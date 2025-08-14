14 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Comer entre vitrales y mármoles: menús para el mediodía y la noche en un entorno de inspiración francesa

En el imponente Palacio Paz, Croque Madame lanza menús completos para el mediodía y la noche, combinando recetas tradicionales con un ambiente cargado de historia y elegancia.

Por
La carta recorre clásicos de la cocina internacional con un toque propio.

La carta recorre clásicos de la cocina internacional con un toque propio.

En el corazón de la ciudad, dentro del imponente Palacio Paz —una joya arquitectónica de principios del siglo XX frente a Plaza San Martín—, Croque Madame amalgama la elegancia histórica con una propuesta gastronómica actual y versátil. Sus salones, de techos altos y vitrales originales, invitan a vivir un momento que trasciende lo culinario, en un entorno que respira historia y sofisticación.

Este 17 de agosto se celebra el Día del Niño.
Te puede interesar:

Lugares con menú infantil y obsequios para festejar el Día del Niño

Fiel a su estilo, la carta recorre clásicos de la cocina internacional con un toque propio: desde croissants y tartines ideales para un desayuno o brunch, hasta carnes, pastas y ensaladas que equilibran sabor y presentación. Ahora, el restaurante suma un atractivo especial para quienes buscan disfrutar de la experiencia a un precio cerrado: dos menús completos, uno para el mediodía y otro para la noche, con la impronta de la casa.

Croque madame sandwiches

Un menú de mediodía pensado para comer sin apuro

Disponible de lunes a viernes, de 12 a 16 h, el almuerzo se inicia con una entrada a elección entre buñuelos de espinaca y acelga o una empanada de osobuco con yasgua y gajo de limón. El plato principal ofrece cinco alternativas: suprema de ave grillada con puré de boniato, brócoli, arvejas y champiñones salteados; malfatis de espinaca y ricota en cazuela de hierro con salsa rosa y queso gratinado; ravioles de ternera con crema cacio e pepe; milanesa de peceto con papas fritas, y ensalada Caesar con pollo, mix de verdes, croutones, queso parmesano, panceta y aderezo Caesar.

Croque Madame mesa (1)

Para el cierre, se puede optar por panqueques con dulce de leche o una bocha de helado (crema americana o chocolate). La propuesta incluye agua, limonada o gaseosa, más una copa de vino Portillo (Malbec o Chardonnay) o un aperitivo Ramazzotti. Todo, por $32 000.

Cena con la misma esencia, pero en clave nocturna

A partir de las 20 h, y todos los días, el mismo menú se adapta a un entorno más íntimo y elegante para la cena, manteniendo la estructura de entrada, principal, postre y bebida incluida, por $36 000. Una opción perfecta para quienes buscan combinar la calidez de un servicio cuidado con la majestuosidad del Palacio Paz iluminado de noche.

Con esta nueva propuesta, Croque Madame Palacio Paz reafirma su lugar como un punto de encuentro para quienes valoran tanto la gastronomía como la experiencia de comer en un edificio que es parte viva de la historia de Buenos Aires.

Croque Madame 6

Dónde queda Croque Madame Palacio Paz

Croque Madame se ubica en el Palacio Paz, justo frente a Plaza San Martín, en Avenida Santa Fe 750, Retiro.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Estos bodegones ofrecen el mejor flan mixto de la ciudad.

Los 2 mejores bodegones para comer tremendo flan mixto

Una escala obligada para quienes buscan algo distinto.

Una inmersión gourmet en Bariloche: arte, paisaje y cocina de autor

Estas paellas son las mejores de Buenos Aires.

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer una paella de locos

Estos alfajores son los más ricos de Buenos Aires.

Las mejores 2 cafeterías de Buenos Aires para comer alfajores espectaculares

Los sitios ideales para probar una buena raviolada.

Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires para comer una raviolada única

Estos dos sitios son ideales para tomar unos buenos tragos.

Los mejores 2 lugares de Buenos Aires para tomar tragos deliciosos

Rating Cero

Estas reiteradas cancelaciones y pausas evidencian la complejidad y las variaciones de rumbo que Marvel Studios enfrentó en su intento de expandir su universo.

Estuvo a punto de aparecer en Infinity War, tenía producciones planeadas pero Marvel lo borró del mapa: qué superhéroe es

La serie de Netflix que está llamando la atención de todos.
play

Una miniserie con solo 6 capítulos y cargada de misterio está siendo el tema del momento en Netflix: cuál es

Emanuel Ortega y Julieta Prandi están en pareja desde hace cinco años.

Emanuel Ortega explotó contra el biógrafo de Milei, quien cuestionó la condena contra Contardi

Joe Perry confirmó que Aerosmith no volverá a tocar en vivo.

Joe Perry confirmó que Aerosmith no volverá a tocar en vivo: "Steven Tyler no quiere salir de gira"

Chiquititas, 30 años después: cómo fue el fenómeno infantil creado por Cris Morena.
play

Chiquititas cumple 30 años: cómo fue el fenómeno infantil creado por Cris Morena que marcó a una generación

Este contenido generó múltiples reacciones positivas entre los suscriptores.
play

Está en Netflix, dura menos de una hora y media y es perfecta para ver en pareja

últimas noticias

El discurso de Milei cerrará el acto en La Plata.

Con Milei a la cabeza, LLA se lanza en la Provincia de manera oficial

Hace 22 minutos
Esta corriente se enmarca dentro del auge del clean look.

No más máscara de pestañas: de qué se trata el ghost lashes, la nueva tendencia para lucir tus ojos

Hace 49 minutos
La nueva evidencia permitirá ampliar la imputación contra Matías Jurado

Asesino serial en Jujuy: confirmaron la identidad de dos de las víctimas

Hace 51 minutos
Las videollamadas quedaron instaladas en el mundo laboral.

¿Cómo se comportan los argentinos en las videollamadas laborales?

Hace 1 hora
Estas reiteradas cancelaciones y pausas evidencian la complejidad y las variaciones de rumbo que Marvel Studios enfrentó en su intento de expandir su universo.

Estuvo a punto de aparecer en Infinity War, tenía producciones planeadas pero Marvel lo borró del mapa: qué superhéroe es

Hace 1 hora