; malfatis de espinaca y ricota en cazuela de hierro con salsa rosa y queso gratinado; ravioles de ternera con crema cacio e pepe; milanesa de peceto con papas fritas, y ensalada Caesar con pollo, mix de verdes, croutones, queso parmesano, panceta y aderezo Caesar.

Croque Madame mesa (1) Para el cierre, se puede optar por panqueques con dulce de leche o una bocha de helado (crema americana o chocolate). La propuesta incluye agua, limonada o gaseosa, más una copa de vino Portillo (Malbec o Chardonnay) o un aperitivo Ramazzotti. Todo, por $32 000.

Cena con la misma esencia, pero en clave nocturna A partir de las 20 h, y todos los días, el mismo menú se adapta a un entorno más íntimo y elegante para la cena, manteniendo la estructura de entrada, principal, postre y bebida incluida, por $36 000. Una opción perfecta para quienes buscan combinar la calidez de un servicio cuidado con la majestuosidad del Palacio Paz iluminado de noche.

Con esta nueva propuesta, Croque Madame Palacio Paz reafirma su lugar como un punto de encuentro para quienes valoran tanto la gastronomía como la experiencia de comer en un edificio que es parte viva de la historia de Buenos Aires.